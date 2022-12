Sant Joan d'Alacant va a acabar el año con más de medio millar de atenciones en materia de vivienda, consultas y ayudas para realizar los numerosos trámites disponibles o tramitar subvenciones y ayudas que en ocasiones resultan muy complicadas para muchas personas. Se trata de acciones que se desarrollan a través de la Oficina Xaloc que pertenece a la Red de Oficinas de Vivienda, Rehabilitación y regeneración urbana.

La Oficina Xaloc es un único lugar de información, asesoramiento y acompañamiento en cuestiones como ayudas al alquiler, tanto autonómicas como municipales, mediación e intermediación para personas o unidades de convivencia en riesgo de perder su vivienda habitual por impagos de hipoteca o alquiler y en fomento y acompañamiento en la rehabilitación.

Dispone de un equipo interdisciplinar compuesto por dos personas encargadas de la atención y tramitación de las ayudas al alquiler, una arquitecta para los temas relacionados con la rehabilitación y una abogada experta en mediación para asesorar a las personas en riesgo de perder su vivienda.

Sant Joan acaba de renovar la suscripción del convenio de la Oficina Xaloc con la Generalitat para seguir integrada en esta red de oficinas de vivienda. Y lo hace con varias novedades ya que tendrá una vigencia de dos años y no de uno como hasta ahora. El primer convenio se firmó en noviembre de 2021 y el actual ha vuelto a renovarse con la misma dotación anual que el anterior, que asciende a 134.500 euros. Y otra de las novedades es que también cuenta con una nueva distribución en la forma de trabajo del personal, con dos personas a tiempo completo.

El balance durante este tiempo "es positivo" según reconoce el conceja de Vivivienda, el socialista Javier Sánchez, quien explica que han sido numerosas y diversas las actuaciones que se han desarrollado para ayudar a los vecinos y que demuestran "la importancia del servicio que se ha llevado a cabo desde esta oficina". El responsable de Vivienda ha advertido que las actuaciones desarrolladas han hecho "muy necesaria la renovación de este convenio". Y destaca que la oficina Xaloc realiza un asesoramiento integral en materia de vivienda.

Las líneas básicas más demandadas son las consultas sobre rehabilitación y accesibilidad. Otras de las atenciones más demandadas en la oficina Xaloc ha sido la orientación en las ayudas de alquiler y la gestión de los mismos; y las mediaciones para proteger a propietarios e inquilinos en situación de vulnerabilidad.Destacan también las gestiones y trámites relacionadas con el alquiler de vivienda y el bono joven.

La unidad de Ventanilla Única hasta octubre de 2022 se han realizado 106 gestiones sobre todo peticiones de información para recibir ayudas. En cuanto a las solicitudes tramitadas para recibir la ayuda al alquiler de vivienda han sido 117. Mientras que se han tramitado 65 peticiones para adherirse al bono de alquiler joven. Y a la vez, tramita las inscripciones de demandantes en el registro de vivienda, que servirá para la futura bolsa de alquiler.

Una de las acciones que destaca el concejal tiene que ver con las casas deshabitadas, Sánchez explica que "el Ayuntamiento ha aprobado medidas para incentivar a propietarios de viviendas vacías para crear una bolsa de alquiler asequible".

Además, el edil responsable de Vivienda destaca entre las intervenciones la de mediación entre propietarios y arrandatarios. A través de una abogada especializada en estos casos se han realizado un total de 42 intermediaciones, ·con el objetivo de llegar a soluciones amistosas", ha explicado el concejal del área. Con la subida de los carburantes y especialmente de la electricidad, también una de las consultas y demandas de la oficina ha sido la atención para gestionar ayudas para dotar a las viviendas de mecanismos de eficiencia energética, y desde el Ayuntamiento se han atendido "diversas consultas" sobre el plan Renata para rehabilitación interior de viviendas; así como realacionados con la rehabilitación de edificios.

Además de la intervención con los ciudadanos, una de las actuaciones más importantes que ha desarrollado la Oficina ha sido, a juicio del concejal, la solicitud de ayuda del programa de rehabilitación de barrios que pretenden la mejora de dos espacios como son Niza y Navarregui. El municipio aspira a conseguir una ayuda de hasta cinco millones de euros para revitalizar la zona.

Donde la oficina sin embargo, no han dado un paso por el momento ha sido en materia de vivienda social. Sant Joan no dispone por el momento de casas de alquiler social municipal. El concejal del ramo explica que aunque el municipio se ha adherido al convenio de tanteo y retracto de la Generalitat Valenciana, y de hecho, lo ha renovado, no ha comprado ningún inmueblo puesto que no contaba con consignación presupuestaria para la adquisición de casas. Y el primer edil, Santiago Román, ya ha anunciado que la compra de las primeras casas sociales podría realizarse con la venta de una parcela municipal. Por el momento, Sant Joan tramita la emergencia habitacional a través de ayudas y convenios con entidades.

Y recientemente ha recibido una buena noticia puesto que Sant Joan es junto a Alicante, El Campello y San Vicente, uno de los municipios donde la Generalitat va a impulsar la construcción de un millar de viviendas de alquiler social en los póximos tres años. En concreto dispondrá de 365 viviendas según las previsiones.

Adhesión al servicio de Orientación Jurídica

Por otro lado, el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, a través del Área de Participación Ciudadana de Sant Joan que dirige Javier Sánchez, acaba de suscribir el acuerdo de adhesión al Servicio de Orientación Jurídica de Proximidad (Justiprop). La firma de este protocolo, entre Ayuntamiento y Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, permitirá la implantación de este servicio en Sant Joan, que se desarrollará todos los miércoles de 9 a 13 horas con una gestión que realiza el Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI).

Entre las actuaciones que se van a desarrollar destaca la información de los servicios que presta la Administración de la Generalitat y otras Administraciones sobre acceso a la justicia, asistencia a las víctimas del delito y protección de derechos. Se ofrece un asesoramiento y orientación jurídicos previos a los procesos judiciales. También se va a proporcionar información sobre trámites administrativos ante los registros civil, mercantil y de la propiedad y de asistencia a la ciudadanía para realizar consultas electrónicas de trámites administrativos y judiciales.

Este servicio viene a añadirse al de mediación que también se presta a través de la Concejalía de Participación Ciudadana y dentro de los programas de acercamiento de la justicia a la ciudadanía.

El concejal de Participación Ciudadana destaca sobre la implantación de este servicio que va a suponer que los vecinos de Sant Joan no tengan que desplazarse del municipio y tengan acceso prestaciones relacionadas con la Administración Judicial y trámites administrativos. "Con esta actuación seguimos acercando la Administración a la ciudadanía“, indica el edil.