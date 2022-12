Sant Joan d'Alacant va a prorrogar al menos durante ocho meses el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos ya caducado. El pleno ordinario del mes de diciembre previsto para finales de la semana que viene debe dar el visto bueno a la prolongación forzosa del servicio, que ya finalizó el pasado mes de agosto la segunda y última prórroga por un año. Y ahora se prolongará del 1 de enero de 2023 al 31 de agosto de 2023, ya que es un servicio esencial que no puede dejar de prestarse.

La concejala de Limpieza y Gestión de Residuos, Esther Iborra, explica que es imprescindible que a esta sesión plenaria se lleve la aprobación de la continuidad del servicio ya que acaba el próximo sábado 31 de diciembre. La concejala indica que FCC, la mercantil adjudicataria ha solicitado mejoras económicas. En la anterior prórroga de agosto pidió solicitó entre otras la renovación de tres vehículos y ahora ha vuelto a pedir que se contemple un incremento en concepto de gastos de mantenimiento por un lado y de combustible por el otro ante el aumento de los precios.

La propuesta que está previsto que vaya al pleno a finales de la próxima semana supone una inversión de 1.278.720 euros durante los ocho meses de vigencia. El presupuesto que ha destinado el área es de 159.840 euros al mes, según explica la edil de Limpieza y Gestión de Residuos.

Rebajar el coste

Esta prórroga es necesaria puesto que todavía no se ha adjudicado el nuevo contrato. De hecho, la licitación prevista desde agosto no se ha podido llevar a cabo debido a los cambios que se han realizado en el pliego. Cuando en agosto se llevó a aprobación, el alcalde, Santiago Román, pidió rebajar el coste, que duplicaba al actual. Y aunque este mes ya está elaborado ese segundo pliego, revisado y con una coste más reducido, no se puede aprobar.

El servicio de Limpieza Viaria y recogida de residuos se viene prestando por la empresa adjudicataria FCC desde septiembre de 2010 y se adjudicó por acuerdo plenario por un periodo de 10 años, con posibilidad de ampliar el contrato por dos prórrogas de un año respectivamente por un total de 1,8 millones de euros. El nuevo pliego ha sido muy ambicioso, además de tener en cuenta las nuevas normativas, y las zonas de expansión de Sant Joan, lo que lo situaba en 3,6 millones de euros. Un coste desmesurado a juicio de Román, que consideraba que era necesario recortar ese precio y así se lo pidió a Iborra.

Revisión técnica en la Diputación

Ahora, una vez que ya se ha elaborado el nuevo, la concejala explica que para poder presentarlo al pleno es necesaria la revisión técnica que se va a externalizar a petición del alcalde, quien emitió una providencia el 16 de diciembre para que la realicen técnicos de la Diputación de Alicante.

La portavoz del grupo municipal socialista, Esther Donate, socio de gobierno de Ciudadanos, formación del alcalde, señala que este mismo jueves preguntaba al alcalde sobre los plazos previstos. "El alcalde me ha dicho que ha trasladado a la Diputación que es un trámite urgente", explica Donate.

La concejalía remitió el 12 de diciembre el pliego definitivo de prescripciones técnicas de contratación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza de zonas públicas de Sant Joan. El primer edil indica que debe recurrir a otros organismos debido a que el personal técnico municipal que puede hacerlo, por acumulación de tareas, no puede asumir la asistencia y cooperación técnica necesaria durante las distintas fases de la licitación. "Ante la falta de recursos propios se hace necesario proceder con una encomienda" e indica que puede hacerse a través de un técnico de medio ambiente, un ingeniero industrial y un ingeniero técnico superior.

Iborra: "El trabajo está hecho"

"El trabajo está hecho", advierte Esther Iborra, "nuestro compromiso era tener los documentos finales en diciembre y aquí están cumpliendo las garantías que se nos exige por ley y garantizando un buen servicio para la ciudadanía". La edil explica que se ha realizado la rebaja solicitada por el alcalde y "se ha hecho encaje de bolillos porque había que contemplarlo todo", añade Iborra.

Sea como sea, el gasto anual para la recogida de basura y la limpieza viaria es mucho más cuantioso que el de hace 12 años. Este incremento se debe en gran parte al aumento de jornadas laborales, lo que significa que también será mayor la plantilla, que además se cumplen sus reivindicaciones para mejorar sus condiciones laboralesy por la renovación de maquinaria y vehículos, fundamentalmente para que emitan menos ruido y molesten menos a los vecinos.

Nuevas zonas urbanísticas

Te puede interesar: L'Alacantí Sant Joan aprueba por la mínima y con la oposición en contra la prórroga del servicio de basura

Además, Sant Joan ha crecido urbanísticamente. Ahora mismo se están expandiendo los nuevos sectores de Nou Nazareth y Palmeretes (SUP 11). El nuevo contrato contempla la recogida de basura en contenedores y para aquellas zonas de más difícil acceso la recogida puerta a puerta. En este caso, también se ha previsto esta recogida manual a personas con movilidad reducida.

La concejala hace hincapié en que el nuevo pliego se adapta a las exigencias que vienen marcadas por la nueva ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular de fecha 8 de abril y por el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCV)..