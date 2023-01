El Club de Pilota Valenciana de El Campello estalla ante el "lamentable" estado en que se encuentra el Trinquet municipal, cuya repercusión negativa está afectando gravemente a l’Escoleta de Pilota, la cantera y el futuro de este tradicional deporte autóctono en la localidad. Alertan de la falta de mantenimiento de la instalación, y que sigue sin cubrirse el Trinquet para evitar el deterioro derivado de las inclemencias meteorológicas y poder jugar sin depender de la lluvia. Así, denuncian en "ninguneo" que sufren por parte del Ayuntamiento y la sangría de alumnos que están sufriendo por las condiciones del complejo, cuya valla perimetral aún no se ha reparado desde 2019. En cambio, desde el Ayuntamiento han señalado que el año pasado se solicitó una subvención para reparar la valla y pintar la cancha que fue rechazada por la Conselleria, y en los próximos días se va a volver a solicitar para 2023.

Su presidente y monitor deportivo, el campeón del mundo de pilota Josep A. Martínez "Martines", ha manifestado su enojo por esta situación: ‘Estamos cansados de, temporada tras temporada, ser la 'cenicienta' del deporte campellero. El Club de Pilota, directivos, socios y en especial sus practicantes más pequeños y sus familias, se merecen una consideración y un respeto que, desde el Ayuntamiento, no se nos ha manifestado".

Su presidente ha recordado que "desde mediados de 2015, cuando nos hicimos cargo de la entidad, nuestra prioridad fue trabajar por la mejora de las instalaciones que, desde su inauguración en 1999, no se habían adecuado ni tenían mantenimiento alguno, por lo cual se iban deteriorando paulatinamente al carecer de protección ante las inclemencias meteorológicas. Pero a día de hoy, principios de 2023, estamos todavía peor. Seguimos sin disponer de la imprescindible cubierta, ni de vestuarios, ni aseos, ni protocolo de intervención en caso de accidente o emergencia. Y, además, sin la valla metálica perimetral, que se derrumbó hace tres años y sigue sin reponerse; y con el suelo deteriorado y las paredes desconchadas, haciendo impracticable el Trinquet para torneos o competiciones de adultos".

Ha destacado que "es lamentable e injusto que los alumnos del Club de Pilota Valenciana, no tengan el mismo derecho a practicar su deporte que el resto de entidades del pueblo, que sí cuentan con instalaciones adecuadas. Se han traspasado todas las líneas rojas y así no podemos continuar. Es una sangría continuada de pérdida de alumnado y de proseguir en esta línea, acabaran con un club premiado y reconocido a nivel provincial y autonómico, que se mantiene activo desde 1981".

Martínez ha explicado que "en estas tarde-noches tan frías, cuando observas el entusiasmo y el regocijo con el que entrenan, sin importarles la precariedad de las instalaciones, nos preguntamos qué incentivos les podemos ofrecer a estos infantes, además de conocimientos técnicos y valores solidarios, para que continúen. Y no hallamos respuesta adecuada. Así pues, cuando llegan a la adolescencia, el 70% abandonan y se apuntan a otras disciplinas con mejores condiciones, alicientes y popularidad. Y año tras año crece nuestra indignación, por pura impotencia".

Por su parte el secretario del club, Julià G. Soler, ha apuntado que "si bien es cierto que en peticiones puntuales, como subvenciones, ayudas a eventos puntuales y resto de burocracia, la relación con la concejalía de Deportes es fluida, en lo referente a empresas de mayor envergadura se nos ha ninguneado. El ejemplo más perentorio lo atestigua. Con la entrada del actual equipo de gobierno municipal, el club presentó al Ayuntamiento una propuesta de cubrición y acondicionamiento de la cancha de juego. El proyecto, realizado en 2019 por un ingeniero y directivo de la entidad, contemplaba una ampliación longitudinal y la realización de una estructura adicional para sustentar la techumbre metálica, sin repercusión el armazón del polideportivo adjunto, pero va a finalizar la legislatura y no se ha tenido respuesta oficial alguna a dicha solicitud’.

No menos enfadados están los familiares de alumnos, de los que Iván Gómez, es un ejemplo. Socio y uno de los padres que el pasado año hubo de desplazarse hasta Petrer para que los equipos infantiles del club, que participaban en los juegos escolares autonómicos, pudiesen disputar su jornada liguera, al no poder hacerlo en El Campello por la lluvia. que impide jugar en el Trinquet: "Fue inaudito que tuviéremos que irnos a otra localidad para jugar porque nuestro Trinquet estaba impracticable por las cuatro gotas de lluvia que habían caído. Y qué decir de la imagen lastimosa que dio el pueblo de El Campello, por la indolencia del Ayuntamiento que, después de tantos años, no ha hecho nada para adecentar el recinto. A propósito de aquel lamentable episodio, dijeron que iban a reparar el suelo y pintar las paredes y un año después todavía estamos esperando".

Desde el club también han destacado que "por lo que respecta a las condiciones humanas, los niños han de venir cambiados de casa o lo tienen que efectuar a la intemperie, en las gradas, pues no se tienen ni vestuarios ni aseos, con lo cual para hacer sus necesidades han de salir del recinto e ir al pabellón polideportivo contiguo. Tercermundista, en una palabra".

"Una temporada tras otra, tanto inconveniente hace que la moral y las fuerzas de alumnos y familias se vayan debilitando y al final muchos optan por abandonar nuestro ancestral y genuino juego autóctono y se pasan a otras especialidades donde no tengan que soportar tantas vicisitudes. Es vergonzoso el trato que nos están dando".

Por otra parte "no se entiende que disponiendo de unas instalaciones de las que carecen los municipios de alrededor, con un campeón del mundo, como es Josep A. Martinez, al frente de la escuela, cómo no se aprovecha su experiencia y prestigio para promocionar las distintas modalidades de un juego tan propio y tradicional, como la pilota valenciana, en toda la comarca, que significaría un prestigio para El Campello. Pero para eso hay que acometer las obras de mejora necesarias que, queda demostrado, no se tiene interés en realizar. Es incomprensible e indignante", lamentan desde el club.

Réplica

Desde el Ayuntamiento su edil de Deportes, Cristian Palomares (PP), ha explicado que el año pasado se solicitó una subvención de 30.000 euros para costear el 100% de la reparación de la valla y pintado de la pista que fue rechazada por la Conselleria. Y este año se va a volver a solicitar, expirando el plazo de presentación de solicitudes el próximo 10 de febrero. El edil ha destacado que la concejalía carece de partida para afrontar esa reparación, y en cuanto al proyecto para cubrir el Trinquet, valorado en 500.000 euros, ha señalado que para ello también siguen buscando financiación.

En cuanto a que no se disponen de aseos ni vestuarios, Palomares lo ha negado de plano, ya que "disponen de acceso directo a los aseos y vestuarios del pabellón, que se encuentra al lado".