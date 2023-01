La historia interminable. La pasada semana este medio publicaba que la Conselleria de Cultura requería por sexta y séptima vez al Ayuntamiento para que actuara para salvar la Torre de Reixes, e informara de las medidas adoptadas. Y ahora resulta que el requerimiento realizado por fin por el Ayuntamiento de El Campello a la empresa propietaria en agosto ha sido anulado. Y el segundo realizado en octubre también, tras ser recurridos ambos la mercantil por defectos de forma. Así, el alcalde y edil de Patrimonio, Juanjo Berenguer (PP), ha anunciado un tercer requerimiento para que la firma adopte medidas para evitar la pérdida de este bastión del siglo XVI, conocido también como Torre del Barranc d'Aigües.

La situación de este Bien de Interés Cultural (BIC) salió a colación en el pleno del pasado jueves. Primero el edil de Podemos Eric Quiles preguntó si el dueño había respondido al requerimiento, a lo que el primer edil contestó "creo que no", y que de cualquier forma podía tener acceso al expediente si quería conocer su estado.

Posteriormente, el edil de EU Pedro Mario Pardo, recordando el séptimo requerimiento de Cultura, afeó a Berenguer que no aclarara la situación de Reixes en el pleno. Y es que EU informó que su formación sí que tiene acceso al expediente, y que la empresa recurrió el primer requerimiento, después el Ayuntamiento hizo un segundo y este también ha sido recurrido, sin que haya respondido a este último el Consistorio. Ante ello el primer edil reiteró que "creo que no ha contestado" y anunció que se va a recurrir por tercera vez "ante la duda", ya que es mejor que no entrar en la nulidad que alega la empresa, ya que según la "opinión técnica" no vale la pena entrar en la nulidad", y es mejor requerir de nuevo.

Desde EU su edil Pardo ha exigido "responsabilidades políticas" a Berenguer, que también ocupa el área de Urbanismo, "debido a su escaso interés demostrado durante toda la legislatura, que ha imposibilitado que se afrontaran la necesidades y retos que tenía el municipio en materia de planificación y ejecución urbana. Además la inestabilidad laboral que ha creado en el área de disciplina urbanística desde 2019 ha provocado, entre otras cosas, que los asuntos no se aborden con el suficiente conocimiento y experiencia como para un área tan sensible se necesitaría. Y un ejemplo de ello es la errática gestión que se ha llevado con la Torre de Reixes durante este mandato".

Confusión con la propiedad

El regidor de EU ha señalado que "en el primer año de legislatura, el alcalde inició unas negociaciones con una fundación cultural que se atribuía la propiedad del BIC sin que se realizase ningún tipo de comprobación, hasta que, por parte de EU, se indicó que, tal y como reflejaba la documentación que obraba en poder del Ayuntamiento, la propiedad recaía en una mercantil y no en la fundación con la que se estaba en comunicación. Meses más tarde, en lugar de realizar el requerimiento por escrito tal y como exige la Ley, el primer edil de El Campello, y concejal de Urbanismo, nos sorprende a todos y todas declarando públicamente que la mercantil propietaria del BIC se había comprometido con él verbalmente a su restauración".

Y prosigue apuntando que "evidentemente, nada más se supo de dicho compromiso verbal y hasta agosto del año pasado no realizó el primer requerimiento oficial al propietario. Pero para nueva sorpresa el propietario alega errores en el requerimiento y se tiene que volver a requerir. Y ya lo que es el colmo es que hace un mes el propietario ha vuelto a alertar de errores en la documentación sin que hasta día de hoy haya obtenido respuesta municipal. En todo este tiempo han pasado por la jefatura del área hasta siete funcionarios diferentes. Y nos ha instado a actuar la asociación en defensa del patrimonio Hispania Nostra, el Síndic de Greuges y hasta siete veces la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, además del pleno municipal".

Para Pardo "en este asunto se han juntado el caos al que ha llevado Berenguer el área de Disciplina Urbanística, con la poca atención que le ha puesto a este asunto. Y es que cabe recordar que en varias ocasiones el primer edil de la Corporación campellera expresó que la restauración de la torre no era una prioridad. A pesar de ello, preocupados por el patrimonio cultural del municipio, desde EU hemos conseguido poner el foco en esta importante torre defensiva del municipio, y estamos seguros que se acabarán adoptando las medidas necesarias para que evite su pérdida. A pesar de la escasa voluntad del gobierno local. Y no vamos a parar hasta que lo consigamos, cada día que pasa estamos más cerca a pesar de la falta de actitud de quienes deberían ser los máximos defensores de un activo tan importante para el municipio como la Torre de Reixes. En los próximos días anunciaremos un 'almorçaret reivindicativo' en la torre para disfrutar de un día saludable donde se enlaza naturaleza, y las impresionantes vistas en la que se encuentra este enclave, con la exigencia de que no queremos perder este elemento históricos de 500 años de historia".