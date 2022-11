Porque los niños no tienen necesidades en días alternos, la comunidad educativa del colegio público Arbre Blanc de Mutxamel se ha movilizado. Exigen volver a tener a la cuidadora para los niños con necesidades especiales del centro los 5 días lectivos, y no solo tres días. Esta es una novedad de este curso, puesto que durante los cursos anteriores el colegio ha tenido cubiertas las necesidades de estos niños todos los días de la semana. Desde este curso, la única cuidadora que atiende a los escolares se reparte y acude a otro centro.

Ahora, si un martes o un jueves alguno de los niños "tiene un escape y se hace pipí o caca" o necesita ayuda a la hora del almuerzo, o necesita continuar con sus rutinas marcadas, no cuenta con el apoyo. Esos dos días de la semana entra en funcionamiento la voluntad y la disposición en ese momento de profesores y personal del centro para poder atender a estos escolares con necesidades especiales. O se debe de llamar a los padres para que sean ellos quienes atiendan a sus hijos.

Ante algo que les parece que debe cambiar, la comunidad educativa ha empezado a hacer sentadas de protesta cada viernes en el patio del centro, diez minutos antes de entrar a clase. Y para hacer una llamada de atención también han iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org.informando de sus reivindicaciones. Por el momento en estos primeros días ya han recogido 140 firmas de apoyo.

"No estamos hablando solo de educación, estamos hablando de la dignidad de los niños", advierte la vicepresidenta del Ampa, Izaskun González, haciéndose eco de las palabras de una de las madres afectadas. "Dos días a la semana no reciben las atenciones que necesitan", lamenta. "La educadora tiene desde este curso plaza en este centro pero dos días le han asignado otro. Y eso no es un reparto, es un parche", añade.

La asociación de madres y padres del colegio se ha volcado en la reivindicación de volver a contar con la cuidadora todos los días de la semana. Y el apoyo para exigirlo ha sido unánime, tras plantear la situación en las reuniones con los delegados del Ampa. "Al exponer el problema los padres están de acuerdo", explica la vicepresidenta de la asociacion, que pone el acento en que no solo son 4 los niños del centro con necesidades especiales, son 4 los que tienen el diagnóstico y reconocido el derecho a contar con la educadora, pero hay más escolares con necesidades especiales en el centro que todavía no tienen el dictamen necesario con el que la conselleria otorga las horas de atención de un educador porque acaban de entrar en el centro este curso. Y para criticar la burocracia que ralentiza la atención explica que "hay niños en los que es evidente que necesitan ese apoyo y no se puede esperar a que se haga el dictamen", añade.

El concejal de Educación, Rafael García, explica que esta protesta es de toda la comunidad educativa de Mutxamel "porque el decreto de Inclusión no está funcionando y está provocando más problemas en los centros educativos". Y ha sido uno de los temas a tratar en la reunión del consejo escolar celebrada este lunes. El concejal explica que a Mutxamel no dejan de llegar familias que escolarizan a los niños, en algunos casos necesitan el apoyo del educador, pero al no tener el dictamen de esas necesidades educativas especiales ya que conlleva un tiempo de trámites, deja en una situación de desprotección a los niños.

Un derecho reconocido, pero solo los lunes, miércoles y viernes

Por su parte, los padres de los niños con necesidades especiales reconocen la emoción por el apoyo que están recibiendo y a la vez, siente gran tristeza e impotencia ante la situación. "Estamos contentos y emocionados con la respuesta", cuenta Emi Jiménez, que también se siente muy decepcionada con el paso atrás que supone para unos niños que necesitan rutinas y un referente para ir mejorando su autonomía y hacer progresos, el perderlo les desorienta.

"Nuestra situación es que hay niños con necesidades especiales que tienen un recurso aprobado que es la figura del educador que les ayuda a fomentar la autonomía, a ir solos al baño, a almorzar solos. Cubre las necesidades más básicas como el control de esfínteres y es absurdo que solo tengan derecho a ello los lunes, miércoles y viernes". También cree que no deben ser y considera "absurdo" que deban ser los profesores o personal del colegio cubran ese hueco "porque ellos están para otra cosa".

Los padres se dirigieron a la conselleria y el inspector de zona les atendió. "Nos dijo que estábamos en lo cierto por exigir un educador 5 días y que iba a hacer para solucionarlo. Pero estas cosas van despacio y la necesidad es urgente y no podemos esperar meses. Por eso protestamos por una cosas que les corresponde por derecho, no es un capricho, no es un apoyo para hacer extraescolares, cubre necesidades básicas".

Sobre las necesidades de los niños, Emi Jiménez explica que por regla general los niños con necesidades especiales del Arbre Blanc "tienen por lo general una baja comprensión se apegan a las figuras que ya conocen, que les dan seguridad, pero si se las cambian hacen una regresión".

Y habla del caso concreto de su hijo, "sin educador tengo que confiar en la generosidad del resto de docentes y monitores. El otro día tuvo un escape y lo cambiaron", cuenta. Se siente muy preocupada porque en su caso concreto, su hijo no sabe expresar cómo ha sido su día de cole, "tengo que confiar a ciegas en los profesores, pero me crea inseguridad el saber que no está atendido por la cuidadora.

así que "a la hora del almuerzo tengo que confiar que un adulto le ayuda a almorzar. Son situaciones que dan mucha tristeza porque deben cubrir sus necesidades básicas.

Atención "por humanidad"

"Estos 4 alumnos no son números, son necesidades", expresa por su parte, el director del Arbre Blanc, Óscar Nieves. Lamenta que durante muchos cursos han contado con este recurso a tiempo completo y ahora teme que hasta dentro de muchos meses, cuando cuenten con informes de necesidad de más niños, no vuelva a implantarse. El docente resume que están reclamando recuperar a la educadora a tiempo completo para ayudar a todos los alumnos con necesidades especiales. "La mayoría necesita apoyo en su autonomía personal, parar vestirse, ir al baño, bajarse los pantalones, llevarle al baño a determinadas horas porque a veces no lo piden, ayudarles a comer... Necesidades básicas que se tienen que cubrir".

A principio de curso la dirección del centro pidió la colaboración de los padres durante los dos días sin educadora, advierte de que los niños siguen atendidos los días en los que no tienen educadora "por humanidad" en el caso de que tengan que cambiarles de ropa porque no han controlado sus esfínteres, "aunque los tutores o el personal del centro no tiene esas funciones".

"Es absurdo quitar el recurso dos días porque los alumnos tienen necesidad de controlo de esfínteres, de autonomía, de almorzar todos los días, no día sí y día no", añade.

El director del Arbre Blanc, donde estudia 442 escolares explica que aunque desde el principio de curso han recibido más niños con necesidades especiales hasta que los profesionales no hacen sus informes y se confirma se abre un proceso largo hasta que reciben el recurso de apoyo. "Hay niños que desde el primer día necesitan el apoyo. Tenemos cuatro que lo necesitan y a ello se suman las nuevas escolarizaciones, y han salido más de diez casos con determinadas necesidades", advierte.

Reconoce que esta situación afecta a los alumnos, por un lado a os niños que necesitan un apoyo especial porque no cuentan con él dos días a la semana; y al resto de escolares porque se quedan desatendidos cuando los docentes atienden a estos alumnos.