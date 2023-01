La concepción de Río Park tal y como se gestó hace 50 años no es válida hoy. Mutxamel ha decidido reordenar y modificar el Plan de Reforma Interior de esta zona del extrarradio adaptándolo a la nueva normativa. Se trata de un plan urbanístico de enormes dimensiones, pero en el que se han urbanizado 8 de sus 18 fases. Y que durante décadas ha supuesto quebraderos de cabeza al consistorio, y entre otros, por la falta de servicios esenciales como la red de saneamiento en los sectores.

A través de la modificación puntual 37 de las normas urbanisticas y del Plan de Reforma Interior, el área de Urbanismo ha desarrolla un estudio ambiental y territorial estratégico que ha reordenado las diez fases que aún están sin urbanizar. Se trata de un nuevo Plan de Reforma Interior Modificativo que pretende sustituir al anterior. En este no se tienen en cuenta las seis fases de Río Park que ya están urbanizadas, ni el sector denominado "Aeródromo", porque la ordenación, gestión y urbanización de las fases denominadas A+B ya se separaron para poder desarrollarlas independientemente.

Entre las características de este cambio destaca que se plantea una gran infraestructura verde, muy distinto a la consideración anterior de zonas verdes de aceras con árboles. "No se trata de que haces calles nuevas y les pones árboles, buscamos unas calles mucho más sostenibles ecológicamente hablando y que tenga más importancia la parte verde. Se generan unos grandes corredores verdes", indica.

El concejal de Urbanismo, Vicente Gomis, explica que se trata de un sector actualmente obsoleto que se planeó en 1973 y que cuenta con numerosas fases que no se han desarrollado."Es un sector gigantesco con muchas fases sin ejecutar. No es que está casi a punto. Así que lo que hemos hecho con este cambio es una actualización", explica el edil, que destaca como aspectos importantes del desarrollo del nuevo plan la desclasificación de dos fases que pasan de ser urbanizables a suelo en el que ya no se puede construir.

El consistorio considera que hay dos áreas que hoy en día no tiene sentido que pueda edificarse en ellas y las reconvierte en suelo no urbanizable de protección, adaptándose además a la normativa que protege, por ejemplo, las veredas. En este caso se trata de zonas muy próximas al cauce del río, que además son más escarpadas y tiene poca viabilidad para que se construya allí, según indica el concejal. Se trata del encauzamiento del Barranco del Juncaret, que supone 39.000 metros cuadrados y de la Vereda de la Baiona, con otros 10.000 metros cuadrados.

La edificabilidad de esa zona se traslada al interior del sector "con lo cual generas bolsas de edificación semiintensiva, no tanto de chalés, porque el grueso del planeamiento anterior era residencial-unifamiliar. Ahora se agrupa algo más", explica Gomis.

No era atractiva

La urbanización Río Park se localiza al norte de Mutxamel, está próxima al Aeroclub y alejada del núcleo urbano. Se ha convertido con los años en una zona de segunda residencia, fundamentalmente unifamiliar, de personas atraídas por el buen clima y en muchos casos de personas que deciden vivir allí su jubilación. Desde el Ayuntamiento consideran que la tipología de edificación contemplada en el anterior plan ni las características sociales de la zona la hacían además atractiva actualmente para desarrollar la zona que todavía no se ha urbanizado.

En definitiva, la propuesta municipal pretende desclasificar zonas de suelo sin desarrollar, agrupar las áreas edificables de suelo en zonas cercanas a las zonas consolidadas y trasladar la zona de dotación privada deportiva -recreativa al entorno del aeroclub para de esta forma, ubicar las zonas residenciales fuera de la zona aeronáutica para alejarla así del ámbito donde hay mayor contaminación acústica.

Un plan consensuado

El concejal destaca que para desarrollar esta propuesta se ha consensuado con los propietarios de suelo que aún no se ha edificado. "No es que yo impongo una cosa, es que se tiene muy clara la visión de futuro de ese sector y vamos de la mano. Está muy trabajado con todas las administraciones que tienen algo que ver, las consellerias, con Medio Ambiente... antes de avanzar en una propuesta se hablaba con ellos y se consensuaba".

Antes de hacerse realidad, este plan requiere de la aprobación del estudio ambiental y territorial estratégico del Plan de Reforma Interior Modificativo Rio Park que está ahora en la fase de exposición pública. El responsable de Urbnismo considera que gracias a ese consenso durante su elaboración, "habrá muy pocas cosas que corregir en él".