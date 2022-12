Si ya es difícil mantener una farmacia rural, si falta el respaldo institucional la misión se hace caso imposible. La única farmacia de La Torre de les Maçanes, se ha quedado fuera de la campaña de bono comercio impulsada por la Diputación. El Ayuntamiento ha denegado su inclusión al no contemplar las bases este tipo de establecimientos, y solo ha aceptado a seis comercios de esta pequeña localidad que no llega a los 700 habitantes. Y se trata de un establecimiento cuya labor fue reconocida el año pasado por el propio Rey Felipe VI.

La farmacia ha hecho público su malestar por esta decisión a través de la redes sociales. Por su parte el alcalde Cristobal Sala (PP) ha explicado a este medio que desconoce las razones, ya que "este tema lo lleva Intervención". Ha reconocido que lo llamó el farmacéutico por su exclusión, y que no sabe el motivo, aunque señala que es posible que las bases de las ayudas no incluyan las farmacias como beneficiarias, insistiendo en que "yo no llevo ese tema". Aunque poblaciones como Alicante, que también se financia en parte con el fondo de la Diputación, sí que han incluido las farmacias en esta iniciativa, otras muchas como La Torre estipulan en sus bases que las farmacias no pueden optar.

El pasado jueves empezó el reparto de estos bonos para fomentar las ventas de cara a la navidad, y la farmacia ha informado a través de Facebook a sus clientes que "queríamos avisaros de que aun habiéndolo solicitado, se nos ha denegado el derecho a participar como pequeña empresa, de modo que no se podrán gastar los bonos en la farmacia a pesar de nuestro desacuerdo. Nos entristece y nos da rabia que por desgracia tanto a nosotros como a algunas otras empresas del pueblo no se nos valore al mismo nivel, puesto que luchamos cada día por darle visibilidad y valor al pueblo con nuestro esfuerzo.

Ha concluido señalando que "a pesar de todo seguiremos preparando y ofreciendo un montón de opciones para regalar en Navidad y que así podáis tener en el pueblo toda la variedad de cosas posible. Gracias por vuestro apoyo y feliz diciembre".

Reconocimiento real

Precisamente el Rey concedió en 2021 la Medalla de la Orden al Mérito Civil a Nuria Cascales, la farmacéutica ilicitana de La Torre de les Maçanes, por su trabajo frente a la pandemia, ya que la labor de las farmacias de los pueblos pequeños ha sido vital. Un galardón que la premiada hizo entonces extensible a todas las boticas.

El Rey Felipe VI ha concedido la Medalla de la Orden del Mérito Civil por su compromiso personal y contribución social, en especial en este último año y medio de pandemia. Y es que los galardonados «son el reflejo de la situación vivida por millones de personas en el tiempo marcado por el covid-19 y sus consecuencias», según destacaron desde la Casa Real.

El acto se celebró en junio del año pasado en el Palacio Real de Madrid, con motivo del séptimo aniversario de la proclamación de Felipe VI, que trataba de expresar el reconocimiento de la Corona a quienes desarrollan su vida y labor profesional ordinaria de manera ejemplar, al servicio de la sociedad. Y en esta ocasión se ha querido premiar de forma especial la contribución ante el covid-19. Y allí estuvo la farmacéutica de La Torre de les Maçanes, recibiendo de manos de Rey un reconocimiento que parece no encontrar en su propia localidad.