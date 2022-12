El portavoz de Compromís de Sant Joan, nuevo jefe de gabinete de la consellera de Agricultura

Con un pie en València y otro en Sant Joan d'Alacant. Así va a a estar el portavoz del grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, Sergio Agueitos Soriano, que ha sido nombrado jefe de Gabinete de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro, que tomó el cargó el pasado 26 de octubre.

El concejal de Compromís asegura que va a mantener ambos cargos y que lo hace "por producencia". Su objetivo es seguir manteniendo sus responsabilidades con el municipio donde ha sido elegido y donde subraya el trabajo de oposición realizado. Aunque debido a la decisión de ocupar este nuevo puesto, debe renunciar a ejercer profesionalmente como abogado, y otras responsabilidades municipales.

En el pleno ordinario de noviembre de Sant Joan se ha dado cuenta de la renuncia de Agueitos a seguir cobrando la dedicación parcial en el consistorio por incompatibilidad con su nuevo cargo público. El concejal también deja su puesto en las comisiones informativas del Ayuntamiento, y a partir de ahora la responsabilidad la asume el concejal Francesc Vidal Sala Ivorra. A la vez, Agueitos también ha renunciado a su cargo de consejero en las reuniones del Consejo de la empresa municipal Personas y Ciudad (Pycsa).

Sergio Agueitos mantiene su responsabilidad de portavoz municipal porque confiesa que apenas quedan unos meses para las elecciones y "no quería tomar decisiones precipitadas" y cree posible poder compatibilizar ambas responsabilidades estando a caballo entre Sant Joan y València. Y destaca que uno de los aspectos que se lo permite es también que Alicante tiene un gran peso semanal en la agenda de la consellera.

Ni descarta ni rechaza la posibilidad de ser el candidato de Compromís a la alcaldía de Sant Joan e insiste en afirmar que "mi intención es no tomar decisiones precipitadas porque tengo una responsabilidad que he asumido" y advierte que "no estoy en política local para medrar y acabar en otro sitio. Tener un cargo en la conselleria no tiene que llevarme automáticamente a rnunciar. Hemos hecho un trabajo importante en esta legislatura y que deje la política local tienen que ser una decisión tranquila, meditada y ordenada porque hacer entrar al Ayuntamiento a una persona para 5 meses puede ser justo o injusto. La decisión debe ser colectiva y también personal".

Explica que está muy centrado en que la consellera esté en contacto con todos los sectores y en tomar decisiones en muchos ámbitos. Mientras que en el plano municipal el grupo sigue formado por dos concejales y un asesor y "aunque no estoy físicamente todo el tiempo, no tiene que afectar de forma significativa y la consellera tiene claro que tengo que compatibilizarlo".

Agueitos está agradecido por la confianza que Isaura Navarro ha depositado en él. "La consellera quería tenerme cerca y yo le dije que estaría donde ella considerase", cuenta. En esa decisión también cree que ha sido determinante su formación medioambiental, "la conselleria de Medio Ambiente tiene mucha relación con los temas que yo he tratado tanto a nivel de la tesis electoral que estoy haciendo sobre el papel de los municipios en la lucha contra el cambio climático, un máster, y gran parte de mi trabajo como abogado tiene que ver con temas medioambientales, entiendo que en esa conselleria tiene sentido mi papel".

y precisamente la preparación de su tesis doctoral que está desarrollando y que ahora va a tener que aparcar durante un tiempo.