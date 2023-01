Sant Joan d'Alacant cuenta todavía con muchos vestigios de un pasado señorial. Y muchos son en forma de inmueble. Uno de ellos es Villa Antonia, una finca familiar construida a finales del siglo XIX con una estructura típica de la Huerta de Sant Joan de color "rojo alicantino". Actualmente, el inmueble está siendo explotado a través de una concesión pública: el Ayuntamiento concedio la licencia de actividad para ejercer como centro cultural gastronómico.

Y no ha dejado de estar envuelto en controversia desde hace varios años porque la mercantil ha reclamado disponer de licencia también para un salón de banquetes. El litigio entre el Ayuntamiento y la mercantil ha acabado con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que falla que en la finca debe primar el interés público al uso lucrativo.

En su defensa ante los tribunales, la mercantil afirmaba que había recibido la licencia para las actividades que realiza, mientras el Ayuntamiento alegaba que la concesión administrativa otorgada en ningún caso contempló la posibilidad de instalación de un salón para banquetes, sino que tan solo se autorizaba un centro cultural gastronómico. El consistorio advierte que no cabe la utilización privativa de un local calificado como servicio público y que la actividad lucrativa debe ser residual y no principal, porque ello da lugar a un uso anormal del dominio público.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV reconoce que en el inmueble se puede desarrollar la actividad de restaurante para lo que tiene licencia, pero debe de primar el interés público al uso lucrativo.

El grupo municipal Compromís pide que se cumpla la sentencia y sobre todo, que se recupere la "naturaleza pública del inmueble". Ha presentado una serie de ruegos al Ayuntamiento de Sant Joan donde advierten que "se está desarrollando un servicio de restauración que no cumple con la actividad estipulada en el proyecto inicial, puesto que Villa Antonia es considerada como un centro de carácter cívico-social y cultural", recuerdan.

Desde Compromís insisten en que "la sentencia del TSJCV contra la mercantil Villa Antonia Gastrómica establece que el interés público tiene que primar sobre el uso lucrativo" y pone de manifiesto que cualquier actividad que se desarrolle dentro del local tiene que estar destinada a conseguir precisamente ese interés. Siguiendo la resolución, desde Compromís indican que no hay duda que la organización de banquetes de cualquier índole es una actividad lucrativa de interés privado alejada de la función social que corresponde al centro, como pueden ser los de carácter cultural, de formación, esparcimiento o distracción.

Por este motivo, Compromís ha pedido al Ayuntamiento de Sant Joan que tome las medidas oportunas para que deje claro cuál es el objeto del centro y que priorice el interés público sobre el privado. Aun así, quiere que explique por qué se ha permitido un uso y una actividad desde hace más de 15 años y añaden, que además causa molestias al vecindario y que, como remarca la sentencia, no es propia de un local de estas características.

¿Qué actividades socioculturales se realizan?

El concejal Xavier Sala también ha solicitado al equipo de gobierno que informe de cuáles son las actuaciones socioculturales que se han desarrollado en el establecimiento en los últimos años y cuáles están previstas en un futuro. "Este Ayuntamiento ha permitido un negocio de hostelería de carácter particular y ha pervertido intencionadamente la finalidad que se persigue con su explotación. Tiene la responsabilidad de solucionar esta situación y devolver al centro su naturaleza pública".

Ante esta situación, la formación ha reclamado que, como centro sociocultural que es, las instalaciones se pongan al servicio de la ciudadanía y que se informe de la apertura de los jardines, de las visitas programadas, de las actividades gastronómicas culturales, de la programación de exposiciones, conferencias, conciertos y otros espectáculos.

Para Sala, la sentencia es muy clara y "acaba considerando que es un contrasentido que en un centro de esa naturaleza se puedan organizar fiestas y celebraciones que duran hasta altas horas de la madrugada y que perjudican seriamente a los vecinos y vecinas, por lo que es impropio de un local de carácter cívico-social". Añade que la finalidad de carácter público "hace inconcebible que a través de sus actividades se puedan causar molestias a la ciudadanía a la que tiene que servir”.

El alcalde de Sant Joan, Santiago Román, no se ha pronunciado a preguntas de este medio sobre la situación en la que se encuentra el litigio con Villa Antonia.

Un negocio como cualquiera de carácter particular

En la resolución del TSJCV indica que no cabe duda de que la organización de banquetes de cualquier índole es una actividad lucrativa de interés privado alejada de la función cívico-social que persigue el centro con fines de interés de interés público como pueden ser los de carácter cultural o social, de formación, de esparcimiento o distracción, y se remiten de hecho a la definición que esta finca tiene en el propio PGOU de la ciudad. "Se trataría, si se autorizase esa actividad, de permitir un negocio de hostelería como la que desarrolla cualquier tipo de establecimiento de restauración de carácter particular, para el que no está concebido el centro, pervirtiéndose de esta manera la naturaleza y fines que se persiguen con la explotación del indicado local".