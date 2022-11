El exalcalde y actual portavoz de Compromís, Benjamí Soler, ha anunciado que no participará en el proceso para volver a encabezar la lista de la formación valencianista en El Campello. Así, el edil da un paso al lado, aunque seguirá trabajando a nivel orgánico.

Soler ha manifestado a través de las redes sociales que "ha llegado el momento, después de once años formando parte de las últimas tres corporaciones, tres legislaturas encabezando las listas municipales, con un montón de experiencias y con la satisfacción de haber dado el 100% por mi pueblo de El Campello, que tuve el privilegio de presidir de 2015 y 2019. Ha llegado el momento de dar un paso al lado y no participaré como pre-candidato a las primarias y por tanto no me presentaré a la reelección. Una decisión tomada hace tiempo, pero ni siquiera el tiempo la hace más fácil. Ahora toca poner toda la energía apoyando nuestra candidatura y fortalecer el proyecto y el colectivo. Como dijo Piqué: 'A veces querer es dejar ir".

A preguntas de este diario, ha añadido que "la decisión estaba tomada antes de empezar la legislatura, después de tres candidaturas consecutivas liderando Compromís, era el momento de dar un paso al lado. Esto no quiere decir abandonar la política, ahora me centraré en la parte más orgánica, todavía lidero el colectivo, de Más y de Compromís, y no es poco el trabajo que queda para hacer para ampliar espacios y fortalecer el proyecto. La política, la responsabilidad y el compromiso, forman parte de mi esencia personal y de forma de entender la vida".

Preguntado si ha influido el hecho de que haya sido procesado por una supuesta prevaricación administrativa junto al actual alcalde Juanjo Berenguer (PP), otros tres ediles y una funcionaria, por un fraccionamiento de contratos, ha reiterado que la decisión estaba tomada, y que "el tema judicial no ha tenido nada a ver, solo faltaría que alguien se sintiera vencedor. Continúo teniendo la conciencia muy tranquila de haber dado el cien por cien por mi pueblo y su gente".

Así, en la carrera por encabezar la lista está la coportavoz municipal, Adriana Paredes. Un proceso en el que los que opten a la lista, se ordenarán los cinco primeros puestos en función de los votos que cada uno reciba.

Las primarias están abiertas a toda la ciudadanía por decisión de la ejecutiva local, y ratificado por la asamblea. Así, la votación se llevará a cabo el sábado 3 de diciembre en la sede de Compromís.