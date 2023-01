Los escolares del Colegio Lo Romero han empezado el colegio como si fuera un nuevo curso, con los nervios de quien estrena. Esta vez algo más que mochila y estuche, esta vez lo que es nuevo es el colegio entero. Por eso este lunes los niños que volvían después de las vacaciones de Navidad, estaban especialmente contentos. Y más cuando han descubierto la sorpresa que les han preparado sus profesores. Unos maestros que estaban tan felices como ellos, después de alcanzar una meta que veían lejana y sinuosa.

Han sido muchos años, podría decirse que dos décadas de anhelo, para conseguir lo que ya se ha hecho realidad: un nuevo centro de espacios amplios, mucha luz y con un contacto con elementos naturales.

El nuevo Colegio Lo Romero ha recibido a sus más de 470 alumnos a ritmo de batukada. La dirección ha querido marcar para la historia el primer día de un nuevo centro que este lunes cumple su primer día de vida. Y junto a los ritmos de la percusión, la treintena de profesores han entrado al colegio disfrazados, bailando y haciendo bailar a los niños. Y algunas familias han llorado de emoción por vivir este momento.

"Ha sido duro llegar hasta aquí, pero con esfuerzo y trabajo aquí estamos y ya hemos superado el primer día. Los niños están superfelices", confiesa la directora del centro, Elena Alcaraz, quien reconoce que algunos de los pequeños estaban todavía desorientados por los pasillos. "Alguno me ha dicho: Ay, que me voy a perder". El primer día ha sido de exploración y conocimiento, un día para descubrir nuevos espacios que en breve serán los habituales. Y el día ha sido de lo más lúdico, con una biblioteca en la que los niños han podido disfrazarse. E improvisar sus primeras obras de teatro en el escenario del que ya disponen.

"Esto es lo que dignifica la enseñanza pública, unas instalaciones adecuadas, llenas de luz, con espacio y con árboles y un acercamiento hasta donde es posible a la naturaleza, árboles que dan sombra, arena, porque la experiencia educativa entra por todos los sentidos", describe la directora del centro. Que a su vez, agradece el apoyo y la constancia de las familias, muchas de las cuales han participado activamente en la mudanza y el traslado de muebles que les ha llevado estas dos semanas de vacaciones.

Los escolares ya conocían el centro porque antes de las vacaciones hicieron excursiones por grupos para ver su nueva aula y familiarizarse con el edificio. Un centro que a pesar de acoger a tantos niños, no sonaba este lunes a la algarabía habitual. Ni siquiera había alboroto en el gran comedor que estrenan y en el que por primera vez en la historia no es necesario ya hacer desdobles para comer, porque caben todos. "Hoy no había ruido. Hemos notado mucha calma en los niños, estaban expectantes y muy emocionados. Hoy han querido conocer cada rincón", añade la director de Lo Romero.

La directora del colegio recuerda que ya hace 20 años la comunidad educativa con el Ampa a la cabeza pidió una ampliación de Lo Romero. Luego el tesón y el trabajo de familias y equipo educativo conseguía que lo que habría sido un "pegote" se convirtiera finalmente en otro proyecto, el del nuevo centro, gracias al plan Edificant. Alcaraz subraya el apoyo del Ayuntamiento de Sant Joan y en especial el tesón de la también concejala de Educación para lograr que el proyecto se haya hecho realidad. Esther Donate es la edil y también madre de dos niños que estudian en este centro.

Tres cursos en prefabricadas

La concejala sabe bien de la necesidad de una nueva escuela y ha vivido en sus carnes los momentos más duros. Porque hasta llegar hasta aquí, los escolares han pasado antes tres cursos en aulas prefabricadas. Y lo que iban a ser 16 meses de obra se multiplicaron ya que a la pandemia se le añadieron distintos problemas que paralizaron las obras durante meses.

"Hemos sido muchos vecinos y vecinas las que hemos pasado por las anteriores instalaciones imaginándonos cómo sería el nuevo cole ampliado. Profesorado y familias que han trabajado de manera constructiva para conseguir instalaciones dignas para el alumnado. Hoy, el nuevo Lo Romero abría sus puertas con música y disfraces, organizado por el claustro del centro, para empezar con mucha energía y nuevos proyectos este 2023 y en mi doble condición de concejala de educación y madre del centro, ver la cara de emoción que tenían esta mañana todos los peques, ha sido una momento muy especial", ha declarado Donate.

Además, esas aulas prefabricadas ya tienen otro uso, de forma provisional se ha convertido en el El Somni, donde también este 9 de enero han iniciado el curso los usuarios de este centro de educación especial mientras se construye su centro en Alicante.

La inauguración oficial del centro se hará más adelante. Tanto la concejala como la directora reconocen que todavía es pronto. Y Alcaraz confiesa que aún quedan algunas cajas y elementos por desembalar y recolocar. Y en ese acto quieren contar con todos los que son y los que en algún momento estuvieron implicados en hacer realidad el nuevo centro: profesores, directores, familias, inspectores. Además, todavía tienen que hacersey conocer su nuevo cole.

Casi 5 millones de euros

El nuevo colegio dispone de 6 aulas de Infantil y otras 12 de educación Primaria, además de dos clases para niños de 2 años. Dispone de un comedor con cocina propia para 360 comensales en dos turnos de comida.

La empresa Urbamed se adjudicó por 4,7 millones de euros la construcción del centro educativo. En junio de 2020 se inició la demolición del antiguo Lo Romero y estaba previsto acabar la obra en diciembre de 2021. Pero primero la falta de pagos a la mercatil y un posterior ajuste en los precios de la construcción mantuvo la obra en construcción parada desde abril de 2021 y hasta principios de 2022.