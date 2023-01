La Generalitat tumba dos polémicas plantas solares y reduce a casi un tercio otra proyectada en Xixona

La Generalitat acelera la tramitación de plantas solares y aclara su implantación en l'Alacantí, donde tiene en Xixona su centro de gravedad fotovoltaico. El estudio ambiental ha dado luz verde al cuarto proyecto de la multinacional X-Elio al norte de la localidad turronera, pero con una enorme modificación al reducir su tamaño a casi un tercio, para limitar su impacto forestal.

Y además, tumba los dos polémicos complejos de la japonesa Elawan, que abarcaba 171 hectáreas y que planteaban inicialmente posibles expropiaciones que causaron una gran alarma social, el rechazo frontal de los ayuntamientos de Xixona y Busot y que el Consell saliera al paso asegurando que no autorizaría ninguna enajenación. Pese a modificarse los proyectos para evitar las expropiaciones, su impacto sobre suelo forestal y la gran fragmentación de las parcelas han hecho que se desestime.

La granja solar CSF Puentes se encuentra contigua a CSF Campello, cuyo proyecto de la misma empresa ha sufrido también importantes modificación para limitar su impacto, tal y como adelantó INFORMACIÓN hace dos semanas. Y días después de firmarse el estudio ambiental de esta segunda (19 de diciembre), la Conselleria ha emitido la evaluación de la primera, aprobada el 26 de diciembre, que pasa de contar con una potencia de 49,764 a 20,429 MWp, reduciendo su extensión de 80 a 28 hectáreas, y al igual que con CSF Campello, los terrenos de La Torre de les Maçanes quedan fuera del proyecto.

Alegaciones aceptadas

En la resolución se explica que durante el periodo de información pública se presentaron alegaciones por parte de Rentonar, Miguel Ángel Pavón, El Comtat y Amigos de los Humedales de Sur de Alicante (AHSA), que han sido "consideradas en la elaboración del proyecto refundido definitivo".

Así, según ha explicado este lunes el vicepresidente de AHSA, Miguel Ángel Pavón, respecto al proyecto inicial desaparecen el recinto de La Torre de 10,3 hectáreas y dos recintos de Xixona que suman 9,4 hectáreas. Se trata de 20 hectáreas que este colectivo conservacionista alertó en sus alegaciones que invadían, como en el caso de la planta CSF Campello, el corredor territorial Cabeçó d'Or-Font Roja-Mariola-Aitana-Maigmó.

Del mismo modo también ha desaparecido un gran recinto de 25 hectáreas que AHSA denunciaba que invadía suelo forestal. Desde este colectivo han destacado que, pese a que se da vía libre a los proyectos, al menos sus alegaciones han permitido limitar su impacto al reducir la extensión, aunque sigue siendo importante.

Según se explica en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), "los principales cambios introducidos en el nuevo proyecto son: la reducción a la mitad de la superficie parcelaria y un tercio la ocupada, eliminándose las implantaciones fotovoltaicas más importantes en el medio (con afección al corredor territorial terrestre y a morfologías de mayor valor paisajístico)"; así como la modificación de la tecnología de los módulos solares y el soterramiento de la mayor parte de la línea de evacuación de 132kV.

Este proyecto se ubica en la zona de Abió, junto a la carretera CV-780 que une Xixona con La Torre, y lo tramita la empresa Marpani Solar 3, SL, de la multinacional X-Elio, que tiene en Xixona el mayor huerto solar de la Comunidad en funcionamiento (CSF Turroneros), va a iniciar la segunda fase de este complejo en breve tras ser autorizado por la Generalitat, y tramita CSF Campello, dividido en dos áreas, una en la zona norte de Xixona y otra en Busot, y CSF Puentes.

En el caso de CSF Campello, promovida por su filial Gadoni Directorship, la modificación del proyecto ha permitido salvar 31 hectáreas de gran valor de la planta solar, al abarcar solo 80 hectáreas tras excluir las 18 en suelo torruano y otras 13 del término turronero, para reducir así su impacto ambiental.

Elawan

En cuanto a los dos polémicos proyectos de Elawan, de la multinacional japonesa Orix, han sido desestimados ante el gran rechazo institucional y vecinal, y su gran afección ambiental. Aunque se trataba de dos proyectos, en realidad se trataba de una misma planta solar fragmentada en muchísimas parcelas, lo que además incrementaba su impacto entre Xixona, Busot y Alicante.

La recepción de notificaciones por parte de propietarios en las que la empresa abría la puerta a expropiaciones generó una gran alarma social, posicionándose en contra los ayuntamientos de Xixona y Busot y saliendo al paso la Generalitat, asegurando que no iba a autorizar ninguna enajenación y avisando a la empresa de la confusión que estaba generando sus comunicaciones, tal y como informó este medio en enero de 2022. Una situación que finalmente desembocó en la suspensión de licencias por parte de Xixona para evitar nuevos proyectos hasta que se regulase su instalación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Ahora, la Conselleria de Economía ha publicado la resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se desestiman PSF Elawan I y II, que se extienden por numerosas fincas al sur de Xixona y norte de Busot y Alicante, en muchos casos de pequeño tamaño, a uno y otro lado de la carretera de Busot, así como en parcelas cercanas a la planta de basuras de Piedra Negra y en la zona del Albalat hasta el camino de Bernat. Abarcaba 171 hectáreas con 136.701 módulos de 585 Wp, alcanzando una potencia de 80 MWp y una inversión de 33,5 millones, alegando con estos proyectos Ecologistas en Acción, AHSA y los ayuntamiento de Busot y Xixona, además de al menos una treintena de propietarios. Los conservacionistas alertaban que las dos plantas afectaba a más de 38 hectáreas forestales.

La resolución explica que la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental ha informado "desfavorablemente por el elevado grado de fragmentación de las plantas proyectadas que supone una alta afección a terreno forestal por el recorrido de las zanjas para disponer la línea de evacuación de 30 kV. Es necesario plantear una alternativa viable y no descartable que concentre más las parcelas y disminuya la afección a terrenos forestales”.

Además, en cuanto a la afección de la planta generadora a terrenos forestales, se especifica que "parte de las parcelas donde se pretende localizar los paneles están afectadas por terreno forestal", además de una parcela de Busot que afecta a Monte Público Alquedra, Carmelo y Agregados. Del mismo modo "la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental incluye en dicho informe otras consideraciones relevantes tenidas en cuenta, relativas a las afecciones de las instalaciones proyectadas a especies y hábitats prioritarios, vías pecuarias, espacios cinegéticos, zonas de daños por poblaciones de conejo, zonas de protección de la avifauna, así como otros aspectos referentes al vallado perimetral de la instalación".

Y pese a modificar Elawan las parcelas del proyecto, la Conselleria insiste en que no se cumple lo estipulado por la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental. La Conselleria destaca que tras las múltiples alegaciones recibidas ante el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, por parte de los titulares de bienes y derechos afectados por la instalación, generadas fundamentalmente por un comunicado remitido por la promotora a los mismos, que daba a entender la posibilidad de expropiaciones, se solicitó a la mercantil aclaración al respecto, comunicando la promotora su intención de reubicar el proyecto, "de manera que la planta se sitúe en parcelas sobre las que la mercantil tenga suficientes derechos, con objeto de evitar solicitar la declaración, en concreto, de utilidad pública para esta parte para de la instalación, siendo únicamente necesaria para la infraestructura de evacuación".

Esta desestimación fue firmada el 23 de diciembre y se espera que en breve se publique en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Reacciones

El alcalde de Busot Alejandro Morant (PP), manifestó este lunes su "alegría" al conocer la desestimación de los proyectos de Elawan. "El Ayuntamiento había hecho informes desfavorables, alertando de deficiencias y contradicciones, y nuestras alegaciones creo que han facilitado el trabajo a la Generalitat. Me alegro que se haya desestimado porque la compatibilidad del uso racional de suelo con las nuevas energías renovables tiene que ir ligado, y este proyecto no respetaba propiedades ni al propio municipio. No había tenido contacto con el Ayuntamiento y el proyecto tenía muchos errores".