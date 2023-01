El grupo municipal Popular ha denunciado que con el inicio del año, San Vicente del Raspeig incumple la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, especialmente en el apartado que se refiere a las zona de bajas emisiones que se exige a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. El portavoz Popular, Óscar Lillo explica que “con la entrada en vigor de la nueva Ley, queda demostrado que San Vicente no solo es que no cumpla con sus cometidos, sino que además está a la cola”.

Los Populares achacan este retraso a la renuncia de una subvención europea centrada en aplicar medidas contra el cambio climático. Recuerdan que el Ayuntamiento renunció el pasado mes de abril a la subvención de 1.848.600 euros concedida por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a cargo de los fondos europeos Next Generation, para la implantación de Mejora de Sistemas de Gestión y calmado del tráfico, y destinada también a Zona de Bajas Emisiones.

Desde las filas Populares recriminan a la vez que las cuentas para 2023 tampoco recogen medidas en este sentido. "El equipo de gobierno, además de renunciar a la subvención concedida por el Ministerio no destina ninguna partida para implantar estas medidas en el Presupuesto que acaban de aprobar para 2023. A esta falta de gestión se suma el ninguneo sistemático por parte de la Generalitat Valenciana en cuanto a inversiones en San Vicente”, añade Lillo.

Por detrás de otros municipios

El portavoz del Grupo Popular afirma que no es la primera vez que no se acepta una ayuda "es recurrente la devolución o renuncia a subvenciones por parte del equipo de gobierno. Algo que no es entendible, emplear en tiempo y el trabajo de distintos departamentos y técnicos, para acabar renunciando a la subvención, cuando por todos es conocido el problema de la la falta de personal”.

Para los Populares, San Vicente está muy por detrás de otros municipios en cuanto a la implantación de zonas de bajas emisiones, y lamentan que otros ayuntamientos pese a ir con retraso ya han ido trabajando en ellas o tienen planificada. "Aquí se están dejando ya tareas pendientes para el próximo equipo de gobierno, como ocurre con el contrato de la basura y otros tantos asuntos de vital importancia en la gestión municipal”, reprocha el Popular.