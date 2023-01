EU denuncia irregularidades en la contrata de la grúa de El Campello

Esquerra Unida ha denunciado supuestas irregularidades en la contrata de la grúa municipal de El Campello que rechazan desde el Ayuntamiento y la empresa. La formación asegura que el vehículo no emplea la base del servicio, tal y como establece el contrato. Alerta que se han celebrado fiestas en la base, que el vado incumple la normativa y además estaba mal colocado, en un lugar por donde no podía acceder la grúa al haber un árbol. Y advierte que hay documentación que no consta en el expediente de adjudicación, advirtiendo de la existencia de un posible "fraude" en la licitación, por lo que reclama al Ayuntamiento aclarar estos términos.

En cambio, el Ayuntamiento ha asegurado que cuando se licita un servicio, se hace porque está todo en orden y completo. Y ha rechazado deficiencias en la contrata. Y por su parte la empresa explicó el viernes que no había ninguna irregularidad, y si había algo mal con el vado se corregiría. Y este fin de semana se ha cambiado de sitio una de las placas del vado, para abarcar la zona por donde se asegura entra el vehículo, tras contactar este medio con la mercantil y el Consistorio el pasado viernes. Eso sí, la empresa ha reconocido que hay noches que no se estaciona ahí, en el vial Alcalde Baeza Santamaría, sino en una calle cercana, por comodidad del conductor.

El concejal de EU Pedro Mario Pardo "pide explicaciones al responsable del área de Seguridad, Rafael Galvañ (PP), ante posibles incumplimientos o irregularidades en el servicio que presta la grúa municipal, ahora privatizada. En primer lugar, EU se ha percatado de que la grúa cedida por el Ayuntamiento nunca ha sido guardada en la base comprometida en la oferta del concesionario, tal y como se exigía en las bases de licitación de servicio. En segundo lugar, según han informado algunos vecinos de la zona la propia base de la grúa municipal se transformó durante la semana de Moros y Cristianos en una barraca donde se celebraron fiestas. En tercer lugar, es posible que se haya restado un aparcamiento a la ciudadanía sin ningún tipo de permiso, al haber pintado de amarillo cinco metros cuando el vado concedido por el Ayuntamiento tan solo era de tres metros".

Pardo advierte que "en estos asuntos hay que ser muy cautos, y es por eso que el servicio jurídico de Esquerra Unida El Campello está estudiando toda la documentación e información con la que cuenta la formación política. Pero en la actualidad tenemos serios indicios de que pudiera haber existido un fraude en la licitación".

El jueves Pardo presentó por escrito al equipo de gobierno un listado de posibles irregularidades para que se realicen las comprobaciones pertinentes así como solicitado acceso a nuevos expedientes".

Pardo ha manifestado que "dependiendo de las aclaraciones que obtengamos, tomaremos la decisión que sea necesaria". Además, Pardo ha pedido por escrito la revocación del vado, por incumplir el número de metros. Y ha añadido que el bordillo no está rebajado para que entre el vehículo fácilmente.

EU, que siempre ha estado en contra de la privatización de este servicio, ha reiterado que "en la anterior legislatura costó mucho que se entendiera que la gestión directa del servicio de grúa era mucho mejor que su externalización, siendo un tema que estaba solucionado y prestándose de esta manera de forma ininterrumpida desde 2018.

Réplica del Ayuntamiento

Por su parte el edil de Seguridad, Rafael Galvañ, ha señalado tras consultar con Contratación que "no se adjudica un contrato si no está toda la información correcta", negando que haya habido irregularidades en la que "están presentes los técnicos, no los políticos. En cuanto al vado, ha señalado que esa no es su competencia. Y en cuanto a si la grúa "duerme" en la base, señaló que el servicio puede prestarse con otros vehículos, no necesariamente con la grúa que esté en la base. Sobre las presuntas fiestas, ha recordado que no existe una exclusividad en el uso de la base para el Ayuntamiento y "es un tema privado", aunque desconoce a qué fiestas se refiere EU.

Galvañ ha destacado por otra parte el buen funcionamiento del servicio tras esta licitación, que ha externalizado el servicio y que funciona a demanda, abonando el Ayuntamiento por cada arrastre. "No tenemos quejas del servicio".

Empresa

Y desde la empresa, Campello Motor, señalaron el viernes que en su día subsanaron las deficiencias alertadas por el Consistorio y "se presentó toda la documentación", por lo que está todo el orden. Afirmaron que una de las grúas se estaciona por las noches en la base, aunque algunas veces se aparca "en una calle de lado" por comodidad del conductor. Sobre el vado, reconocieron que estaban pensando ampliarlo para abarcar las dos puertas. Y este fin de semana se ha colocado la placa del vado para que abarque en parking donde se asegura se estaciona, ya que antes solo estaba en la puerta a la que no se puede entrar, al haber un árbol y no ser un garaje. Ahora, las placas abarcan las dos puertas, al igual que la pintura amarilla del bordillo. La empresa ha destacado que tratan de minimizar las molestias a los vecinos y que el local no está habilitado para su uso como despacho.

En cuanto a la celebración de fiestas, reconocieron que en octubre, durante los Moros y Cristianos, funcionó como barraca, al pedirlo uno de los dueños del local, que está alquilado a esta mercantil. Por último destacaron el buen servicio que ofrecen, siendo felicitados por la Policía Local por su actuación en la noche de Reyes, cuando se retiraron 16 vehículos y una motocicleta, para permitir la celebración de la Cabalgata. Además, recordaron que la grúa que tenía el Ayuntamiento para el servicio ha sido ya retirada y desguazada.

El Campello licitó en abril de 2022 la grúa municipal tras más de un mes sin servicio. La junta de gobierno adjudicó por cuatro años y un total de 362.000 euros los arrastres, recuperándose el servicio el 1 de mayo. Desde el 7 de marzo no se disponía de grúa al negarse el jefe de Policía a firmar más facturas por el riesgo de fraccionamiento de contrato.