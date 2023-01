El equipo de gobierno de San Vicente ha salido al paso de las críticas del PP y de algunos hosteleros por la retirada de terrazas durante la Cabalgata. La alcaldesa en funciones, Asun París (PSOE), ha afirmado esta tarde que "la retirada de los veladores durante la Cabalgata en la avenida de la Libertad fue una cuestión exclusivamente de seguridad".

París ha mostrado su "asombro" este lunes "ante las presuntas quejas de algunos hosteleros recogidas por el Partido Popular sobre el cierre de las terrazas en la avenida de la Libertad durante la celebración de la Cabalgata de Reyes". Al respecto, ha recordado que se trata de una cuestión "exclusivamente de seguridad" y acusa al alcaldable del PP, Pachi Pascual, de "enturbiar" un evento que transcurrió sin incidentes y que contó con una gran afluencia de público.

"El Partido Popular sabe perfectamente que el dispositivo de seguridad, elaborado por la Policía, permite eliminar veladores en momentos puntuales, pero otra vez nos encontramos con el oportunismo de Pachi Pascual, quien demuestra con estas afirmaciones que está muy alejado de la realidad municipal. Muchos pudieron abrir y disfrutar del evento sin veladores y no hubo ningún problema", ha indicado París.

Del mismo modo, ha remarcado que los hosteleros están exentos de pagar las terrazas desde hace casi dos años tras la irrupción de la pandemia, por lo que "no se puede negar el apoyo que brinda el Ayuntamiento a la hostelería y el comercio". También subraya que el Consistorio "no obligó" a cerrar ningún negocio, sólo se les comunicó que no podrían abrir las terrazas ante la elevada afluencia de público que se esperaba en el evento.

"Si el PP considera que tendría que haber habido terrazas en los establecimientos de la avenida de la Libertad durante la Cabalgata, es que no está pensando en la seguridad ni de los participantes ni de los asistentes a la misma. Tenían el comunicado días antes del evento y podrían haberlo consultado", ha agregado.

El PP ha denunciado este lunes el malestar que esta situación generó entre algunos hosteleros, alertando de la faltad e previsión y coordinación del Ayuntamiento. Pachi Pascual ha manifestado que “desde el Partido Popular queremos hacernos eco del malestar de los hosteleros de la zona de la avenida de la Libertad y solidarizarnos con ellos, porque durante la Cabalgata de Reyes, el Ayuntamiento no les permitió instalar sus terrazas, además sin haber sido avisados con la suficiente antelación, ya que lo hicieron ese mismo día a última hora de la mañana”.