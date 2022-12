Las luces de Navidad le han costado el puesto al concejal socialista de Fiestas de Sant Joan d'Alacant, Jaime Albero. El alcalde, Santiago Román, de Ciudadanos, socio de gobierno del PSOE, ha decidido revocar las competencias del también exalcalde, "por la mala gestión de las luces de Navidad". Ahora, ambos se culpan mutuamente de ser los responsables de que Sant Joan aún no tenga la decoración de Navidad de 2022, de hecho, este viernes estaban instalándose los árboles decorativos.

La iluminación navideña todavía no ha llegado a Sant Joan d'Alacant, cuando generalmente es durante el Puente de la Inmaculada el momento en el que suelen estar instaladas e inauguradas. Este año no ha sido así, y mientras el alcalde acusa al edil de Fiestas de ser el responsable, el grupo socialista, socio de gobierno de Cs, apunta directamente al alcalde Román como responsable porque afirman que ha sido el retraso en aprobar los presupuestos lo que ha demorado la instalación de las luces.

Sea como sea, el mango de la sarten está en la mano del alcalde que tiene la potestad de hacer lo que ha hecho y ya ha comunicado a la portavoz socialista, Esther Donate, su decisión. Aunque el partido socialista no comparte la decisión del primer edil, ya han designado como sustituta de Albero a Eva Delgado, puesto que ya asumió la concejalía durante la reciente baja por paternidad de Jaime Albero.

El alcalde asegura estar muy enfadado porque las luces no estén ya luciendo en las calles y lamenta que se retrasan una semana. "El motivo se debe a que la providencia para iniciar el expediente por el concejal de Fiestas estuvo sin firmar durante este tiempo paralizándose su tramitación", advierte el alcalde Román.

Mientras desde el PSOE advierten que de haber tenido los presupuestos aprobados en tiempo y forma o haberse realizado las modificaciones de crédito desde la concejalía de Hacienda, que ostenta Román, "no se habría llegado a estos plazos de contratación tan ajustados".

Harto "de apagar fuegos"

El primer edil ha mostrado su "enfado y malestar por la que ha denominado una "nueva mala gestión del partido socialista", y advierte de que es algo "que no se va a volver a repetir. Ya tuvimos una mala experiencia en Hogueras y ahora nos encontramos con un expediente que se ha iniciado tarde sin ningún motivo. La adjudicación de las luces ha sido el 1 de diciembre y en condiciones normales tendría que haber sido el 24 de noviembre, un retraso de siete días que han sido clave para que Sant Joan no haya podido tener iluminación navideña en el actual Puente", indica Román.

El alcalde denuncia que han sido muchos vecinos quienes han ido preguntando la razón por la que las luces no estaban todavía puestas "y siempre he tenido que dar la cara desde Alcaldía, pero ya está bien de apagar fuegos".

"Como alcalde he hecho un trabajo extraordinario para dotar de mayores elementos navideños a nuestro pueblo, como el Nacimiento instalado en la plaza de España, gracias a una nueva subvención de la Diputación, que complementa la del año anterior donde instalamos los elementos de Papá Noel y Reyes Magos, al igual que este año, o la adquisición de una bola de árbol y una caja de regalo gigantes para que nuestros vecinos puedan disfrutarlas y hacerse fotos, así como la instalación el próximo lunes de alfombras rojas y de plantas de Navidad tras llegar a un acuerdo con la Asociación de Comerciantes. Pero la ausencia de alumbrado a estas alturas ha ensombrecido todo y no voy a soportar la falta de responsabilidad e indiferencia de la concejalía de Fiestas", ha expresado Román.

Unas horas antes de hacerlo efectivo, el alcalde ha anunciado su decisión de cesar a Albero a la portavoz del Grupo municipal socialista, Esther Donate. La representante del grupo socialista admite no compartir los motivos que esgrime Román para cesar del área de Fiestas a Albero. Y reconoce que el alcalde tiene la potestad de hacerlo, por lo que el área permanecerá en manos socialistas a cargo de la concejala de Urbanismo, Eva Delgado.

El PSOE apunta a Román

Ni el PSOE ni el PP en la oposición comparten la decisión del alcalde y advierten que ha sido la tardanza en aprobar los presupuestos lo que ha motivado que las luces no lleguen a tiempo. El PP advierte de que el cese de Albero "es una cortina de humo" del alcalde.

Los socialistas exponen que el contrato de luces se venía trabajando desde octubre del 2021. Y de hecho, la providencia firmada por Jaime Albero de impulso del expediente es del 19 de noviembre de 2021. Y reiteran que el retraso en aprobar el presupuesto ha retrasado a su vez la iluminación.

Los socialistas hacen una exposición de motivos para explicar el proceso desarrollado. Exponen que tras un proceso largo y complejo, la contrata de luces se quedó desierta en marzo de 2022 por insuficiencia de crédito por la subida de costes. No se presentó ninguna empresa y por ese motivo se pidió desde fiestas que se volviera a licitar pero con los precios actualizados.

A tal efecto se firma otra providencia para continuar tramitando la contratación de todas las luces de fiestas del municipio de Sant Joan d’Alacant. Los socialistas advierten que de manera unilateral y paralela, sustrayendo créditos del dinero total necesario para dicha contratación, el departamento de contratación que dirige Román realizó un expediente paralelo para licitar las luces de las fiestas mayores de Sant Joan que se celebran en septiembre, las del Cristo, "dejando así sin dinero el contrato de las luces de Navidad. El suplemento de crédito necesario para la licitación dependía pues de la aprobación del presupuesto, que se retrasó hasta el mes de octubre tras dos años de demora", indican los socialistas.

La aprobación definitiva del presupuesto fue el 9 de noviembre cuando se realizó una nueva providencia desde fiestas para sacar a concurso las luces navideñas con reserva de crédito el día 11 de noviembre, la publicación de la licitación fue el día 14 y hasta el 28 de noviembre y se adjudicó el contrato el 1 de diciembre. De ahí que los socialistas advierten de que esto no habría pasado con el presupuesto aprobado.

Yebes, PP: "Es una cortina de humo de Román"

El portavoz del Partido Popular, Javier Yebes, asegura que el alcalde está utilizando el cese de Albero como "una cortina de humo". Y recueda que el concejal apartado de sus funciones tiene escasa responsabilidad, porque estaba de baja hasta hace apenas un mes y porque consideran que el máximo responsable es el alcalde. Y explican que no se podían contratar las luces porque no había dinero al no haberse aprobado el presupuesto.

"El verdadero problema es que solo se pudo sacar a concurso la contratación de las luces de Navidad cuando se aprobaron los presupuestos y hubo dinero", expone Yebes, que añade que en. Cuando entran en vigor aprueban el decreto de licitación, eso fue el 14 de noviembre y hasta el 15 de noviembre no pueden recoger ni adjudicar las luces, porque no había presupuesto. Todo es la mala gestión. Que no busque personas, él es el máximo responsable.