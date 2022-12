El Campello aún no ha encendido la Navidad. El retraso en la licitación del contrato del alumbrado festivo ha hecho que aún se haya empezado a montar la iluminación navideña en la localidad. Si no hay recurso contra la licitación, este mismo miércoles empezará la instalación, con la previsión de que se inaugure el 21 de diciembre, casi tres semanas después de municipios como San Vicente del Raspeig. En Sant Joan el retraso en la iluminación ha acabado con la retirada de las competencias al edil de Fiestas. Y esta demora ha generado en El Campello malestar entre los comerciantes y vecinos, y que ha sido denunciada desde PSOE, Podemos y EU.

El Ayuntamiento sacó a licitación el pasado verano, por un valor de 100.000 euros anuales, el contrato para el alumbrado festivo por cuatro años, abarcando el servicio las Fiestas del Carmen, los Moros y Cristianos, el Mercado Medieval, y Navidad y Reyes. Pero tras acabar el 29 de agosto el plazo de presentación de ofertas, se tuvo que declarar desierto al no presentarse ninguna empresa al concurso.

El edil de Fiestas, Cristian Palomares (PP), ha explicado que desde su departamento se hizo todo el trabajo necesario, entregando el pliego de condiciones técnicas a Contratación para su salida a concurso, pero no se presentó ninguna empresa, por razones que desconoce. Pero ha destacado que inmediatamente se pusieron en contacto con el Consistorio hasta tres empresas interesadas en el servicio, por lo que se abrió un negociado sin publicidad con el mismo pliego y condiciones, invitando a estas tres empresas. Finalmente se va a proceder a la adjudicación, que está a la espera de que no se presente recurso alguno, para lo que hay de plazo hasta el miércoles. Así, ese mismo día se prevé que pueda iniciarse la instalación del alumbrado, con la previsión de que pueda encenderse el miércoles 21, coincidiendo con la "nevada" prevista en la plaza de la Constitución.

Palomares ha destacado que el contrato pasa de 67.000 euros que se estipulaba en la última licitación de 2016 a 100.000 euros ahora, y que al ser por cuatro años, este tema va a estar resuelto por este periodo de tiempo, por lo que se evitarán nuevos retrasos en el futuro.

El edil ha señalado que la iluminación abarca tanto la zona de playas como la zona norte y centro urbano, centrándose sobre todo en el recorrido de la Cabalgata de los Reyes Magos.

Críticas de la oposición

Esta situación ha generado las criticas de PSOE, Podemos y EU, que han recordado que no es más que un nuevo "despropósito" en la gestión del PP al frente del ejecutivo. El portavoz socialista Vicent Vaello ha explicado en un comunicado que "son tantos los frentes que tienen abiertos en" la gestión del PP, recordando el bloqueo de los contratos municipales, que "saltan de crisis en crisis parcheando con modificaciones y ampliaciones de crédito, van de fuego en fuego sin saber dónde tienen los extintores, les pilla el toro en cada contrato vencido porque, si no son capaces de sacarse de las manos los problemas que ocasionan en el día a día, mucho menos tienen capacidad para trabajar con perspectiva y tener a punto las cosas para fechas tan señaladas como, por ejemplo, la Navidad".

Vaello ha recordado la deficiente iluminación de las pasadas Fiestas de Moros y Cristianos, reconocida por el propio ejecutivo, que afectó al lucimiento de las entradas. Y ha lamentado que "tuvieron (y lo vimos todos o, mejor dicho, no pudimos verlo) la experiencia de lo ocurrido en las últimas fiestas de Moros y Cristianos. Pues ni con esas aprende este desgobierno municipal. Llega la Navidad y esta vez no es que haya pocas luces, ¡es que no hay ninguna!".

Vaello ha destacado que "El Campello tiene Grinch propio, que ha conseguido oscurecer nuestras calles en fechas tan señaladas. Si de todos es sabido lo difícil que es la prosperidad de nuestros comercios por la cercanía de Alicante, parece que nuestro alcalde no percibe este escollo, quizás por tener una perspectiva diferente de lo que es un comercio y tenga como referencia franquicias y grandes superficies. Pero dejando maldades aparte, lo cierto es que nuestros establecimientos necesitan de todo nuestro apoyo para mantener el tejido comercial del pueblo, y de nada sirven buenas palabras en carteles si los dejas tirados cuando más nos necesitan. No hay mejor época del año para las ventas que las navidades y las posteriores rebajas y si algo anima a salir a comprar en estas fechas son las luces y la música de nuestras calles. Y si además añades alfombras rojas, arbolitos a las puertas de los comercios, papás Noel con sus campanas, castañeras y otros reclamos, pues mucho mejor".

"Deriva sin rumbo"

Por su parte el edil de Podemos, Eric Quiles, ha manifestado que "durante esta legislatura estamos asistiendo a la deriva sin rumbo a la que nos está llevando el PP y Vox, con el alcalde Juanjo Berenguer a la cabeza. A todos los problemas que llevamos arrastrando durante estos tres años, se une ahora también las luces navideñas, y es que otra vez, otro contrato que llega tarde y mal. Mientras que en otros municipios han hecho los deberes y ya tienen sus luces puestas y su encendido oficial realizado, aquí tendremos que esperar mínimo hasta el 14 de diciembre para empezar a ver las primeras luces, y no será hasta el 21 cuando se haga el encendido oficial".

Quiles ha agregado que "una más, que se une a la gestión llevada a cabo durante toda la legislatura. Ya se lo hemos pedido en más de una ocasión durante este año, y se lo volvemos a repetir, el alcalde debe dimitir".

Y desde Esquerra Unida su concejal Pedro Mario Pardo ha denunciado "el enorme retraso en la instalación de las luces navideñas así como en la puesta en marcha de la segunda edición de los bonos consumo, que en otros municipios llevan días en funcionamiento". EU ha recodado que ya se vio forzada "a exigir la dimisión de la anterior concejala de comercio, Mari Carmen Alemañ (PP), por su falta de planificación, en este caso por el retraso en la gestión de las ayudas del covid a causa del confinamiento. Por lo que se puede comprobar, la incorporación de la nueva concejala no ha supuesto un cambio", en referencia a Marisa Navarro (PP).

Pedro Mario Pardo afirma que "la solución para evitar retrasos pasa por realizar una buena planificación teniendo en cuenta posibles imprevistos que pueden surgir para no afectar al comercio local, que es fuente de ingresos y vida de El Campello".