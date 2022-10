El colapso de los Servicios Sociales de San Vicente no parece tener fin. El departamento ya no da citas tras agotar las que quedaban disponibles para este año. Y para 2023 no se ha abierto aún la agenda, ya que en el área desconocen el personal con el que van a poder contar, a la espera de la llegada de 18 nuevos trabajadores anunciada para 2023, pero que no se sabe en concreto cuándo llegará. Así, los trabajadores del servicio se han vuelto a concentrar este viernes para reclamar la ampliación de su desbordada plantilla.

El jefe de servicio de Bienestar Social y Educación, Marino Martínez, ha explicado que la pasada semana agotaron ya las citas para este año, que estaban dándose para diciembre, dentro de dos meses, por lo que no se están dando más citas para 2023, ya que la agenda no se ha abierto ante la incertidumbre sobre el personal de que se dispondrá. El Síndic abre de oficio una investigación por la saturación de los servicios sociales en San Vicente El equipo de gobierno se comprometió a principios de mes, tras el anuncio de movilizaciones, a incorporar de forma "inmediata" cinco personas, al margen de los 18 trabajadores del Contrato Programa de la Generalitat. Pero desde el departamento aseguran que estos empleados no han llegado, ni saben tampoco cuándo se incorporarán los 18 del Contrato Programa de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Y desde el departamento han reiterado que mantendrán sus concentraciones todos los viernes hasta que se incorpore el último de los 18 empleados. Así, este viernes una veintena de trabajadores de Servicios Sociales se ha concentrado a las 11.00 horas frente al Ayuntamiento, para denuncian el desmantelamiento de este departamento por la falta de personal. Alertan que hay bajas sin sustituir, vacantes sin cubrir y sigue sin contratarse a las 18 personas a través del Contrato Programa, cuyas incorporaciones subvenciona la Generalitat. Por todo ello, bajo el lema "SOS Servicios Sociales", sus trabajadores denuncian la situación que están viviendo, tanto personal como por el servicio que están ofreciendo a los usuarios de un área tan sensible, y de la que dependen muchos sanvicenteros. Compromiso San Vicente anunció el pasado 6 de octubre la incorporación "inmediata" de cinco trabajadores para aliviar el colapso del área de Servicios Sociales, un anuncio que no hizo que se cancelaran las concentraciones. El equipo de gobierno se reunió con representantes de este departamento para abordar la situación que sufren, con una precariedad por falta de personal que sufren ellos y los ciudadanos, que entonces tenían que esperar tres semanas para tener una cita. Ahora ya ni eso, ya que diciembre está completo y para enero no se están dando. Del mismo modo el Ayuntamiento también anunció que se establecerán convenios con Mutxamel, Crevillent y Alcoy para cubrir las plazas de los funcionarios. El alcalde Jesús Villar (PSOE) ha declinado hacer declaraciones este jueves sobre Servicios Sociales, remitiéndose a la titular del área, su compañera Isabel Candela (PSOE), con la que este medio ha tratado de contactar sin éxito.