El velódromo de San Vicente lleva dos meses a oscuras por una avería

El velódromo de San Vicente del Raspeig se queda a oscuras. Los usuarios de esta instalación del Complejo Deportivo Sur tienen que terminar sus entrenamientos cuando empieza a anochecer por seguridad, una situación que se alarga ya casi dos meses y que está generado las quejas de estos deportistas. El Ayuntamiento, que a su vez tramita la rescisión de la concesión por supuestos incumplimientos, ha requerido a la empresa responsable para que repare cuanto antes para que la instalación recupere la normalidad ante una situación que ha denunciado Ciudadanos este viernes.

Los ciclistas que entrenan en el velódromo se quejan que desde el 28 de noviembre, cuando una avería dejó fuera de servicio los focos que alumbran la pista de la instalación ciclista, tienen que finalizar sus entrenamientos cuando empieza a anochecer. Y es que sin las torres de luces, "solo llega a la pista la tenue iluminación que proporcionan las salas de un gimnasio próximo, lo que representa un peligro entrenar en estas condiciones, mientras no se reparen los focos que alumbran el velódromo", ha alertado el portavoz y alcaldable de Cs, Jordi Roig.

Desde el tripartito el edil de Deportes, David Navarro (Podemos), ha explicado que el problema se ha registrado en el cuadro eléctrico del complejo y que "el Ayuntamiento no puede realizar actuaciones allí mientras esté en vigor el contrato con la empresa concesionaria. La reparación y mantenimiento de la instalación es obligación exclusiva de la concesionaria".

De cualquier forma, el regidor morado ha agregado que "independientemente de esto, se han realizado informes desde diferentes áreas advirtiendo dichas deficiencias y para requerirle a la empresa la reparación de esa avería que afecta a la iluminación". Este medio ha contactado con la empresa concesionaria, Hotel Valencia Colon 32, sin que este viernes haya podido informar sobre la situación del alumbrado del complejo deportivo.

Falta de iluminación en el entorno

El grupo municipal de Cs ha anunciado que va a preguntar nuevamente en el pleno sobre la falta de iluminación en el Complejo Deportivo Sur, después de las quejas recibidas por usuarios de dicha instalación por los problemas en sus inmediaciones, a las que hay ahora que añadir las de deportistas que entrenan en el propio velódromo por esta avería. Hay una falta de alumbrado en toda la zona, a lo que hay que sumar que las dos farolas que hay en el parking están averiadas, a la espera de que el Ayuntamiento las repare.

El concejal liberal ha declarado que “nuestro grupo ya preguntó el pasado pleno por la falta de iluminación en las inmediaciones y aparcamiento del Complejo Deportivo Sur, a lo que la concejal responsable nos confirmó que este tema se iba a solucionar cuando se desarrollara el plan parcial PAU-2 Castellet. Por ello vamos a exigir mientras este plan se lleva a término, habiliten alguna solución provisional pues la situación actual genera mucha inseguridad a los usuarios que transitan por el aparcamiento”. Además, en el parking hay varias farolas que están averiadas, a la espera de una reparación por parte del Ayuntamiento. El concejal de Deportes ha manifestado que ese tema es competencia de la edil de Servicios, Pilar Alcolea (PSOE), quien ha declinado por el momento hacer declaraciones, al coincidir con una pregunta del próximo pleno y tener que ver el tema los técnicos y ella.

Problemas con la instalación

Desde la formación naranja han recordado que "esta instalación deportiva inaugurada por el Partido Popular en 2014, se ha visto envuelta desde su inicio en numerosos problemas de base que están repercutiendo en deportistas y usuarios. Primeramente, se recepcionó la obra de la empresa constructora cuando la cuerda del velódromo no tiene la medidas reglamentarias para poder homologar pruebas de carácter nacional, solamente autonómicas. Le siguió una adjudicación precipitada de la gestión del complejo por un periodo de 10 años a una firma que se ha demostrado incapaz de poder realizar el trabajo y la gestión que se requería.

Cs recuerda que "desde 2015, con gobiernos de izquierda, y a pesar de estar formada una comisión mixta de seguimiento (Ayuntamiento y empresa concesionaria), no se han sabido solventar los problemas de gestión diaria de las instalaciones, lo que ha conllevado una falta de mantenimiento de los servicios necesarios para el uso y disfrute de deportistas y usuarios".

Jordi Roig ha agregado que “San Vicente, además de necesitar más instalaciones deportivas, precisa que las actualmente existentes se mantengan en las mejores condiciones posibles, y el hecho que sus deportistas no puedan entrenar por falta de iluminación no contribuye a fomentar la práctica deportiva”.

Rescisión de la concesión

Además, el Ayuntamiento sigue adelante con la rescisión de la concesión. El pleno aprobó en septiembre la incoación del expediente para resolver la concesión por los supuestos incumplimientos de la explotadora. Se basa en que no ha presentado varios años las cuentas y no ha repuesto los 134.000 euros de la fianza intervenida por las mejoras que no ejecutó. En cuanto a cuándo podría culminarse este proceso, el edil de Deportes ha manifestado que los plazos dependen de cómo avance la tramitación.

Este complejo deportivo municipal costó cerca de cinco millones y medio de euros, adjudicando su gestión en 2014 por 10 años con posibilidad de prórroga por otros 5, a la empresa Josector Juan Luis S.L. (ahora Hotel Valencia Colón 32 SL). Está compuesto por un gimnasio, pistas deportivas (8 de pádel y 2 polideportivas) y el velódromo, con una cuerda de 250 metros homologado por la Federación de Ciclismo. Esta empresa gestiona directamente el velódromo, mientras que el gimnasio, las pistas y el bar están subrogados a otras tres mercantiles.