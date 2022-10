Sant Joan d'Alacant ha dado luz verde a los presupuestos de 2022. Este martes se ha celebrado en el Ayuntamiento un pleno extraordinario para votar las cuentas que ascienden a 25.440.000 euros y que el alcalde y concejal de Hacienda, Santiago Román, ha calificado como "el presupuesto más alto que se han aprobado nunca en Sant Joan".

El equipo de gobierno bipartito (Ciudadanos-PSOE) ha votado en solitario a favor de estas cuentas, mientras que la oposición en bloque (PP, Compromís, Podemos y Vox) ha votado en contra. Ha sido el voto de calidad del alcalde el que las ha sacado adelante por un empate a 10 votos.

En el pleno se ha dado luz verde a su vez a una modificación de crédito con cargo al remanente de tesorería por un importe de 1.845.000 millones de euros para la realización de inversiones. Además, mantiene la suspensión de ingresos a través de las ordenanzas fiscales como las tasas de escuelas deportivas, actividades culturales y de ocupación de la vía pública con mesas y sillas,

Las cuentas inician ahora un proceso de exposición pública que durará 15 días para la aprobación definitiva.

Hasta ahora, el municipio contaba con un presupuesto prorrogado, el de 2020 que ascendía a 20,5 millones de euros, que se aprobó en septiembre de ese año. Y desde entonces se han estado dando fechas para los nuevos. Aunque se trató de aprobar en el 2021 finalmente se decidió prorrogar el anterior y preparar unas cuentas adecuadas en 2022 que ahora se aprueba a dos meses de finalizar el año. Y el que el año esté a punto de finalizar es uno de los argumentos esgrimidos por todos los partidos de la oposición en sus intervenciones, que afean el llegar tan tarde a esta aprobación. Advirtiendo de que no va a dar tiempo material a ejecutar esre presupuesto.

De los 25,2 millones de euros, el capítulo de personal se lleva el 45%, supone un gasto de 11,5 millones de euros. Ademas, el consistorio contempla la creación de 13 plazas de empleados públicos. El Ayuntamiento prevé recaudar por impuestos directos 11,6 millones de euros y otros 7,2 millones en impuestos indirectos.

1,8 millones en inversiones

En cuanto a las inversiones, recoge una estimación de gasto de 1.808.849 euros, con recursos propios 555.064 euros; y cuenta con 1,2 millones de euros por el futuro ingreso derivado de la venta de parcelas municipales. El primer edil destaca el destino de medio millón de euros para asfaltado de vías públicas; 200.000 euros para reposición de aceras; 485.000 euros para la reforma del sistema de ventilación de la Casa de Cultura; 140.000 euros para la instalación de cámaras de tráfico y seguridad en la vía pública; 200.000 euros para mejoras en el polideportivo y otros 200.000 euros para mejoras en la plaza de la Ordana.

Román explica que para el municipio, la parte del presupuesto más importante son las inversiones a realizar y lamenta que la oposición haya votado en contra de estas cuentas. Y arremete especialmente contra el PP, que votó a favor del presupuesto de 2020. "Esta vez han decidido votar en contra cuando se da la situación de que tiene mayores inversiones para Sant Joan que hace dos años", declara el alcalde, quien acusa a los Populares de "ponerse en modo electoral e intentar desprestigiar al alcalde".

El primer edil asegura que es factible iniciar las inversiones antes de que acabe el año porque los proyectos ya están hechos y una vez aprobado el presupuesto pueden salir a licitación antes de 2023. "Somos conscientes de que es un presupuesto de que no se ejecutará al 100%, pero todo lo que conlleva permitirá actuaciones como el arreglo de aceras", expone el primer edil, que advierte de que las inversiones más necesarias expuestas por los vecinos "están aseguradas.

"Presupuesto de transición"

Por su parte, la portavoz del PSOE, Esther Donate, expone que "desde el grupo socialista hemos trabajado insistentemente cumpliendo los planes marcados por los técnicos municipales a la hora de entregar nuestras propuestas y proyectos para la confección de los presupuestos 2022 y, por supuesto, agradecemos la labor de todo el personal técnico implicado en la confección del mismo". Los socialistas afirman "asumir con responsabilidad de gestión de gobierno que es un presupuesto para ejecutar en dos meses y como herramienta de transición, entendemos que pueda ser un buen boceto a pulir para lo que puedan ser unos buenos presupuestos del próximo 2023".

Donate señala que cada propuesta y proyecto solicitado por el grupo socialista han ido encaminadas a realizar "políticas centradas en las personas, en mejorar el modelo de ciudad hacia una más sostenible; continuando con el desarrollo del concepto de ciudad educadora, realizando propuestas accesibles a toda la ciudadanía tanto en ocio, juventud, fiesta y cultura, con nuevas y mejores dotaciones, mejoras en mobiliario e infraestructuras, y en definitiva, políticas incluidas en un presupuesto de recuperación de la normalidad centrado en las personas".

La oposición no ha dado tregua al equipo de gobierno. El portavoz del PP, Javier Yebes, ha justificado el voto en contra porque "son unos presupuestos que solo tendrán mes y medio de vida y no incorporan ninguna mejora para los ciudadanos, no solucionan problemas tan serios como las contratas del servicio de limpieza, de parques y jardines o de las escuelas municipales".

Yebes ahonda que a su juicio estas cuentas únicamente "maquilla la dejadez, la desidia y la mala gestión de un equipo de gobierno, cuyo máximo responsable es el señor alcalde, que ha demostrado su pésima capacidad para la gestión municipal". Y ha pedido al equipo de gobierno que inicien los trabajos para presentar el presupuesto de 2023 antes del 31 de diciembre.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Sergio Agueitos, ha calificado los presupuestos de "engañifa, son presupuestos fraudulentos, las inversiones son una declaración de intenciones, un espejo para vender humo porque saben que no se ejecutarán". Agueitos ha hecho hincapié en que en la partida de 1,8 millones para inversiones solo medio millón se van a invertir con recursos propios, porque el resto está supeditado a la venta de las parcelas municipales" y considera que las cuentas tienen fallos "por falta de coordinación, negociación y participación". Y a modo de reproche ha criticado que "no se merecen ni las gracias porque hacer esto es para salvar la cara, no para mejorar Sant Joan. No les podemos dar soporte porque son un insulto a la ciudadanía y no tendrán incidencia real".

Mientras que la portavoz de Vox, Gema Aleman, también apunta a que son unos presupuestos "poco creíbles" y recuerda que se debían haber presentado antes del 15 de octubre de 2021. "Hay una falta de rigor al presentarlos con un año de retraso porque no atienden a su fin. Son unos presupuestos electoralistas que van contra las necesidades y circunstancias de los vecinos".

Por su lado, la portavoz de Podemos, Claudia Sterrantino, advierte que las cuentas municipales deben ser el modelo de ciudad al que aspira el equipo de gobierno y no "cuadrar gastos e ingresos" y criticado que no ha habido participación pública en la elaboración de estas cuentas. Ha lamentado el escaso éxito que han tenido las propuestas presentadas por su grupo. "No se puede aprobar un presupuesto a dos meses de que acabe el año y donde no se contempla ni la vivienda, ni la participación ciudadana, ni poner aire acondicionado en el mercado. Este presupuesto no ha tenido en cuenta las necesidades reales", concluye.