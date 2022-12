Compromís ya tiene alcaldable para El Campello. Adriana Paredes, actual concejal de la coalición Compromís pel Campello, es la candidata que ha recibido el apoyo de sus compañeros y compañeras para liderar la candidatura valencianista en las elecciones municipales de 2023. El número de votantes en estas primarias para confeccionar la lista ha sido 112, y el orden resultante de esta primera fase de confección de la lista es la siguiente: Cabeza de lista Adriana Paredes; la actual edil Cristina Boix número 2; Laia García número 3; Eduardo Sánchez número 4; y Guillem Forcadell el 5.

Paredes, que fue la número 2 en 2019, ha afirmado este sábado que afronta este reto "con ilusión" y "con muchas ganas de seguir trabajando por El Campello, con un proyecto realista, sólido y con la máxima participación". Así la edil toma el relevo de Benjamí Soler, que ha encabezado la lista en las últimas tres elecciones, siendo alcalde entre 2015 y 2019.

La candidata a la alcaldía, que dejó Podemos en 2018 para integrarse en Compromís, destaca que en la lista le acompañan un equipo formado "por gente preparada y honesta, personas arraigadas en el municipio y con experiencia en el mundo asociativo". Además, se incluirá a afiliados con experiencia en otras campañas y personas independientes significativas para el pueblo. "Todas y todos aquellos que apuesten por un programa donde lo más importante sea el bienestar de las personas y hacer de El Campello un municipio integrador, sostenible y comprometido con su tiempo y su territorio".

Atendiendo a los distintos métodos que la coalición ofrecía a sus colectivos, Compromís pel Campello optó por el método de primarias abiertas a la ciudadanía, "una clara herramienta de profundización en la democracia del partido, y una oportunidad para movilizar y ampliar la base social".

Renuncia del exalcalde

Benjamí Soler anunció el mes pasado que no concurriría a las primarias y que daba un paso al lado, aunque seguiría trabajando a nivel orgánico. El exprimer edil manifestó que "ha llegado el momento, después de once años formando parte de las últimas tres corporaciones, tres legislaturas encabezando las listas municipales, con un montón de experiencias y con la satisfacción de haber dado el 100% por mi pueblo de El Campello, que tuve el privilegio de presidir de 2015 y 2019. Ha llegado el momento de dar un paso al lado y no participaré como pre-candidato a las primarias y por tanto no me presentaré a la reelección. Una decisión tomada hace tiempo, pero ni siquiera el tiempo la hace más fácil. Ahora toca poner toda la energía apoyando nuestra candidatura y fortalecer el proyecto y el colectivo. Como dijo Piqué: 'A veces querer es dejar ir".