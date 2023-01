El PP ha alertado hoy del malestar generado entre hosteleros por no poder instalar sus terrazas durante la Cabalgata de Reyes en San Vicente. El PP se ha "solidarizado con los hosteleros afectados en la avenida de la Libertad en la tarde del 5 de enero, al no poder instalar sus terrazas durante la Cabalgata de Reyes, lo que ocasionó que algunos de ellos se vieran abocados a cerrar sus establecimientos en una jornada de máxima afluencia de público".

Pachi Pascual, candidato a la Alcaldía por los populares en San Vicente, ha hecho referencia este lunes a esta circunstancia: “Desde el Partido Popular queremos hacernos eco del malestar de los hosteleros de la zona de la avenida de la Libertad y solidarizarnos con ellos, porque durante la Cabalgata de Reyes, el Ayuntamiento no les permitió instalar sus terrazas, además sin haber sido avisados con la suficiente antelación, ya que lo hicieron ese mismo día a última hora de la mañana”.

“Consideramos que estos hosteleros han sufrido un perjuicio importante al no poder montar sus terrazas, pues no solo no pudieron desarrollar normalmente su actividad, sino que además muchos de ellos tuvieron que cerrar, ya que el atractivo para los clientes es la terraza, con lo que el perjuicio económico fue todavía mayor”, ha señalado Pascual.

Los populares consideran que el Ayuntamiento debe organizar sus actos y tomar sus decisiones, pero cuando estas afecten a terceros deben comunicarse con la debida antelación para que los hosteleros, en este caso concreto, puedan tomar sus propias medidas. “Resulta curioso que en otras cabalgatas y desfiles que se desarrollan por este mismo recorrido, como puede ser la Entrada de Bandas o la Ofrenda de Flores en las Fiestas de Moros y Cristianos, la Entrada de Jaume Primer organizada por la Comisión Municipal de Fiestas, los Ofrendas en Hogueras o las Procesiones de Semana Santa, entre otras, sí se permite la instalación de terrazas aunque no sea en toda su extensión, por ello entendemos que se podía haber estudiado con previsión la fórmula para que el público presenciara con seguridad la Cabalgata y al mismo tiempo los hosteleros pudieran haber seguido desarrollando su actividad, dado que estas son fechas propicias para los hosteleros en el desarrollo de la misma”.

Falta de coordinación

“De nada sirve vanagloriarse y gastar dinero de los contribuyentes en campañas para el consumo en el comercio local, algunas de dudosa efectividad por otra parte, si después no se cuidan y se prevén con la suficiente antelación circunstancia como la ocurrida con los hosteleros de la Avenida de la Libertad, durante la Cabalgata de Reyes”, ha manifestado el portavoz popular Óscar Lillo, que para concluir ha añadido “y lo más preocupante es que consideramos que es por falta de coordinación entre las distintas concejalía, Comercio, Seguridad y Fiestas en este caso, porque el recorrido de la Cabalgata se dio a conocer con los carteles a principios de diciembre, tiempo suficiente para el estudio de la situación y la correspondiente comunicación a los hosteleros, que les permitiera prever medidas alternativas al cierre”.