Los servicios sociales son el departamento más sensible del Ayuntamiento y donde desde la pandemia ha recaído un mayor peso al aumentar las intervenciones y atenciones. En Sant Joan d'Alacant en 2019 los servicios sociales "estaban infradotados" de personal, según reconoce el concejal del ramo, Marcos Piña, de Ciudadanos, y la transferencia de las competencias que antes desarrollaba la Generalitat sobre los ayuntamientos no hizo más que acrecentar el problema, generando atascos en la atención a los vecinos.

El edil reconoce que hace tres años había en Sant Joan casi 200 personas en lista de espera pendientes de la valoración de la dependencia, un trámite que reconoce el derecho de la persona a tener apoyos para ser autónoma.

La lista de espera para este trámite que debían hacer los técnicos municipales llegó a ser de dos años y medio, según reconoce el concejal. Y hasta de seis meses para la tramitación de la renta de inclusión. Y al colapso que ya había se unió la crisis generada por la pandemia, que obligó a multiplicar los esfuerzos para atender a las personas más necesitadas de Sant Joan.

Solicitudes de 2022

Actualmente, el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha logrado mejorar la situación y el concejal asegura que se ha logrado reducir considerablemente la lista de espera para valorar la dependencia reabajándola en un año y medio. Actualmente los servicios sociales tardan entre seis y ocho meses en realizar todos los trámites. Y el concejal advierte de que además de que todas están tramitadas, ahora mismo Servicios Sociales están valorando las solicitudes realizadas este año 2022, algo que no estaba pasando anteriormente.

Desde los Servicios Sociales se muestran satisfechos y atribuyen la mejoría a la inyección económica al aumento de personal. "Hemos logrado reducir la lista de espera de dos años y medio a 6-8 meses y ahora mismo estamos haciendo las valoraciones de 2022, creo que es un éxito importante después de todo lo que arrastramos", expresa el concejal Piña, que advierte que "todos los expedientes están tramitados, luego el Ayuntamiento tiene que hacer la valoración y la resolución ya depende de la Conselleria", explica.

470 expedientes tramitados

En los dos últimos años los Servicios Sociales de Sant Joan han tramitado y resuelto 171 expedientes de Renta de Inclusión Valenciana y se han tramitado 470 expedientes de Dependencia.

La partida de bienestar social se incrementaba en 2020 de 4.000 euros a 100.000 euros para poder afrontar las situaciones de crisis. Y las prestaciones económicas individuales se multiplicaron por dos pasando de 75.000 a 150.000 euros. Además, se licitó un contrato de reparto de lote de alimentos por 70.000 euros que sigue vigente.

El área ha crecido con dos auxiliares administrativos y dos trabajadores sociales "que han ayudado a agilizar los trámites de la renta valenciana de inclusión y la dependencia", añade el concejal.

La Concejalía ha recibido hasta noviembre de este año 175 solicitudes nuevas relativas a la Ley de Dependencia. Y el edil responsable añade que el área de bienestar social está logrando llevar al día las peticiones de la Renta de Inclusión Valenciana donde se han realizado 89 tramitaciones.

Lista de espera de una semana

Actualmente, la lista de espera para poder ser atendido para realizar consulta e iniciar trámites en la concejalía es de entre siete y diez días, siempre que no sea una emergencia, puntualiza el concejal, que se atienden de forma inmediata. Y considera que es un periodo "razonable". Piña advierte de que a diario "cada trabajador social atiende una media de ocho a diez personas.

El edil reconoce que el perfil de personas que acuden a los servicios sociales de Sant Joan ha cambiado con la crisis sanitaria y a los colectivos más vulnerables se han sumado familias que nunca antes habían acudido a pedir ayudas. Piña reivindica el trabajo de los servicios sociales que asegura "han estado un poco dejados y hay que invertir y dotarlos de los recursos, porque se gestionan muchas cosas, hacemos informes de vulnerabilidad, medidas judiciales, intervenciones con menores, no solo son las ayudas, que son las herramientas para hacer esa intervención".

Más recursos humanos

El concejal es optimista en cuanto a las atenciones que se van a prestar con el nuevo año gracias al incremento de recursos humanos "que van a responder a las necesidades de la población". El nuevo presupuesto aprobado en octubre ha supuesto a la vez el espaldarazo necesario para dotar de más personal al área. La concejalía va a contar con un psicólogo, un promotor de igualdad, un técnico de integración social, dos educadores y un asesor jurídico. Actualmente la Concejalía está compuesta por 20 profesionales entre trabajadores sociales, educadores y auxiliares administrativos entre otros. "A partir de enero se van a ir incorpornado progresivamente".

En este presupuesto los Servicios Sociales cuentan con una partida de 772.000 euros. Y uno de sus puntos fuertes es el convenio con Cruz Roja que asume las situaciones de emergencia que se presentan en el municipio, como la atención a personas sin techo. "Nos apoyamos en las ONG que llegan donde la Administración no llega, pero eso no implica que no busquemos soluciones", advierte "con la pandemia nos dimos cuenta de que no podía recaer todo el peso y llegamos a un acuerdo con un programa de atención a personas sin hogar tanto Cruz Roja como Cáritas. Y ello nos ayuda a agilizar los trámites".

Esfuerzos en pandemia

La pandemia obligó a una intervención social sin precedentes en Sant Joan, con las ayudas a las familias que ya tenían una intervención social y a los niños que recibían una ayuda de comedor. Cerca de una veintena de pequeños se quedaron de la noche a la mañana sin el recurso de comida y el Ayuntamiento tuvo que buscar la solución con apoyos económicos. En vales de comida una media de 60 familias fueron atendidas y gracias al remanente del presupuesto fue posible hacer el esfuerzo, según reconoce el concejal de Servicios Sociales.

Y tras afrontar la crisis sanitaria se enfrentaron a un nuevo reto, la guerra en Ucrania que ha llevado hasta Sant Joan a 40 vecinos nuevos.