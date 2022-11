El tripartito y Compromís aprueban los presupuestos de San Vicente para 2023

San Vicente del Raspeig ha aprobado este miércoles las cuentas para 2023 con el apoyo del ejecutivo formado por PSOE, EU y Podemos, y el respaldo de Compromís, votando en contra PP, Cs y Vox, que han criticado el proyecto económico presentado y la falta de consenso e inversiones. Unos presupuestos que aumentan en un 2,68% respecto a 2022, hasta los 46.343.289 euros, que mantienen congelados impuestos y tasas y que se ven constreñidos por la brutal subida de la luz.

El alcalde, Jesús Villar (PSOE), ha mostrado su satisfacción ante el hecho de aprobar en el mes de noviembre unos presupuestos municipales con los que "hacer frente a las necesidades de los vecinos de San Vicente". Unos presupuestos, ha continuado el primer edil, fruto de la “unidad” y el “consenso” de las tres formaciones del equipo de gobierno, “ya que hemos tenido que elaborar un presupuesto complicado con el aumento de la luz, lo que ha condicionado las diferentes partidas”, ha explicado. Villar también a querido reconocer el trabajo de los técnicos municipales de los distintos departamentos que han colaborado en su elaboración.

Por su parte el concejal Hacienda, Alberto Beviá (EU), ha recordado la importancia de sacar adelante las cuentas, que ha calificado de "eminentemente responsables", "realistas" y "eficientes", para que puedan estar vigentes el próximo 1 de enero, en un contexto de inestabilidad e incertidumbre que se vive en Europa por la guerra en Ucrania. Y es que ha recordado del "duro golpe" que ha supuesto la subida del coste de la energía, reduciendo drásticamente la capacidad inversora inicial del Ayuntamiento.

Así, San Vicente ha disminuido en un 33% sus inversiones previstas al triplicarse el recibo de la luz para 2023.La partida para energía pasa de 1,1 a 3,3 millones en el presupuesto para 2023, que sube un 2,6%. El Ayuntamiento ha anunciado que compensará la caída de las inversiones de 4 a 2,6 millones con una inyección entre marzo y abril de 24 millones a través del remanente a lo largo de 2023, a través de la liquidación de las cuentas y posteriores modificaciones de crédito.

EU: Compromiso en acometer más inversiones

Así, con el remanente se llevarán a cabo proyectos cuyas adjudicaciones han quedado desiertas por el encarecimiento de materiales, como la reforma del Casal de la Festa, la renovación del Auditorio, el calmado de tráfico de la calle Azorín y la mejora del camino de la Bayona. Beviá ha asegurado que se acometerán nuevas inversiones, y se continuará con actuaciones ya previstas como la adquisición de viviendas para el parque de alquiler social, la mejora del riego de avenida Vicente Savall y adyacentes, mejora de accesos de la urbanización Villamontes. obras de la calle Velázquez, construcción del colector de Haygon, compra de contenedores para recogida de residuos sólidos urbanos, construcción de la cafetería y juegos infantiles en el parque Presidente Adolfo Suárez, una zona recreativa junto al barrio del Tubo, mejora del skatepark de parque Adolfo Suárez, valla exterior del parque Lo Torrent, construcción del albergue municipal de animales, obras en el refugio de la Guerra Civil y la segunda fase del Centro del Agua para poder reabrir la piscina de verano, así como la instalación de placas solares edificios oficiales.

Y Beviá ha instado a PP y Vox a plantear alternativas a las cuentas propuestas, para que digan "de dónde quitan dinero para gastarlo en otras cosas", porque "no sabemos cuáles son sus propuestas", lamentando el "escenario apocalíptico" que han dibujado PP y Vox y que se ponga en duda el trabajo realizado, reiterando la baja presión fiscal existente en San Vicente, que ha sido puesta en duda por estos dos grupos.

PSOE: "Más recursos contra la crisis"

La portavoz del PSOE, Asun París, ha explicado que "son unos presupuestos realistas y equilibrados, además de sensibles con las personas, potenciando políticas basadas en valores. Por octavo año consecutivo San Vicente tendrá sus cuentas aprobadas en tiempo y forma, si bien ni las crisis externas ni sus consecuencias en el ámbito local van a minorar nuestro esfuerzo y dedicación por atender las necesidades de la ciudadanía de nuestro pueblo".

París ha destacado que "el presupuesto municipal crece destinando más recursos para afrontar los efectos de la crisis internacional con 1.200.000 € más de gasto, gracias a los ingresos provenientes por el incremento significativo de las transferencias del estado. Son varias las líneas básicas del mismo: contención de la presión fiscal inferior a la media provincial y estatal, mantenimiento de un alto nivel de prestaciones y servicios con una deuda viva al 0%. y manteniendo saneadas las cuentas públicas. Es verdad que la partida inversiones ha disminuido respecto a otros años, pero con estabilidad presupuestaria podemos afrontar con solvencia el gasto por la subida de la factura de suministro eléctrico y garantizar la congelación de tasas e impuestos para salvaguardar las economías de las familias".

Además "a todo esto tendremos que añadir los créditos extraordinarios y suplementos de crédito que se obtengan del remanente de tesorería una vez liquidada del presupuesto de 2022, gracias a la solvencia económica de nuestro Ayuntamiento y no tener deuda financiera. Con el presupuesto que presentamos tratamos de dar una respuesta realista para que San Vicente siga creciendo en un contexto de incertidumbre y subida de precios ocasionadas por factores externos".

Y ha destacado que “vamos a fomentar la actividad económica del municipio manteniendo suspendidas las tasas de terrazas y de mercadillo, y con nuevas actuaciones de incentivo al consumo de los comercios locales. También nos ocupamos de las personas en situación de desempleo, por eso contemplamos varios programas de gasto".

Y "los colectivos más vulnerables tampoco se nos han olvidado pues las partidas de Servicios Sociales ascienden un 5,33% y concretamente. Me ayudas de emergencia un 6,85. Nadie puede quedar atrás y los menores dispondrán de más apoyos mediante las partidas de ayuda para adquisición de material escolar y las actividades extraescolares. Son unos presupuestos responsables, sociales y mirando por supuesto por los vecinos y vecinas de nuestro municipio, pero más por los más desfavorecidos, y por poder darles un mejor servicio y una mayor calidad de vida. Eso demuestra se apuesta clara y contundente de este equipo de gobierno por las políticas sociales. Como se puede comprobar es el es el presupuesto de mayor gasto en Bienestar Social".

Podemos: "Gran carácter social"

El portavoz de Podemos, David Navarro, ha destacado que el buen entendimiento en el ejecutivo y el "empeño y esfuerzo" de los grupos para sacarlos adelante. "Estamos ante unos presupuestos realistas, muy equilibrados, transversales y sobre todo muy responsables que como viene siendo habitual en estos últimos 7 años vienen marcados por un gran carácter social. Así mismo también me gustaría resaltar que por octavo año consecutivo este equipo de gobierno ha sido capaz de presentar los presupuestos en tiempo y forma", a diferencia de otros muchos municipios, que incluso no llegan a aprobar sus cuentas y las mantienen prorrogadas.

Ha recordado que se acometerán inversiones con los 24 millones de remanente de tesorería, y por otro lado "también quisiera reseñar que en estos presupuestos por octavo año consecutivo no se ha subido ningún impuesto y ninguna tasa, sino que los mismos siguen congelados a pesar del incremento que hemos sufrido en los diferentes suministros o servicios como pueden ser el gas, los carburantes...", destacando el gasto de 3 millones que supone la luz para 2023.

Navarro ha agregado que "en estos presupuestos también viene recogida la subida salarial del personal marcado por el gobierno de un 4 % y todo sin tener que subir las tasas los impuestos y ni tan siquiera el IPC".

Compromís: "Prioridades atendidas"

El portavoz de Compromís, Ramon Leyda, ha manifestado su respaldo a las cuentas, destacando la importancia de la cooperación y colaboración entre los grupos para poder sacarlas adelante, abriendo un espacio de entendimiento para sacar adelante inversiones con el máximo consenso. Ha recordado que "unas cuentas tienen que cimentarse en una mejora del municipio, crecimiento del empleo y ampliar la cobertura social". Y ha resaltado que las "cuentas contemplan más recursos para prioridades de Compromís como emergencia social, vivienda, empleo, cultura, actuaciones en los barrios y partidas, educación y otras áreas".

PP: "Sin consenso ni proyecto"

El portavoz del PP, Óscar Lillo, ha lamentado que el tripartito "no ha contado lo más mínimo con la oposición", con la excepción de Compromís. Ha lamentado que conocieran las cuentas primero por la prensa, y que se diga que no aportamos propuestas cuando las cuentas "ya están cocinadas".

Lillo ha destacado que son "las cuentas son de un gobierno de inercia, sin impulso, sin proyecto. Son lo que ustedes consideran que es lo mejor para San Vicente. Y a la vista está de todos estos últimos años estos 8 años, sus presupuestos para poco o nada han servido para mejorar la vida y la situación de nuestra ciudad".

Por ello, Lillo ha manifestado que "considero que estos presupuestos sinceramente tiene muy poca credibilidad si nos atenemos a lo anterior. Porque está claro que el papel lo aguanta todo, podemos poner lo que queramos, si luego no lo hacemos, qué más da". Y sobre las inversiones, "se está diciendo que para el año que viene van a venir 24 millones de remanentes", recordando que el pasado año también se anunció otra cantidad, y preguntándose qué se ha hecho con ese dinero". El PP ha lamentado que se encadenen superávits sin que se reinvierta el dinero en servicios y en infraestructuras e inversiones.

Lillo también ha criticado el escaso avance de las obras del pabellón, que "parece en un limbo jurídico" tras una sentencia judicial, por lo que se desconoce si están paralizados los trabajos. Y también ha destacado que no parece partida alguna para la municipalización anunciada del velódromo. Y ha lamentado la falta de seguridad, limpieza...recordando que los trabajadores de Servicios Sociales se manifiestan todos los viernes por la faltad de personal, y ha criticado la pérdida de subvenciones. Y ha destacado que "lo que es una falta de respeto es tener en el banco 27 millones" y no realizar inversiones.

Cs: "Cuentas poco ambiciosas"

Desde Cs, formación a la que se han incorporado Antonio García y Enrique Ruíz, sus dos nuevos ediles, en esta sesión extraordinaria, su portavoz Jordi Roig ha manifestado que los presupuestos son "poco ambiciosos y limitados", lamentado que no se haya buscado el consenso con la oposición. Roig ha explicado que "después de revisar el destino de los gastos las diferentes partidas, así como a procedencia de los ingresos, se me antoja difícil que sirvan para hacer posible un cambio en el modelo de ciudad del que habla el equipo de gobierno. Y todavía imagino más complicado que sirvan para abordar la solución de los problemas detectados. O bien el equipo de gobierno no está atisbando unos problemas, que son evidentes para todos habitantes de la población, o sí los está detectando, lo qué es aún peor, piensa que con estos presupuestos les dará solución".

Del mismo modo Roig ha lamentado también la falta de personal de Servicios Sociales y la "precariedad" que sufren, así como la falta de inversiones.

Vox: Cuentas "propagandísticas" y las "fiestas del 25-N"

Desde Vox su edil Adrián García ha denunciado que las cuentas son "un corta y pega" de las de años anteriores, con una mera actualización de la energía, salarios..., lamentando "la falta de trabajo" de unas cuentas "vacías de contenido", y "propagandísticas", y la falta de consenso de las mismas, criticando que "vuelven a pasar el rodillo de la izquierda". García ha denunciado que el Ayuntamiento "acumula dinero en el banco" y el municipio está su "peor momento", con "inseguridad ciudadana", suciedad en las calles y falta de inversiones, mientras que "siguen vendiendo humo".

Así, ha criticado que "hay cero inversiones y cero soluciones", así como la falta de inversiones por parte de la Generalitat. Ha lamentado que se dedique dinero a partidas como "las fiestas del 25-N", el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, señalando que "vemos propaganda sobre ideología de género, dinero para charlas, panfletos, fiestas del 25-N", ignorando las necesidades ciudadanas sobre la falta de limpieza e inseguridad. Ha concluido asegurando que las cuentas son "menos justas y menos sociales", apuntando que pese a la congelación de las tasas, si no se bajan, la inflación hace que suba la presión fiscal.

Villar: Falta de respeto de Vox a las mujeres

Por su parte el alcalde Jesús Villar ha salido al paso de Vox por hablar de "fiestas del 25-N". "Me parece de mal gusto y una falta total de respeto a las mujeres, a las mujeres que son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Desde luego, lo que no es el 25-N es una fiesta".

Presión fiscal

Desde el tripartito han destacado la baja presión fiscal, que indica el esfuerzo impositivo realizado por habitante. En San Vicente, según datos oficiales de la liquidación 2021, la media por habitante año es de 445,07 euros, menor que la media provincial (643,59 euros), menor que la media de rango poblacional (municipios de más de 50.000 habitantes, 686,13 euros) y menor que la media del Estado (691,56 euros).

Plantilla de personal

Por último, en cuanto a la plantilla de personal para 2023, aprobada también en este pleno de presupuestos, mantendrá la misma dotación de personal que la dotación final de 2022, que incrementó el personal funcionario en 18 trabajadores del Contrato Programa, aunque estos empleados se incorporarán en 2023, ya que todavía no se ha hecho efectiva. Así la plantilla de 2023 contará con 403 trabajadores: un empleado eventual y uno laboral indefinido; 361 trabajadores de naturaleza funcionarial y 29 trabajadores laborales. En el capítulo de personal, los presupuestos recogen un incremento en gasto del 4%. Esto se traduce en una partida de 19.861.000 euros, porcentualmente, el 42,86% de los presupuestos municipales.