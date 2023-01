Compromís ha denunciado el "caos" en el que está sumido el departamento de Urbanismo de El Campello. La formación alertó de este situación en el pleno del pasado jueves, lamentando la "pésima" atención que reciben los vecinos.

La formación valencianista ha explicado este lunes en un comunicado que "el equipo de gobierno, a preguntas del grupo municipal de Compromís, confirmó que no se están pudiendo otorgar licencias de segunda ocupación porque la persona que las gestionaba finalizó su contrato en diciembre y no ha habido relevo hasta el momento. Tampoco se están emitiendo las tasas de obra ligera porque hay personal de baja, forzando a la gente a paralizar su proyecto o bien a comenzar las obras sin el trámite finalizado".

Así, Compromís se ha reafirmado en que "el retraso en la resolución de proyectos y expedientes es insostenible".

"Por desgracia, es manifiesto que Urbanismo no funciona desde hace muchos años, pero los cambios no llegan", ha lamentado el portavoz Benjamí Soler, quien ha añadido que "no podemos permitirnos repetir errores como los que ya hemos vivido, tan graves y perjudiciales para el desarrollo del municipio", refiriéndose a las licitaciones que han quedado desiertas de las reformas de las reformas de los colegios Pla Barraques y El Vincle, y en general el retraso con el Pla Edificant, proyectos que "ya estaban en marcha en 2018", cuando la Alcaldía estaba en manos de Soler, y que "en esta legislatura se han paralizado por la mala gestión de personal de este equipo de gobierno".

Tal y como informó este medio la pasada semana, el Ayuntamiento de El Campello ha declarado desiertos los concursos de licitación de las reformas de los colegios Pla Barraques y El Vincle. Según explicó el equipo de gobierno en el pleno del jueves, no se ha presentado ninguna empresa a ambos procesos, por lo que ahora el Consistorio tramita con la Generalitat una revisión de precios para volver a sacar a adjudicación con un incremento de sus presupuestos.

Dos de los proyectos incluidos en el Plan Edificant y que estaban en proceso de licitar las obras, han quedado desiertos entre diciembre y enero por la falta de adjudicatarios. Del mismo modo para los colegios Rafael Altamira y Fabraquer, cuyas licitaciones aún no han salido, hay "problemas", destacando que el primero requiere de una actuación para solucionar la aluminosis que sufre, por lo que se va a ampliar el proyecto para incluir las obras necesarias a las ya previstas.