San Vicente aprueba las cuentas de 2023 y entrarán en vigor ya el 1 de enero

San Vicente ha aprobado definitivamente su presupuesto para 2023 este viernes, por lo que las nuevas cuentas pondrán entra ya en vigor este 1 de enero con plena operatividad. El pleno, en una sesión extraordinaria, ha dado el visto bueno final tras el periodo de exposición pública al proyecto económico, con los votos favorables del gobierno municipal formado PSOE, Esquerra Unida y Podemos, y de Compromís, la abstención de Ciudadanos y el rechazo de PP y Vox. El presupuesto para 2023 asciende a 46.343.289 euros, con un aumento del 2,68% respecto a las cuentas de 2022.

La aprobación definitiva del presupuesto antes de que termine 2022 permite al Ayuntamiento comenzar el nuevo año con una cuentas municipales plenamente operativas, una circunstancia que, según ha destacado el concejal de Hacienda, Alberto Beviá (Esquerra Unida), favorece y facilita la gestión del Ayuntamiento y, por tanto, "beneficia a la ciudadanía".

La votación llevaba aparejado el rechazo a la única alegación presentada al documento presupuestario inicial, formulada por un sindicato para que las cuentas incluyeran dinero para el desarrollo de la carrera profesional del funcionariado. Beviá, a pesar de posicionarse a favor de implantar la carrera profesional en el Ayuntamiento de San Vicente, ha justificado la imposibilidad de incluirla en este presupuesto en base a informes de la Intervención Municipal. El pleno ha estado presidido por la portavoz del PSOE Asun París, debido a la baja médica del alcalde Jesús Villar (PSOE).

Del presupuesto para 2023, calificado por el titular de Hacienda de realista, responsable y eficiente, destaca que hace frente sin endeudarse al aumento de los gastos de energía. Para 2023 se mantiene la suspensión de la regla de gasto y otras reglas fiscales. Esto, unido a la solvente posición económica del Ayuntamiento y no tener deuda financiera, permitirá, una vez practicada la liquidación del ejercicio 2022, aplicar, vía modificación de crédito, el remanente de tesorería para gastos generales.

Por tanto, pese a que el documento económico contempla una reducción del dinero destinado a inversiones para poder hacer frente al gasto energético, ya que la factura se triplica, "la realidad es que en 2023 el Ayuntamiento dispondrá de más fondos que en 2022 para este capítulo. En concreto, la estimación municipal es que entre marzo y abril 2023 se dispongan de 24 millones para hacer frente a actuaciones ya en marcha y a otras nuevas", según han asegurado desde el tripartito. La partida para energía pasa de 1,1 a 3,3 millones en el presupuesto para 2023, reduciéndose las inversiones previstas en el presupuesto en un 33%, de 4 en 2022 a 2,6 millones en 2023.

Oposición

Desde la oposición PP y Vox han lamentado que se llevará como un único punto la desestimación de la alegación y aprobación definitiva de las cuentas, en lugar de votarlas por separado, ya que de la forma que se ha presentado, decir no a la alegación suponía apoyar unas cuentas contra las que ya votaron en contra el mes pasado.

Desde el PP su portavoz Óscar Lillo ha recordado que en 2017 otro sindicato ya presentó una alegación similar que fue desestimada, lamentando que en cinco años no se haya hecho nada al respecto, y que hace unos días el ejecutivo anunciara que "daba los primeros pasos" en este tema, sobre el que "ahora parece que les entra prisa cinco años después, aunque no sabemos en qué sentido, porque no se dota económicamente, no existe plan económico ni un reglamento". "Han tenido tiempo más que suficiente para incluir la carrera profesional en los presupuestos municipales. Si no lo han hecho es porque no han querido hacerlo. Presupuestar la implantación de la carrera profesional es una cuestión de voluntad política”.

Lillo ha agregado que "en los últimos 8 años, el bagaje del equipo de gobierno en cuanto al personal municipal es: la merma de la plantilla por su incapacidad para sacar nuevas plazas, no se dispone de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), ni de una Valoración de estos puestos (VPT) y vamos a pagar 14.000 euros por un organigrama de dudosa validez. Villar y su equipo de gobierno pasarán a la historia por el documento SOS Colapso Municipal, por tener 6 concejales de Recursos Humanos (RR HH) en 7 años, y por las manifiestaciones de trabajadores a las puertas del Ayuntamiento”. Y ha concluido que “pedimos que se tomen en serio al principal motor de este Ayuntamiento que es su personal y no dejen pasar el tiempo esperando que los problemas se resuelvan solos, porque en 8 años no han hecho nada. Ni en materia de RR HH, ni en mejorar servicios, ni en inversiones e infraestructuras para nuestra ciudad”.

Y el portavoz de Vox Adrián García ha considerado que debía haberse votado por separado, al haber además plazos diferentes para los dos temas, por lo que no entiende la prisa, y ha lamentado "lo que opina la oposición les importa bien poco" en referencia al equipo de gobierno.