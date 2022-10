La Generalitat deniega a Mutxamel una subvención para el Gabinete Psicopedagógico Municipal que lleva casi 30 años recibiendo. El Ayuntamiento y la comunidad educativa exigen a la Conselleria de Educación que rectifique y mantenga una ayuda que suele rondar los 14.000 euros. En cambio, desde la Conselleria aseguran que el servicio lo está prestando directamente la Generalitat en los colegios al no realizarlo el Consistorio, y que no está justificada la ayuda solicitada.

En la Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Centros Docentes, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para el mantenimiento de los gabinetes psicopedagógicos escolares dependientes de ayuntamientos de la Comunidad Valenciana para el ejercicio de 2022, la solicitud para Mutxamel ha venido denegada con el motivo de “no ha atendido centros durante el curso 2021-2022”, algo que rechazan de plano desde Mutxamel, señalando que todos los años justifican debidamente esta petición, y en esta ocasión se ha hecho como en otras ocasiones.

Desde el Consejo Escolar y el Ayuntamiento se explica que desde el gabinete se ha hecho "una exposición clarificadora de los programas desarrollados y de los nueve profesionales que atienden a los cinco centros públicos de la localidad en sus respectivos programas educativos propios, así como el aumento progresivo del presupuesto del área de Educación. Se ha solicitado sea reconsiderada la denegación, solicitud que ha sido refrendada por todos los centros educativos, o en su caso apelar a un cambio normativo que permita al Ayuntamiento ser beneficiario de dicha subvención".

El edil de Educación, Rafael García Berenguer (PP), ha insistido a la Conselleria que dé marcha atrás, o bien realice ese cambio normativo que permita mantener una ayuda que se recibe desde hace casi 30 años, y que se ha mantenido pese al cambio llevado a cabo en 2009, cuando el Ayuntamiento acordó que fuera la Generalitat quien destinara un psicopedagogo en los colegios, manteniendo de todas formas el gabinete funciones relacionadas con los colegios durante todo este tiempo.

En el escrito remitido a la Conselleria por el Consejo Escolar Municipal, donde están representados comunidad educativa y Ayuntamiento, explican que en 2009 "las funciones de la psicopedagoga del Gabinete Psicopedagógico cambiaron, pero siempre han estado vinculadas al área psicoeducativa y dirigida a los centros educativos y a toda la comunidad educativa, abarcando menores (de 0 a 16 años), asesoramiento a padres, institución escolar y ámbito comunitario".

Programas realizados

E insiste en que "todos los cursos desde entonces hemos solicitado la subvención, haciendo constar esta circunstancia y detallando las nuevas funciones y programas, y se nos ha concedido". Y enumera los principales programas desarrollados el pasado curso, como la Escuela de Padres Municipal; el Programa de Atención temprana dirigido a menores con retrasos en el desarrollo; el programa de apoyo psicoeducativo en primaria y secundaria; la atención abierta al público; el Programa de Apoyo a la Convivencia en centros de Secundaria; el Programa de Enfermería escolar; el Programa de Atención al Alumnado expulsado.

Además, la psicopedagoga municipal "también es la figura de coordinación con la Escuela Infantil Municipal, tanto referente a temas del área psicopedagógica como otros más administrativos". Y la trabajadora social del Gabinete, a lo largo de todos estos años, ha elaborado y desarrollado el Programa Municipal de Prevención del Absentismo, siendo el referente de los centros tanto en casos de absentismo, como en todo tipo de problemática socioeducativa relacionada con el alumnado de los cinco centros y sus familias.

El Consistorio destaca que "desde el área social se han creado ayudas económicas dirigidas a facilitar la conciliación familiar, la integración escolar, dinámica sociofamiliar,…y cuyo presupuesto ha ido aumentando año tras año. La atención de la trabajadora social es directa y en constante coordinación con los centros educativos. El gabinete Psicopedagógico y área de Educación ha ido ampliando la cantidad de programas desarrollados, aumentando el número de técnicos y el presupuesto invertido a lo largo de estos años. Este presupuesto revierte directamente en la mejora de la calidad educativa de los centros y el bienestar socioeducativo de la comunidad". Un servicio que cuenta actualmente con nueve trabajadores.

Por todo ello desde el Consistorio se destaca que "la inversión económica realizada desde Educación en los distintos programas es muy elevada. El número de técnicos que intervienen directamente en los centros con el objetivo de favorecer la integración e inclusión del alumnado ha ido aumentando, y la mayoría de estos técnicos atiende directamente a los centros educativos".

Y mantiene que "la causa de denegación no se ajusta a la realidad existente en nuestro municipio, pues los programas desarrollados van en su totalidad dirigidos a mejorar la calidad de la educación interviniendo con alumnado, profesorado, padres y comunidad educativa".

Postura de la Conselleria

Desde la Conselleria de Educación han explicado a INFORMACIÓN de las convocatoria de las ayudas para la financiación parcial de los gastos corrientes de los gabinetes psicopedagógicos escolares autorizados "dice claramente que el ámbito de actuación de estos gabinetes se tiene que desarrollar en centros docentes de enseñanza no universitaria sostenidos con fondos públicos y el 75% del importe de las ayudas es para financiar las horas semanales de dedicación del personal del Gabinete a actividades de atención directa y presencial en los centros".

Y Educación sostiene que "no consta que el Gabinete Psicopedagógico Municipal de Mutxamel hiciera el pasado curso 2021-2022 atención directa y presencial en los cuatro colegios del municipio sostenidos con fondos públicos. Solo hizo atención directa en los centros educativos de titularidad municipal (Escoleta Infantil y Escuela de Adultos). Ante esta situación, la Conselleria ya el pasado curso dotó de personal de orientación educativa a las tres escuelas públicas del municipio y este curso, a través del acuerdo firmado con las patronales de la enseñanza concertada, financia horas de personal de orientación educativa en el centro privado concertado del municipio".

La Conselleria apunta que "cuando un gabinete psicopedagógico municipal deja de funcionar o no atiende en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos, la Conselleria de Educación tiene que garantizar el derecho a la orientación educativa y profesional del alumnado y aportar en los centros el personal que necesitan. Por ese motivo no se ha mantenido este curso 2022-2023 la subvención al Gabinete de Mutxamel, porque la Conselleria ha asumido con recursos propios la atención al alumnado de las escuelas del municipio que no estaba prestando el Ayuntamiento".

Por último, ha añadido que "si el Ayuntamiento nos presenta un recurso contra la resolución de las ayudas del curso 2022-2023, estudiaremos las alegaciones y daremos respuesta. En esas alegaciones el Ayuntamiento tiene que incluir el plan de actuación en los centros del Gabinete Municipal en el cual constan las horas semanales de dedicación del personal del Gabinete a actividades de atención directa y presencial en los centros de enseñanza no universitaria sostenidos con fondos públicos para poder ajustar la cuantía de la subvención al volumen de alumnado atendido. En todo caso, si el Ayuntamiento nos aporta el preceptivo plan de actuación en los centros, la subvención a conceder será menor que en años anteriores puesto que la atención en los centros educativos públicos y concertados de Infantil 2º ciclo, Primaria y Secundaria de Mutxamel ya lo está prestando la Conselleria".