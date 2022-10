Los trabajadores de los servicios sociales de San Vicente del Raspeig están en pie de guerra. Y ya no piensan dar marcha atrás. En la mañana de este viernes se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento vestidos con camisetas naranjas, color elegido por el movimiento social de las mareas para los servicios sociales, en las que protestan por la precaria situación en la que están trabajando por la falta de empleados. Han apuntado hacia el despacho de alcaldía de donde esperan las respuestas que necesitan. Y advierten de que no es una mera reivindicación laboral, sino una protesta para exigir el derecho de los sanvicenteros a tener una atención social de calidad que ahora mismo, aseguran, no tienen.

La concentración es inédita. Y de ser un hito extraordinario va a pasar a ser habitual, puesto que los trabajadores han decidido que todas las semanas van a salir a las puertas del consistorio a las 11 de la mañana para protestar mientras no se complete la plantilla con los 18 trabajadores que deben incorporarse. Advierten de que el servicio no va a verse mermado, puesto que emplean la media hora que tienen para el almuerzo. Y pretenden seguir vestidos con la camiseta naranja mientras atienden, porque creen muy importante que los vecinos sepan de su situación. "SOS, somos tus servicios sociales" es el lema elegido para las camisetas, similar al de las pancartas que los 18 trabajadores concentrados han vestido, únicamente un trabajador ha decidio no sumarse a la protesta. Como cada viernes por la mañana, los trabajadores han mantenido una reunión. En este caso era para decidir si continuaban con la protesta, puesto que el Ayuntamiento anunció la inmediata contratación de cinco trabajadores. Sin embargo, han decidido seguir adelante. Y tanto es así que ya no van a confiar en las palabras y solo van a actuar por hechos. "Saldremos todos los viernes de forma tranquila para que se visualice nuestra protesta hasta que estén las 19 personas que tienen que venir, porque también hay que cubrir la plaza de trabajadora social para la jefatura de Educación, y si entran nuevos trabajadores iremos poniendo pancartas con el número de trabajadores que aún faltan hasta que se complete la plantilla", explica el jefe de servicio y portavoz de los trabajadores, Marino Martínez, "es nuestra media hora del almuerzo y al terminar seguiremos trabajando con más ganas. Y es posible que atendamos con las camisetas porque los ciudadanos deben saber que tienen derecho a recibir unos servicios sociales que no reciben". Los trabajadores han perdido la confianza en el equipo de gobierno y reconocen que a pesar de que se ha anunciado la inmediata contratación de 5 personas a través de convenios para compartir bolsas de trabajo con otros ayuntamientos solo van a dar por buenos los hechos. Lamentan que tienen noticias de este anuncio por unas declaraciones en prensa y que ya no pueden creer todo lo que les dicen y se preguntan "¿por qué no se ha dado antes este paso? Pensamos que esto se podría haber hecho antes y desde que se aprobó la relación de puestos de trabajo (RPT) se podría haber contratado a cuatro personas", expone Martínez, quien recuerda que lleva un año pidiendo que se cubra el puesto de la jefatura de Educación. Los trabajadores reconocen que están dejando de atender casos graves o demorando otros por esta falta de personal. "Pedimos que los ciudadanos perciban el servicio que se merecen. Tenemos todos los días casos de intervenció, desahucios, temas de dependencia, de violencia de género y no podemos dar el servicio que los ciudadanos merecen", insiste el jefe de los servicios sociales. Representantes de sindicatos municipales, también de partidos políticos como el PP, Ciudadanos, y la que fuera concejala de Bienestar Social en el anterior mandato por Compromís, Begoña Monllor, han respaldado a los trabajadores. También lo han hecho usuarios de los servicios sociales y representantes de entidades como la Plataforma Stop Desahucios San Vicente o de familias de acogida. En todos los casos, dejando claro su respaldo a los trabajadores y constatar el enorme trabajo que realizan y el esfuerzo. Los trabajadores piden que no se utilice de forma partidista su protesta y advierten que todos han fallado de alguna forma. Y también ellos mismos. "Esta protesta teníamos que haberla hecho hace mucho tiempo y así me lo han dicho mis compañeros", confiesa el jefe del servicio.