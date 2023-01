El Partido Popular ha denunciado que el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig pagó 17.000 euros por un estudio turístico que lleva "cuatro años desaparecido". Los populares han manifestado que se evidencia "en una ocasión más la falta de trasparencia del equipo de gobierno, al que se le ha solicitado en varias ocasiones sin respuesta alguna, un Diagnóstico de Potencialidades Turísticas contratado desde la concejalía de Turismo en 2019, y por el que se pagó 17.762 €". Un hecho denunciado ante el Síndic de Greuges, y cuya recomendación de facilitarlo a los concejales populares, ha sido ignorada desde el Ayuntamiento de San Vicente, según ha informado el PP en un comunicado.

Por su parte, el equipo de gobierno ha acusado al PP de “mentir” respecto a esta “desaparición” y ha pedido al portavoz popular Óscar Lillo que abandone la campaña “torticera” contra el Ayuntamiento. El ejecutivo asegura que el estudio existe y se encuentra en fase de actualización por parte de la empresa, tal y como se ha trasladado al Síndic.

El portavoz popular ha recordado que "en el año 2020 solicitamos por primera vez este informe de potencialidades turísticas de la localidad de San Vicente que se contrató en agosto de 2019, y que debía estar disponible en noviembre del mismo año, pero que hasta la fecha no se nos ha facilitado. Dos años después y a falta de contestación al respecto, a la cual por otra parte ya nos tienen acostumbrados la concejal de Turismo y Fiestas, Asunción París, recurrimos a denunciarlo en el Síndic de Greuges”.

Los populares denunciaron en agosto de 2022 ante el Síndic de Greuges, solicitando su intermediación en el tema, en aras a la transparencia y al acceso a documentación municipal al que tienen derecho todos los concejales del Ayuntamiento. “Lo sorprendente son las excusas que proporcionan desde el Ayuntamiento al Síndic para justificar no entregar esta documentación, que basan en que el documento no se pudo presentarse públicamente a causa de la pandemia y están actualizándolo, algo que no nos consta”. Según la resolución a la que ha tenido acceso este medio, el Síndic cerró el 24 de noviembre la queja ante la falta de respuesta del Ayuntamiento en el plazo dado para que respondiera a su recomendación de dar acceso al expediente.

“Solicitamos el diagnóstico original, que debió ser entregado por la empresa a la que se le contrató en noviembre de 2019”, ha manifestado el portavoz popular. "El Síndic dictamina finalmente que la evidencia de que el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, no ha realizado las actuaciones necesarias para atender sus recomendaciones de facilitar dicha información a los concejales populares, impidiendo a los mismos alcanzar los derechos reclamados", ha destacado el PP. “Recomendaciones que a día de hoy siguen siendo ignoradas, e incumplimientos por los que el Ayuntamiento de San Vicente figura en la web pública de este organismo que actúa como Defensor del Pueblo en la Comunidad Valenciana” ha reiterado Lillo.

“Este caso se suma al de los 200 manuales corporativos que tampoco aparecen, por el que existe un contrato y un pago, pero que hasta concejal mencionada afirma no saber dónde están, o el de un organigrama inconcluso por el que se van a pagar cerca de 14.000 euros sin que vaya a poder utilizar, y a otros tantos casos misteriosos que se dan en el Ayuntamiento de San Vicente”, ha lamentado el edil popular.

Fitur

En esta semana en que se celebra la Feria Internacional de Turismo (Fitur), "San Vicente únicamente estará presente gracias la Diputación de Alicante", lamenta el PP. “El Ayuntamiento es incapaz de promocionarse como tal en Fitur, más allá de la habitual visita exprés de la concejal de Turismo para hacerse la foto de rigor y cinco minutos de entrevista contratada. Con ello San Vicente vuelve a perder un importante escaparate promocional, como viene ocurriendo en los últimos 4 años”.

“Difícilmente se puede promocionar a la sexta ciudad de la provincia de Alicante, si no se trabaja para tener presencia en citas tan señaladas y de repercusión internacional como Fitur. Una falta de interés y promoción de San Vicente que muestran los resultados de la encuesta sobre el estado de la ciudad que presentamos a los vecinos la pasada semana, y que manifiestan el sentir de los participantes en cuanto a la carencia y necesidad de la ciudad en este sentido”.

“La conclusión es que no creen en el potencial turístico de San Vicente, en fiestas, cultura, ocio. Más allá de que no lo quieren promocionar, es que se gastan el dinero en informes para ello, que luego ni se aplica, ni nadie sabe dónde están. Una claro reflejo de la forma de trabajar y gobernar de Jesús Villar y su equipo de gobierno, que en poco o nada benefician a San Vicente”, ha concluido Lillo.

Réplica del tripartito

Ante estas manifestaciones del PP. el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha mostrado, también a través de un comunicado, su rechazo “unánime” a las afirmaciones de Lillo "sobre la presunta 'desaparición' de un estudio turístico financiado por la concejalía de Turismo y le pide que abandone la campaña torticera y de desprestigio contra la gestión y el trabajo de los técnicos municipales". Por ello, la alcaldesa en funciones y edil de Turismo, Asunción París (PSOE), y el concejal de Deportes, David Navarro (Podemos), han acusado a Lillo de “mentir”.

París ha indicado que es “rotundamente falso” que el estudio que se contrató en 2019 por 17.700 euros lleve “cuatro años desaparecido”, tal y como ha denunciado el PP, y sostiene que el trabajo se hizo “en tiempo y forma” y se encuentra en fase de “actualización” por parte de la empresa. Al respecto, la concejal de Turismo ha explicado que “el estudio no se pudo hacer público tras la irrupción de la pandemia”, pero que el trabajo “existe” y “los resultados, tras ser evaluados, se han destinado al uso interno del Ayuntamiento”.

“Cuando pasó el periodo más grave de la pandemia y se pudo recuperar algo de normalidad en la gestión, se solicitó a la empresa que actualizase el contenido del mismo para poder presentarlo y ésta se comprometió a hacerlo de manera gratuita tras realizar varias reuniones con la concejalía de Deportes y entidades deportivas”, ha subrayado la edil. Por ello, niega que el estudio esté “desaparecido” y acusa al PP de “electoralismo barato” y añade: “Muy pronto han comenzado con la política de acoso y derribo sin ningún fundamento. Además, no son cuatro años, puesto que el trabajo se finalizó en diciembre de 2019, previo a la pandemia”.

Asimismo, ha remarcado que el Ayuntamiento contestó este mismo argumento al Síndic después de que los ‘populares’ presentaran una queja en el defensor del pueblo valenciano: “Si al PP no le gusta las resoluciones del Síndic y piensa que ha habido opacidad o falta de transparencia en la gestión, así como alguna irregularidad, que acuda a los tribunales, pero le exigimos que deje de poner en duda de manera constante, injusta y malintencionada el trabajo de los concejales y de los técnicos municipales”.

Por último, París ha hecho referencia también a otras acusaciones hechas por Lillo en referencia a los 200 manuales corporativos que supuestamente también están “desaparecidos”, así como a la presencia del municipio en Fitur. “El PP basa su oposición en la confrontación constante y en tergiversar la realidad. Se le ha explicado al portavoz en numerosas ocasiones que la gestión de los manuales no es mía, sino de concejales y personal que ya no están en el Ayuntamiento, pero Lillo sigue con su acusación arbitraria contra mi gestión. Así es imposible colaborar con una persona que demuestra una falta total de talante y de hacer política más allá de tener un discurso tramposo”, ha añadido.

Por su parte, David Navarro ha hecho referencia al discurso “falaz” de Lillo durante toda la legislatura y ha respaldado que el trabajo turístico “existe” y que se ha notificado a la empresa que actualice los resultados. “El estudio está enfocado a poner en marcha una visión de San Vicente basada en el turismo deportivo, así como la capacidad de expansión en infraestructuras y actividades turístico-deportivas, pero es necesario actualizarlo”, ha afirmado.

De igual forma, le recuerda a Lillo que “los discursos constantes de desprestigio afectan directamente a la imagen del municipio”. “Detrás de cada servicio o contrato hay un trabajo de los técnicos y el PP está siempre poniendo en entredicho todo esto; le pedimos un poco más de responsabilidad en los discursos al portavoz del PP y que abandone la política de desgaste constante”, ha zanjado.