Siguen como sardinas en lata en las clases y quieren llamar la atención todo lo posible de la necesidad de agilizar lo más posible la construcción de un centro de educación secundaria. Y no tienen intención de dejar de reclamarlo hasta que no sea una realidad. La Plataforma Sant Vicent per l’Educació, que aglutina a Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos del municipio y a docentes de Primaria y Secundaria, ha convocado para este miércoles 30 de noviembre una movilización que tiene como principal objetivo reclamar al Ayuntamiento que agilice los trámites para construir un nuevo instituto "y que que ponga fin a la saturación actual de los centros".

