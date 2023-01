El Defensor del Pueblo Valenciano le da un tirón de orejas al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. En esta ocasión por la gestión realizada respecto a la empresa de chatarrería que ocupa varias calles en la zona de El Sagrat.

Los vecinos de esta zona emprendieron hace más de un año acciones para mostrar su malestar por las molestias que genera esta industria, a escasos metros de sus viviendas, con ruidos y vibraciones. Y una de las actuaciones fue presentar una queja ante el Síndic de Greuges, Ángel Luna, pidiendole amparo por estas molestias, que emitió una resolución de consideraciones donde se recomendaba al consistorio sanvicentero a adoptar las medidas que fueran precisas para respetar los derechos de los vecinos que habían formulado la queja.

Lo hacían por la situación "insostenible" en la que estaban viviendo, con entradas continuas de vehículos de gran tonelaje, ruidos por el prensado de chatarra, vibraciones y acumulación de toda clase de enseres. Lo que a su vez, denunciaban, provoca oleadas de polvo y suciedad que acaba llegando a las viviendas.

Ahora, el Defensor del Pueblo Valenciano le recrimina al consistorio sanvicentero que sus acciones sean excesivamente tibias respecto a este tema. Y de hecho, el Síndic advierte de que no se han atendido sus recomendaciones. Y reconoce que se ve obligado a dar a conocer "la desatención de las actuaciones propuestas por el Síndic" por parte del consistorio.

El Síndic recrimina que el Ayuntamiento no ha atendido sus recomendaciones y por tanto, la institución local no ha tomado ninguna medida para paliar los problemas que denuncian los vecino y no ha comprobado las denuncias vecinales para poder actuar si se ha incumplido la ley. "No podemos considerar que, a pesar de lo afirmado, el Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig haya aceptado íntegramente las recomendaciones formuladas por esta institución y, en consecuencia, haya desarrollado, en el marco de las competencias que le atribuye la legislación en materia de prevención de la contaminación acústica, todas las actuaciones precisas para determinar la realidad de los hechos denunciados por el interesado y para, en caso de quedar constatadas (especialmente el ejercicio de actividades no amparadas por autorización alguna), reaccionar frente a los incumplimientos detectados", expone en su resolución.

Un aislante y paneles acústicos

Por su parte, desde el Ayuntamiento de San Vicente explican que la mercantil ha tomado medidas tras su requerimiento, como la colocación de un aislante y paneles acústicos. Y advierten de que "todavía no se ha ido a medir porque no se ha comunicado por parte de la mercantil si han finalizado dicha instalación" y añaden que entonces "habrá que hacer una comprobación de los ruidos con la policía". Las mismas fuentes explican que el técnico se encargará de supervisar la instalación y hacer un informe y que ahora mismo "está en fase de tramitación".

En diciembre de 2021 el Ayuntamiento abrió dos expedientes a la mercantil por acumulación de vertidos con situación de riesgo para viandantes y vehículos en la vía pública tras un informe de la Policía Local, exigiendo por un lado la limpieza de la instalación; así como una corrección de los niveles de exceso de ruido que los agentes constantaron.

Cs denuncia la desprotección de los vecinos

En la oposición municipal, el grupo municipal de Ciudadanos recoge desde hace meses las quejas formuladas por vecinos de El Sagrat que está trasladando al pleno, para evidenciar las molestias que sufren por la actividad de esta empresa.

"El Ayuntamiento tiene constancia que la empresa no está cumpliendo las medidas correctoras para solventar estas molestias por ruidos y los vecinos de El Sagrat se sienten desprotegidos ante esta situación”, expone la concejala Sara Colomer.

Los vecinos de El Sagrat están muy preocupados por la situación actual y que recoge en su resolución el Sindic, donde se deja en evidencia que el Ayuntamiento de San Vicente, si bien ha dado respuesta a los requerimientos efectuados. Y la concejala Colomer denuncia que el consistorio "ha incumplido al no realizar las inspecciones correspondientes para determinar la realidad de las denuncias formuladas por los vecinos y reaccionar de esta manera exigiendo las medidas correctoras para evitar los ruidos de dicha actividad.

Sara Colomer añade que siente preocupación por los vecinos esta zona, que angustiados por la situación "han presentado continuamente quejas ante el Ayuntamiento para que se adopten medidas ante los perjuicios medioambientales y de salud que esta actividad está ocasionando a los vecinos de la zona”.

Te puede interesar: L'Alacantí La montaña de chatarra de San Vicente crece y Urbanismo anuncia que va a imponer multas

La edil del partido naranja sugiere al Ayuntamiento que “exija finalmente a la empresa denunciada la adopción de las medidas correctoras necesarias para el desarrollo de la actividad para hacerla compatible con el derecho al descanso y bienestar que tienen los residentes de la zona”.

Los residentes afectados presentaron en mayo pasado un escrito al Ayuntamiento pidiendo revisar la licencia actual y paralizar la actividad. Y que ante la falta de soluciones, habían recurrido también al Síndic. Argumentan que la empresa solicitó licencia para realizar la actividad en el interior de una nave cerrada y, sin embargo, advierten de que se está realizando actividad en el exterior y utilizando maquinaria de gran tonelaje y una compactadora de chatarra que provoca niveles de ruido y vibraciones muy elevados que sienten desde sus viviendas. Además, aseguran que la actividad no se encuentra inscrita en los registros oportunos del Ministerio y de la Conselleria.