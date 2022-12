El Gobierno central pide a El Campello medidas para dejar de incumplir un año más el plazo legal de pago a proveedores, que se ha situado en el tercer trimestre en 68,26 días, cuando el máximo está en 30 días. Esquerra Unida ha denunciado este viernes que el Ayuntamiento sigue sin adoptar medidas para ajustarse a la normativa. En cambio, desde el ejecutivo el PP ha responsabilizado de esta situación a las "muchísimas" facturas sin firmar que dejó Cs hasta junio, cuando fue expulsado del gobierno, lo que está obligando a revisar una por una que se haya realizado el servicio, asumiendo el alcalde Juanjo Berenguer (PP) la responsabilidad. Y la formación naranja ha replicado a los populares por si "nefasta gestión", recordando que este problema se arrastra desde hace años y no se han tomado medidas para solucionarlo.

El edil de EU Pedro Mario Pardo ha manifestado que "llevamos toda la legislatura exigiendo que se adopten las medidas necesarias para solucionar el enorme retraso en el pago a los proveedores, y cumplir la ley", lamentando que "el gobierno ha desoído esta petición, que coincide con la del Ministerio de Hacienda". Pardo ha señalado que en el tercer trimestre de 2022 el plazo medio se ha situado en 68,26 días, en el anterior en 77,25 días y en los tres primeros meses del año en 56,64 días.

La pasada semana el Ministerio de Hacienda remitió al Ayuntamiento un escrito en el que reitera "la necesidad de que adopten medidas correctoras" para "garantizar el cumplimento de la normativa vigente" y "evitar posibles actuaciones sancionadoras".

El Gobierno central pone de manifiesto que "se ha comprobado por esta Dirección General" que el Ayuntamiento "ha incumplido el plazo legalmente establecido para el pago a proveedores del tercer trimestre de 2022. Del análisis de la información económico-presupuestaria remitida por esa entidad local, cabe concluir que no existen dificultades económicas que puedan llevar al incumplimiento del plazo legal de pago a proveedores, por lo que ha de entenderse que se trata de posibles problemas de gestión y, por ello, se insta a la corporación local a que apruebe medidas estructurales de organización y gestión administrativa que garanticen el cumplimiento del PMP actualizado".

Por ello "se propone que se aprueben medidas orientadas a evitar demoras en los plazos de conformidad y aprobación de las facturas, mejoras en los procedimientos de contratación y a mantener un correcto plan de tesorería que evite desfases de liquidez entre cobros y pagos, en los términos que dispone el artículo 13.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)".

Esquerra Unida

Esquerra Unida, que lleva denunciando esta situación desde tiempo atrás y exige que se adopten medidas para que "no se cronifique" esta situación, ha lamentado que, "a pesar de atesorar unas cuentas millonarias en el banco, el Gobierno ha conseguido lo más difícil: sumir a El Campello en un caos nunca visto. No solo por un dato de un departamento o un periodo de tiempo concreto, sino que desde que comenzó la legislatura, todos los indicadores nos demuestran que este gobierno ha sido un auténtico fracaso en cuanto a la mejora del municipio".

Según el portavoz, "este no es un problema aislado, sino que este gobierno ha llevado al colapso al municipio, con liquidaciones con tres meses de retraso del máximo permitido por la Ley, en todos los plenos reconocimientos de crédito por tener que realizar pagos sin haber seguido los cauces legales, unas horas extra del personal funcionario descontroladas y un PMP por las nubes".

"Lejos quedan las afirmaciones cuando comenzó la legislatura de que este gobierno iba a solucionar los problemas con los que se había encontrado y que, por ello, tenía un equipo con una amplia experiencia que se iba a demostrar", ha manifestado Pardo. Y ha añadido que lo que ha quedado latente es que "el pago a los proveedores se estaba realizando con 15 días de media y, en la actualidad, se ha quintuplicado el retraso en estos abonos, sin cumplir en un solo trimestre con la Ley contra la Morosidad".

Partido Popular

Por su parte desde el PP han apuntado directamente a Cs y a su edil Julio Oca, que durante tres años ha ocupado la concejalía de Servicios, de dejar "muchísimas facturas sin pagar al negarse a firmarlas el edil y la jefa de Servicios". Así, el alcalde Juanjo Berenguer ha ordenado que se comprueben todas, y si se acredita que el servicio se ha prestado, se paguen, bajo su responsabilidad, ya que "si el trabajo se ha hecho, se tiene que pagar". Y han lamentado que "este retraso con los plazos de pago a proveedores se debe a todas estas facturas que ha dejado Oca. La nueva jefa de Servicios están realizando las averiguaciones pertinentes para verificar que se han hecho el trabajo, para proceder a su abono".

Ciudadanos

Y desde Cs el aludido, Julio Oca, ha señalado sobre estos retrasos que es "una nueva evidencia de la nefasta gestión del PP al frente del Ayuntamiento. Llevamos incumpliendo el periodo medio de pago desde hace muchos años, no es de ahora. En todos los informes de Intervención alertan de la falta de programas para agilizar toda la gestión de contabilidad, el programa tiene más de 20 años y tienen que hacer los procesos 'a mano'. Áreas como Hacienda, Intervención y Tesorería son áreas gestionadas toda la legislatura por el PP y el incumplimiento en el pago a los proveedores se ha ido agravando desde el principio".

Oca ha señalado que "las facturas de servicios públicos eran de necesidades del día a día, que al no llevar el respaldo jurídico del procedimiento de contratación hacían que se demoraran, pero una cosa es que se demoren unos días y no como está ocurriendo que se demoran varios meses, esa responsabilidad es del área de Intervención y Tesorería gestionadas por Lourdes Llopis (PP). El aviso de Hacienda es de hace unos días y alerta que no tiene sentido que un Ayuntamiento saneado con el nuestro tarde tantísimo en pagar a los proveedores. Ciudadanos no pagaba, esas áreas son del PP y lo que se demuestra es que no tenían voluntad de desbloquear el pago a los proveedores".