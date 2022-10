La XXX edición del Premi 9 d’Octubre de Creació Literària en Valencià del Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig ha tenido un protagonista absoluto: Antonio Sánchez Verdú se ha alzado con los dos primeros premios en las modalidades de narrativa, con la obra ‘En un segon’, y de poesía, con ‘Nàufregs’.

En un acto celebrado en el Salón de Plenos municipal durante la tarde del pasado jueves, también han resultado premiados como finalistas Oriol Solà i Prat con su obra ‘Ho faries, per nosaltres?’, en narrativa, y Juli Capilla Fuentes, con ‘Umbilical’, en poesía. La concejala de Cultura, Raquel Rodríguez (Esquerra Unida) ha felicitado a los ganadores, a todas las personas que han participado en estos premios y al jurado, y ha expresado su intención de seguir apostando por estos premios porque “son promoción de nuestra lengua”. “Un any més ens reunim en aquesta sala de plens per fer lliurament dels Premis 9 d'Octubre de Creació Literària en Valencià. Una cita imprescindible per a la regidoria de Cultura que enguany complix la seua trentena edició, i que referma la importància de la llengua i la cultura valenciana al nostre municipi”, dijo la regidora.

El acto fue presidido por el concejal de Esquerra Unida Alberto Beviá, quien excusó la no asistencia del alcalde, Jesús Villar (PSOE), por compromisos con su agenda. Beviá recordó el gran trabajo que desde los inicios de estos premios, hace ya 30 años, llevó a cabo la trabajadora municipal Suni Piedecausa, ahora jubilada, y resaltó que el actual equipo de gobierno ha dado un paso muy importante con la incorporación, por primera vez en el Ayuntamiento de San Vicente, de una técnico de normalización lingüística. “Se trata de un puesto que se cubre por programa que esperemos que pronto pueda ser estable”.

A esta edición han optado 22 obras, 15 en la modalidad de narrativa y 7 en la de poesía. El Jurado (Purificación Brotonts Morant, Nuria Soliveres Pont y Carlos Ferrer Hammerlindl, quien ha participado por primera vez) ha valorado las obras mediante procedimiento cerrado (sin conocer su autoría). Este acto, que se cerró con una actuación de la Colla de la A. M. El Tossal, está incluido en las actividades de conmemoración del 9 d’Octubre que celebran en el municipio. Los premios, dotados con una cantidad total de 5.200 euros, están repartidos en la modalidad de poesía con 1.500 euros para el trabajo ganador y 600 para el finalista; y en la modalidad de narrativa, con 2.500 euros para el vencedor y 800 para el finalista.