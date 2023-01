Después de 12 años sin realizar oposiciones para incorporar agentes policiales, finalmente han arrancado este martes las pruebas para cubrir 8 plazas de agente de la Policía Local de San Vicente del Raspeig y una bolsa de trabajo. En concreto son 5 plazas por el turno libre y otras 3 plazas por el turno de movilidad. Un total de 505 personas aspiran a conseguir una de estas plazas. Y este martes han arrancado en la Jefatura de la Policía Local sanvicentera la prueba psicotécnica para las personas aspirantes para el turno de movilidad, agentes de otros municipios que quieren trabajar en San Vicente.

Para cubrir estas tres plazas de movilidad se admitió a 66 personas, y fueron excluidas otras dos personas por presentar su candidatura fuera de plazo. El próximo jueves, 26 de enero, es el turno de las personas que se presentan por el turno libre que realizarán las pruebas físicas a las 10 de la mañana en el Polideportivo Municipal de Mutxamel. Mientras que las pruebas de natación se van a realizar en las piscinas municipales de San Vicente.

Por el turno libre se han presentado un total de 439 aspirantes. Otras 37 personas han sido excluidas del proceso por faltarles alguno de los requisitos imprescindibles para realizar la prueba.

Desde la alcaldía de San Vicente del Raspeig aplauden el inicio de estas pruebas que van a desbloquear la incorporación de agentes. Y aprovechan para criticar la forma de proceder del gobierno popular anterior. Reconocen que con el inicio de este proceso el principal objetivo a destacar "es la apuesta por cubrir las vacantes que existen en la policía, y que después de muchos muchos años se inicia un proceso selectivo". Ponen en valor que "ha sido este equipo de gobierno quien lo ha realizado, a diferencia del PP que cubría las vacantes con comisiones de servicio que luego estaban muchos años en nuestra policía, cuando el máximo de permanencia son 2 años", recriminan.

Desde la alcaldía admiten que San Vicente necesita muchos más agentes para poder cubrir las necesidades del municipio. De hecho, San Vicente con casi 60.000 habitantes tiene una plantilla de 86 personas mientras que debería ser muy superior.

"Este proceso, que incluye plazas por turno libre y por movilidad, cubrirá las vacantes existentes, pero lo que no permite la ley es la contratación de un número de policías que cubrieran las necesidades reales de nuestro municipio, sólo las vacantes existentes". Añaden que cuando se pudieron crear nuevas plazas "no se hizo por parte del PP y ahora la ley no nos lo permite", añaden.

La falta de agentes provoca situaciones como la que se ha dado recientemente, al tener que trasladar una prueba ciclista a las afueras del municipio. Además, desde noviembre y hasta mediados de diciembre, los agentes no realizaban servicios extraordinarios para eventos deportivos, culturales, fiestas... debido a la falta de agentes. Desde el sindicato SPPLB recriminaban que desde hace 12 años no se celebra una oposición para incorporar policías y hay un déficit de entre 10 y 12 agentes.