Los niños de 3 años del Colegio Cristo de la Paz de Sant Joan d'Alacant plasman sus sueños en colores, con papelitos, plumas, espuma de afeitar azul y usando ceras, entre otros materiales. Y a través del arte, traduciendo en el papel su sueños, los más pequeños del cole acaban de ganar el Premio a la Innovación Educativa Joan Ponsonda 2022 por su proyecto titulado "Somnis".

Al galardón han optado centros educativos de toda la comarca de l'Alacantí y está organizado por la Asociació Cívica per la Normalització del Valencià de l'Alacantí. La presidenta de La Cívica, Marisol Pinilla, y Joan Ponsoda han estado presentes en la entrega del galardón se ha celebrado este viernes en el propio centro educativo.

Realmente los 20 escolares ya no son los más pequeños del colegio, porque ya son los niños y niñas de la clase de 4 años A. El proyecto con el que han participado lo desarrollaron a lo largo del curso 2021-2022 y con él ya han ganado el premio Sambori de la Comunidad Valenciana. Para la directora del centro, Enri Rodríguez Payá, es un reconocimiento "a la labor educativa que premia el uso del valenciano". Este premio significa "un reconocimiento para el colegio, porque se ha premiado una forma innovadora de trabajar con los niños".

La idea surgió cuando uno de los niños contó que le encanta soñar y que sueña que conduce coches y que le gustaría dibujarlo. Sus compañeros comenzaron a hablar de sus sueños. Tenían que elegir varios temas para plasmarlos en un cuento hecho con manualidades. La profesora, Andrea Soler Ortuño, les ha ayudado a trasladarlo de su mente y les ha mostrado cómo pueden comunicarlo a través de diferentes materiales. Para los escolares este trabajo "ha sido muy vivencial, han plasmado la noche , el mar, cosas bonitas, pero también monstruos ". Uno de sus dibujos usa plumas que son el lecho en el que duerme un niños, dibujado por los párvulos. La director del Cristo de la Paz explica que previamente ha habido un trabajo verbal y emocional con los niños. Y cree que el premio es "un reconocimiento a la manera innovadora de trabajar con los peques".

El colegio cuenta con 431 escolares y mantiene vivos a lo largo del curso distintos proyectos educativos, como el musical En clau d'escola; o el enfocado al deporte Biciescuela.

Tan contenta como la docente está la regidora Esther Donate, que cuenta que lleva "varios años entregando este premio como concejala de Cultura a grandes proyectos en el que ha trabajado de manera pro activa el profesorado y el alumnado superándose cada año, pero he de reconocer que este año es especial. Poder entregarlo a un cole del municipio y especialmente, al proyecto "Somnis", es ejemplo de que la imaginación, la creatividad y los sueños en manos de los niños y niñas, pueden conseguir grandes cosas".

55 Certamen de Pintura Vila de Sant Joan

Los niños del Cristo de la Paz no son los únicos en recibir un premio este fin de semana. A las 20 horas de este viernes tenía lugar la inauguración de la edición 55 del Certamen de Pintura Vila de Sant Joan y la entrega de premios. El primer premio dotado con 4.000 euros ha recaído en Antón Gudzykevych con "Vuelo de pensamientos"; y los accésit son para María Teresa Durá Sepulcre por su obra "Welcome to paradise" y Antonio García Masegosa por su pintura "Diseminación lumínica". El Primer Premio. Este año se ha fallado también el Primer Premio Joven Vila de Sant Joan dotado con 1.000 euros que ha ganado Albert Giménez Torrent con "Luces rojas". Y el accésit ha sido para Alejandra Puerta Ferrándiz con su obra "Nubes en la orilla".

A esta convocatoria se han presentado medio centenar de trabajos que van a estar expuestos hasta el 31 de octubre en la sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.

I Sant Joan Rock Fest

Los actos culturales no dan tregua este fin de semana en Sant Joan d'Alacant. Este sábado también hay una cita musical muy esperada con la celebración de la primera edición del Sant Joan Rock Fest, un festival con entrada gratuita organizado por las concejalías de Cultura y Fiestas, con el rock como protagonista. "Por fin podemos culminar un proyecto que se inició en 2020 pero que por motivos sanitarios no llegamos a realizar. Verlo por fin en marcha y a punto de disfrutarlo, accesible a toda la ciudadanía, nos permite cerrar un ciclo con un gran festival de un estilo de música alternativo y diferente a lo que se suele programar en esta comarca", declara Donate.

El cartel está encabezado por la banda madrileña Runa Llena, que actúa a las 21.30 horas. Es "un proyecto liderado por los dos exguitarristas de Mägo de Oz, Frank y Carlitos, quienes han pertenecido a la famosa banda desde sus comienzos", destaca la concejal de Cultura. Otros tres grupos alicantinos actuarán en esta cita, el primero, Luminaria, lo hará a las 19 horas; a las 20.15 horas es el turno de Stanbrook; y tras Runa Llena llegará Blackout a las 23.15 horas.

El lugar elegido para el Festival es el antiguo Instituto Lloixa, y la apertura de puertas será a las 18.30 horas.

Los protagonistas de Crónicas de un pueblo

El domingo es, de entre todos los eventos culturales, el día de mayor emotividad puesto que se celebra la exposición asociada al libro de la Col.lecció 9 d'Octubre Crónicas de un pueblo: retratos de la memoria de Sant Joan a partir de las 12.30 horas en la plaza de España. La muestra son las imágenes de las 25 personas que han prestado su testimonio para hablar de una época pasada de Sant Joan d'Alacant. Son imágenes de Fernando Martínez tomadas durante las entrevistas realizadas por el periodista santjoaner José Manuel Caturla. Ambos presentan su libro el próximo jueves 20 de octubre a las 20 horas en la Casa de Cultura.