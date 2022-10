El PP de San Vicente del Raspeig trata de concentrar el voto del centro derecha, exhibe unidad y reivindica el legado de la exalcaldesa Luisa Pastor. Los populares han celebrado este lunes un acto en el que han estado tanto el alcaldable Pachi Pascual, que ha dejado Cs para regresar al PP, y el actual portavoz y cabeza de lista en 2019, Óscar Lillo. El nuevo líder popular ha manifestado que para esta nueva etapa cuenta con Óscar Lillo, que también ha mostrado su respaldo a Pascual.

Y el alcaldable ha anunciado que en su equipo también estarán los dos exediles que han dejado con él Cs, Mariela Torregrosa, que ya fue regidora popular antes de su marcha a la formación naranja, Ricardo Bernabeu, lo que ha desintegrado al partido liberal. Ha destacado que son gente de su "confianza" y se "van a incorporar al PP". De cualquier forma Pascual y Lillo, que es también el presidente del PP local, han manifestado que aún es pronto para hablar de la lista electoral y sus integrantes. En el acto ha estado presente también vicesecretario provincial de Organización, José Antonio Rovira.

El cabeza de lista popular, que fue propuesto el viernes por la noche y ratificado el sábado por el PP provincial, ha expresado su deseo de recuperar a partir de mayo el Ayuntamiento, "para que la localidad vuelva a situarse donde se merece tras ocho años de parálisis y desgobierno del tripartito" liderado por el socialista Jesús Villar. Los populares han denunciado la falta de inversiones en estos ocho años en San Vicente, pese a tener un alcalde socialista y gobernar la Generalitat Ximo Puig.

Pascual ha lamentado que en estos últimos años "el pueblo ha retrocedido no sólo en inversiones, también en otros aspectos como la cultura, los deportes o los servicios”. En este sentido confía Pascual en ofrecer a los vecinos "un proyecto ambicioso, ilusionante y ganador con el que se sientan identificados todos, incluso los que no nos han votado".

Pascual ha reivindicado el legado de la desaparecida Luisa Pastor, destacando que “al final volver a entrar aquí, volver a entrar en la sede del Partido Popular para mi es volver a mi casa, volver al partido del que yo siempre me he sentido, estuviera donde estuviera. Y es volver al sitio donde lo aprendido todo en política, y todo lo aprendí además de la persona que mejor me lo pudo enseñar, como fue Luisa Pastor y todas las personas que trabajaron con Luisa Pastor. Por eso es para mí un día especialmente emocionante y es un reto”.

El alcaldable ha destacado que “es un honor para mí que el Partido Popular de San Vicente y especialmente su presidente en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, hayan pensado en mi para poder liderar proyecto nuevo para San Vicente, un proyecto ilusionante, integrador, muy ambicioso y que evidentemente no parte de cero, sino que parte de unas bases muy sólidas que son el trabajo tanto del grupo municipal como de todo el partido durante estos 4 años con Óscar al frente”.

Ha destacado que quiere aglutinar el voto del centro derecha, con el objetivo de no solo ganar las elecciones, sino obtener una mayoría absoluta que permita al PP gobernar sin depender de pactos o apoyos de otros partidos. Y ha resaltado la imagen de unidad ofrecida por Lillo y él mismo, "remando todos en la misma dirección", que no es otra que arrebatar la Alcaldía al PSOE y realizar un cambio en San Vicente.

Del mismo modo ha señalado que fue tras renunciar a su acta a mediados de septiembre "cuando los responsables del PP se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme la posibilidad de encabeza este nuevo proyecto". Por ello, ha desvinculado su marcha de Cs del hecho de que vaya a a ser el alcaldable, destacando "yo iba a reincorporarme al PP de todas maneras, porque creo que es la única alternativa sólida y real, no solo en San Vicente" sino en la Comunidad Valenciana y España.

Por su parte Lillo ha dado la enhorabuena a Pascual y le ha deseado suerte "en este duro y emocionante reto de llevar al Partido Popular a gobernar de nuevo en San Vicente y que estos ocho años de tripartito pasen a la historia como los peores para la localidad". El presidente del PP de San Vicente ha destacado que "Pachi viene a sumar, Pachi viene a incorporarse al Partido Popular y cuenta con todo el apoyo tanto del grupo municipal como del Partido Popular a nivel local”, agradeciendo que afronte este reto, y destacando que “al final, solo desde la unidad es la única forma que tenemos de qué partido popular vuelva a gobernar San Vicente a partir de mayo del 2023”.

Por su parte José Antonio Rovira, vicesecretario provincial de Organización del PP, ha expresado el agradecimiento de la ejecutiva provincial y de la dirección del Partido Popular "tanto a Óscar Lillo como a las personas que vuelven para tratar de que el Partido Popular sea un proyecto ganador en San Vicente y abandonar estos años de cero inversiones en la ciudad, una etapa para olvidar". "Siendo un partido grande y unido lo podemos lograr", ha remarcado Rovira.