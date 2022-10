Joan Poveda nació en 1999, una década después de la explosión del centro comercial Pryca de Sant Joan, donde diez personas perdieron la vida al explotar un coche cargado de material pirotécnico en el aparcamiento del actual Carrefour. El trágico suceso se llevó la vida de su abuela, María Josefa Juan, y su madre, María José Llorca, sufrió heridas graves. Ahora, Joan ha rescatado este episodio que ha quedado relegado al olvido... salvo para los que vivieron en sus carnes una explosión que inicialmente se pensó era un atentado de ETA. Ha basado su Trabajo de Fin de Grado de Periodismo en lo que ocurrió el 19 de agosto de 1989, con relatos de primera mano del accidente pirotécnico con más víctimas mortales de España: "Caso Pryca: cuando la casualidad se torna desgracia".

¿Qué le ha llevado a realizar este trabajo de fin de grado sobre una tragedia que supongo marcó a su familia?

Era una oportunidad única para investigar y conocer lo que sucedió. En mi caso gozaba y tenía al alcance información que nadie podía tener, por mi madre y por su tío, que estaban allí y fueron víctimas. También fueron las ganas de intentar averiguar el porqué, aunque no fuese a descubrir nada, también era una motivación para seguir investigando.

¿Ha sido muy duro? ¿Más para su familia que para usted?

En un principio pensé que no lo iba a ser porque era un tema que ya conocía. Algún familiar me dijo antes de empezar el reportaje que era muy valiente y me pareció exagerado. Pero tenía razón y tuve un par de momentos de bajón: cuando me puse a revisar todo lo que publicó INFORMACIÓN los días siguientes al accidente y cuando le hice la entrevista a mi madre, sobre todo al trabajarla y editarla, que fue cuando realmente me daba cuenta de lo que decía, fueron los peores momentos. Para mi familia fue duro porque recordar los peores momentos no debe ser agradable, pero siempre me animaron con el reportaje.

Por lo que dice en el trabajo para tu tío abuelo era un tema tabú y las consecuencias le vinieron cuando se jubiló. Y su madre sufrió con 17 años una sordera profunda y una catarata prematura en un ojo, además de heridas superficiales por todo el cuerpo. ¿Era un tema tabú en casa?

En mi casa no lo fue nunca. Cuando fui creciendo y descubriendo la historia mi madre la contaba sin problemas, aunque le doliera. Siempre tenía alguna duda o curiosidad ella no tenía problema en responder. Incluso a veces ella contaba cosas o recordaba cosas cuando sucedía algo en el mundo. Para el tío de mi madre sí era tabú, y eso lo descubrí al hablar con él. No sabía que era un tema tan duro para él, hasta el punto de que ni nombraba a su hermana, madre de mi madre. Al final eso explotó y derivó en una depresión.

Supongo que antes de embarcarse en este trabajo sabía muchas cosas de lo que pasó. ¿Qué ha sido lo que más le ha sorprendido al profundizar en aquello?

Sabía muchas cosas, pero sobre todo de la parte de una víctima. Me sorprendió el hecho de que el caso se hubiera cerrado sin ir más allá y profundizar en busca de un culpable. Una duda que siempre me quedará es quién fue el autor de aquellas llamadas y por qué, aunque luego no fuesen un factor clave en los hechos de Pryca. Otro hecho que me sorprendió fue que, tras dos avisos de atentado, falsos, pero que se creían verdaderos, no hubiera un mayor control policial en un lugar como un centro comercial un sábado por la tarde, con la cantidad de gente que se reúne ahí, con el recuerdo dos años antes del atentado del Hipercor. Me refiero a que, con la “amenaza” de ETA, que un coche tan cargado de pólvora no debería haber llegado a la puerta del centro comercial.

¿Al final ha sido liberador para su familia o no lo volvería a hacer? ¿Ha sido como un exorcismo?

Creo que no lo volvería a hacer. Mi intención era recordar algo que, más allá de la generación del pueblo que lo vivió, no recuerda nadie. Y me parece un hecho notable aunque sea para mal. Y aunque estoy contento con lo que hice, una y no más.

¿Cómo lo superaron su madre y su tío abuelo, si es que lo han llegado a hacer? ¿La ayuda de los psicólogos ha sido vital? ¿Una herida así puede llegar a sanar?

Mi madre desde el primer momento estuvo acudiendo al psicólogo y según ella le sirvió de gran ayuda, ya que el simple hecho de oler a humo le mareaba. Lo de su tío ha venido después, ya que al principio volvió al trabajo como si nada, tenía 30 años y entonces parece que nada ocurre, pero al cabo de los años, todo lo que aguantó en su momento le ha pasado factura y está acudiendo al psicólogo y psiquiatra ahora. Nunca sana, pero te acostumbras a vivir así.

¿El hecho de que no se depuraran responsabilidades y que el conductor se suicidara tres días después es una de las cosas que más duele en su familia?

Yo nunca he oído a mi madre, ni a nadie de la familia, hablar con rencor hacia nadie, al contrario, han sentido pena por los causantes del accidente. El que nadie se hiciera responsable fue algo injusto porque mi madre, por ejemplo, tuvo muchos gastos en operaciones y médicos que corrieron a cargo de mi abuelo al principio, porque ella era muy joven, y más tarde a su cargo, porque algunos gastos se extienden hasta ahora.

¿Ha llegado a alguna conclusión de cómo pudo pasar aquello?

Lo que he comprendido es que se trataba de unas personas que comerciaban con pólvora, que aquel día tenían un encargo, que pararon en Pryca y por mala fortuna tuvo que explotar allí. Pero hay decenas de detalles que aún no se conocen: ¿dónde iba realmente el coche? ¿quién encargó tanta cantidad? ¿quién realizó las llamadas? ¿con qué fin? Ahora esas preguntas ya no valen nada, todo se decidió muy rápido y se pasó página.

¿Su familia participa y acude a fiestas o aquello les marcó demasiado para vivir por ejemplo mascletàs o los disparos de los trabucos en los Moros y Cristianos?

-A Moros y Cristianos no solemos acudir, pero no por ningún tipo de trauma, porque a las mascletàs sí acudimos. Me consta que mi tío abuelo y su mujer no han vuelto a visitar las fiestas de Benimagrell por el hecho del poco respeto que hubo entonces. La casa donde vivían mis abuelos y mi madre, que aquellos días posteriores estaba repleta de familiares y amigos de pésame, se encuentra a 100 metros de Benimagrell, que entonces celebraban sus fiestas. El caso es que estas no se suspendieron aunque la Comisión de Fiestas lo consultó con el alcalde, pero Francisco Burillo Reyes, entonces primer edil, les dijo que continuarán con las fiestas, que el terrorismo no debía ganar, y claro, estar de luto mientras escuchas festejos no debe ser agradable.

Después del accidente, su familia ha seguido yendo a este centro comercial, o los sentimientos son muy fuertes y no lo pisan habitualmente?

- Mi abuelo no ha vuelto a ir a ese centro comercial desde aquel día, el resto sí

Si al final hubiera sido un atentado de ETA, como se creyó en un primer momento, habría cambiado en algo aquello y sus secuelas, lo habrían podido comprender mejor o asumirlo? ¿Hay algo que recuerde el suceso u homenajee a las víctimas, o ha quedado enterrado en la memoria del pueblo?

El dolor hubiera sido el mismo, pero, compartas la causa o no, ETA actuaba por un motivo. Hubiera cambiado el “que mala suerte” por algún tipo de insulto hacia los terroristas. Lo que sí habría cambiado es el recuerdo. Cada 19 de agosto desde 1989 se habría guardado un minuto de silencio en Sant Joan, y hubieran puesto alguna placa en alguna plaza o algo así, en recuerdo de las víctimas del terrorismo, estoy seguro. Ahora no hay nada que recuerde a las víctimas. Por lo que me han contado, durante la primera semana sí se hicieron actos. Las autoridades de toda la Comunidad acudieron a un acto que hicieron a la puerta del Ayuntamiento de San Juan, con el féretro en la puerta, que no se había hecho nunca. También hubo una misa con el obispo, que nadie invitó y que hicieron pagar a las familias. Algunas ni podían. Por lo que me contaron fue incluso un poco exagerado. Pero después nada. Ni actos ni recordatorios.

Dos años antes también hubo un accidente con muertos en el desembarco de El Campello. A raíz de estos dos sucesos ¿se tomaron medidas realmente para tratar la pólvora como el elemento peligroso que es, o fue mucho más tarde?

Sobre ese accidente no profundicé, pero el que portaba la pólvora en el coche lo hacía en cantidades muy superiores a las permitidas y de manera imprudente. Al final lo que hacían no era una venta legal de cohetes.

¿Cómo le han valorado el trabajo?

En general con un notable. No me quejo porque sé que es la nota global del reportaje y el trabajo en torno a este, creo que de haber sido únicamente nota del reportaje hubiera sido más alta.