La oposición ha tumbado El Campello este jueves la subida de la tasa del alcantarillado que buscaba externalizar el servicio para mejorarlo y frenar los constantes vertidos que sufre la red de saneamiento. Después de las alegaciones presentadas, el incremento se había reducido ligeramente, del 73% inicialmente previsto al 61%, tras el proceso de alegaciones, pero no ha salido adelante finalmente.

El pleno ha rechazado la aprobación definitiva de la propuesta presentada por el ejecutivo formado por PP y Vox, que inicialmente se aprobó en septiembre gracias a la abstención de Cs y Compromís. Pero tras el periodo de exposición pública, donde se han presentado más de 200, y tras desestimarse la gran mayoría, estas dos formaciones se han unido al rechazo ya expresado en la anterior votación por PSOE, EU, Podemos y Red. La propuesta solo ha contado con el apoyo de PP, Vox y la exedil de Cs Eva Segura. La oposición considera que la subida sigue siendo excesiva y lamenta que no se hayan buscado alternativas y se haya planteado mantener la gestión aumentado los medios para un correcto funcionamiento.

Además, el pleno ha estado exento de ese espíritu navideño que suelen tener las sesiones de diciembre, ya que ha habido varios choques a cuenta del covid. El edil de Cs Julio Oca ha lamentado que el alcalde Juanjo Berenguer (PP) no le haya permitido asistir de forma telemática al pleno, lo que le ha "forzado" a asistir contagiado, ya que ha explicado que no tiene la baja médica, recordando que ya expresaron en su momento que la norma aprobada en abril no estaba bien planteada por ese motivo.

El alcalde ha señalado que la norma es la que es, y tiene que hacerla cumplir. Y por su parte otros ediles como Adriana Paredes (Compromís) o Eva Segura (exconcejal de Cs), han recriminado a Oca que haya acudido al pleno, "poniendo el peligro" a todos los ediles y público. Por ello casi todos los regidores se han puesto la mascarilla al incorporarse Oca. Y es que su voto era clave por la ausencia de dos ediles de la oposición (de PSOE y Compromís), ya que entonces el alcalde habría podido aprobar la tasa con su voto de calidad si Oca no llega a asistir. Así. Oca solo ha permanecido en el pleno en el punto del alcantarillado y en el previo al mismo.

El alcalde Juanjo Berenguer (PP) ha recordado que la petición de externalizar el servicio "no es del PP", sino que es "una petición del centro gestor, firmado durante muchos años", destacando que entre los firmantes que reclamaban desde ese departamento la medida figura "uno de los que hoy va a votar en contra", en referencia al edil naranja Julio Oca, que ha sido titular del área durante tres años, hasta que fue expulsada su formación del ejecutivo el pasado junio por el PP.

Del mismo modo ha reconocido que "la subida planteada era elevada, pero ello iba a permitir elevar mucho también el servicio", que presenta carencias muy graves que se traducen en recurrentes episodios de vertidos y cierre de algunas playas por ello. Así, ha destacado que el servicio no consiste en "un camión y tres personas", sino que "es muchísimo más".

La edil de Hacienda, Lourdes Llopis (PP), ha defendido la necesidad de aprobar esta subida, que de haber salido adelante no se iba a hacer efectiva hasta que se adjudicara a una empresa su gestión y se dotara la partida de presupuesto. Llopis ha recordado que en 2009 ya se alertó desde el departamento de las carencias en los últimos años, pidiendo una mayor dotación económica, y en 2018 se avisó desde la misma área de la insuficiencia de medios para llevar a cabo un correcto mantenimiento, requiriendo en muchas ocasiones de una empresa externa para ayudar con las tareas.

Llopis ha destacado que desde 2019 se viene reclamando e incluyendo en el Plan de Contratación la externalización del servicio. Y para ello se buscaba la revisión de una tasa que no se ha modificado desde 2011, insistiendo en que los medios municipales no permiten dar un adecuado servicio. Ha recordado que pese a la externalización, el Ayuntamiento iba a seguir mantenimiento el control del servicio, ya que no iba a ser una concesión.

Por su parte la edil de Vox María José Sañudo también ha insistido en la insuficiencia de medios que viene alertando el departamento, y que se ofrece un servicio "muy básico", y así lo han reflejado los informes de los técnicos, que advierten del riesgo de más vertidos de aguas residuales.

Oposición

En cambio, la oposición ha tumbado la propuesta. La edil del PSOE Guadalupe Vidal ha lamentado que se justifique la subida en la insuficiencia de medios y su antigüedad del camión, y que "en ningún momento se ha planteado llevar el servicios con medios propios, ahora que se ha sacado el estudio de costes". Considera que este servicio lo puede ofrecer el Ayuntamiento mejorando sus medios.

Desde Cs su edil Julio Oca ha señalado que "es una propuesta del PP que no ha tenido en cuenta a la oposición ni al clamor vecinal contra la subida". Oca ha reconocido que la tasa "se tiene que subir", pero que "hay que buscar otras fórmulas para que no sea tan brusca, y más con la inflación que están sufriendo las familias campelleras".

Desde Compromís Adriana Paredes ha recordado que la subida de la tasa "ha sido gestada `por una mayoría plenaria formada por PP, Cs y Vox", ya que cuando estaba en la concejalía de Servicios Oca los tres últimos años venía reclamando la externalización del servicio. Paredes ha destacado que traer esta subida siin tener unos presupuestos actualizados no sirve de nada, y ha considerado el incremento como "abusivo".

El edil de EU Pedro Mario Pardo ha calificado la subida de "atraco" a la ciudadanía y "barbaridad". "Como faltan medios, se externaliza el servicio, en lugar de invertir en él". Ha asegurado que la subida es como consecuencia de la externalización, pasando de unos 500.000 a 730.000 euros por el IVA y el beneficio industrial. Y ha denunciado la falta de informes técnicos que respalden la externalización, y que no se haya planteado mantenerse bajo gestión municipal directa.

Desde Podemos Eric Quiles ha reiterado que se trata del "peor gobierno en la historia de El Campello". Ha manifestado no entender que no se haya actualizado la tasa desde 2011, y desde 2019 están intentando sacar la externalización. Quiles ha lamentado que "hay que analizar cómo está el alcantarillado para saber dónde estamos y qué hay que hacer. Los números del contrato que se propone son irreales. Hay que hacer antes un mapeo del alcantarillado y ver dónde hay que invertir".

El edil de Red también ha mostrado su rechazo a la externalización.

Y por último la concejal tránsfuga Eva Segura ha votado junto a PP y Vox, defendiendo la necesidad de mejorar el servicio ante las graves deficiencias de la red. Ha destacado que la subida no es por la inflación sino por el aumento del servicio. Así, ha advertido de las consecuencias de no aprobar esta tasa.