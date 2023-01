Mantener a toda costa su programa de Educación para la Salud y su enfermero escolar. Es lo que quiere el Ayuntamiento de Mutxamel, que ha recibido un jarro de agua fría al no permitírsele continuar un año más con este programa municipal que desarrolla un sanitario escolar que acude cada día a uno de los cinco centros educativos mutxameleros, lleva a cabo las distintas acciones que incluye para que los estudiantes tomen conciencia y aprendan hábitos de vida saludables.

Desde hace más de una década, el consistorio desarrolla un plan que cuenta con una programación en la que incluye las principales áreas relacionadas con la salud y sus cuidados, adecuadas a cada etapa escolar. Su objetivo es promocionar la salud física y mental en la comunidad escolar, ofreciendo herramientas para adquirir formas de vida saludables. Es un programa que se asemeja al que desarrolla la Conselleria de Sanidad a través de Xarxa Salut y al que Mutxamel no se ha adherido, precisamente porque, advierten, no cuenta con la figura de un enfermero escolar y carga sobre el cuerpo docente el peso de la formación.

Para poder sacar a licitación el contrato de este servicio, el Ayuntamiento ha presentado a las Consellerias de Educación por un lado y de Sanidad por otro, el informe del proyecto. Sanidad ha contestado que no puede realizarse porque se produce una duplicidad, ya que esa labor ya está cubierta por la Conselleria que realiza esta misma labor. Y advierte de que es Sanidad, con los departamentos del Consell y administraciones públicas competentes, "la que creará las redes de promoción de la salud".

En el escrito remitido al Ayuntamiento se justifica que el consistorio realiza las funciones que ya realiza la Conselleria. Y apunta que el conjunto de servicios en el entorno educativo que presta la Conselleria, "es una relación de actuaciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que han sido diseñadas de forma realista y asumible para su ejecución en el ámbito de los centros educativos. Y que con su difusión pretende informar y ofrecer la participación a los centros educativos para fomentar comportamientos y ambientes conducentes a la salud en la comunidad educativa". Unas medidas que son los propios profesores quienes desarrollan estos programas y actividades, ya que tiene cursos de formación en estas materias.

El concejal de Educación, Rafael García Berenguer, está contrariado con esta respuesta y advierte de que ya se han puesto a buscar la fórmula para poder continuar con su programa escolar. Defiende el programa tal y como lo están llevando a cabo porque, asegura, evita que sean los profesores quienes tengan que ocuparse de impartir los programas. "No creo que esté bien que sean los profesores lo que se cargen con este programa".

"Si Sanidad me asegura que si nos unimos a Xarxa Salut trae enfermeros escolares firmo" Rafael García Berenguer - Concejal de Educación de Mutxamel

García Berenguer añade que el consistorio no se ha adherido al programa de la Conselleria Xarxa Salut precisamente por esa razón: "Si Sanidad me asegura que si nos unimos a Xarxa Salut trae enfermeros escolares firmo, pero si no es así, son los profesores los que tienen que asumir la carga". El concejal está convencido de que es posible continuar con el programa para la salud que llevan años disfrutando en los tres colegios y los dos institutos de Mutxamel y advierte de que "antes de que acabe el curso volveremos a tener sanitario escolar y el año que viene".

El edil de Educación explica que desde la concejalía que dirige ya se ha pedido a los técnicos que busquen la fórmula para poder seguir impartiendo este programa que para los padres de alumnos y los docentes está completamente arraigado con sus centros. "Tiene mucha antigüedad en el Ayuntamiento, es un programa de 2007, y es muy querido y valorado por los centros. No entendemos esta negativa de la conselleria de Sanidad. Consideramos y así lo hemos hecho constar en la primera Comisión de Absentismo y así lo haremos constar también en el Consejo Escolar, que es un servicio necesario, demandado por los centros y nosotros vamos a buscar la fórmula para poder impartirlo, para no dejar a la comunidad educativa de Mutxamel sin esta figura tan importante", insiste García Berenguer.

El alcalde, Sebastián Cañadas, lamenta por su parte que sea ahora cuando se recibe el informe que impide desarrollar el programa desde el Ayuntamiento porque hay una duplicidad. "Es para hacérselo mirar que despues de llevar años desarrollándolo, ahora no cumple con lo estipulado", expone.

Que no haya duplicidad

En la oposición, la concejala del grupo municipal socialista, Loreto Martínez Ramos, defiende que ahora mismo el programa municipal no es tan necesario porque actualmente la Conselleria ya ofrece un servicio similar y pide que no existan duplicidades. La edil reconoce que este proyecto lleva muchos años en Mutxamel y que el objetivo cuando se implantó, con el gobierno municipal socialista, no era solo el de ofrecer el programa de Educación para la Salud; también buscaba, a través de la figura del sanitario, atender a los niños que necesitaban una asistencia por estar enfermos. "Eran los monitores los que tenían que administrar los medicamentos o pincharles y fue la Conselleria, por entonces del PP, la que dijo que no tenía que administrarse a los niños la medicación y entonces el Ayuntamiento hizo el esfuerzo y trajo al enfermero escolar. Pero con el gobierno progresista del Botànic actual esas necesidades están cubiertas por la conselleria de Sanidad, que ha creado una xarxa de sanidad, hay ayuntamientos que se han unido y realizan todo lo que tiene que ver con la salud del pueblo. Casualmente Mutxamel no ha se ha adherido", reprocha.

La concejala socialista pide al equipo de gobierno que busque la manera de no duplicar las funciones: "porque ahora, lo que se hacía desde el Ayuntamiento lo está haciendo lo Conselleria". Y en cuanto a la figura del enfermero escolar, pide que se vea que otras funciones puede desarrollar y que se busquen fórmulas para que se pueda mantener, "nos parece bien, pero sin duplicar las tareas".

El concejal de Educación insiste en que el programa de Educación para la Salud es "muy querido y necesario por los centros docentes". Y apunta que desde el equipo de gobierno defienden la autonomía municipal "y creemos que como ayuntamiento podemos implantar este servicio. Si Conselleria dice que para poder implantarlo tenemos que adherirnos a Xarxa Salut que lo diga claramente, porque no lo dice". García justifica que no estar en Xarxa Salut "porque los centros docentes no pueden soportar más peso en el plan de acción tutorial. Porque Xarxa Salut le pasa la información a los centros y ellos tienen que asumir esa parte de explicación". El regidor añade que "la comunidad escolar dice que no puede asumir más cosas sobre sus hombros, porque el peso burocrático cada vez es mayor y los equipos directivos cada vez pasan más tiempo haciendo burocracia que no corresponde".

El concejal de Educación no cree que haya duplicidad y cree que se puede colaborar con la Conselleria. Afirma que padres y docentes están tranquilos de saber que es un especialista el que desarrolla el programa y pide unidad municipal para que todos los grupos reivindiquen este programa y la figura del enfermero escolar.

Una partida de 22.000 euros

El Ayuntamiento tiene una partida de 22.000 euros para contratar este programa. La prestación del mismo se plantea como un servicio dependiente de las concejalías de Sanidad y Educación del Ayuntamiento de Mutxamel. Se realiza bajo la supervisión y en coordinación con la psicóloga del Gabinete Psicopedagógico y consiste en ejecutar acciones encaminadas a desarrollar programas de Educación para la Salud en la comunidad educativa, en actividades extraescolares.

Para ello, el ayuntamiento indica que el perfil de quien puede desarrollar el programa puede ser el de un graduado en dietética y nutrición; en Enfermería; o graudado en Ciencias de la Salud, con un Máster en Ciencias de la Salud.

Entre las labores que este programa desarrolla se encuentra, entre otras, la realización de talleres para adquirir y mantener hábitos saludables, como una alimentación adecuada, higiene personal, ejercicio físico, ocio y tiempo libre, y la prevención de hábitos no saludables como el sedentarismo, el abuso de las nuevas tecnologías, la falta de higiene, y los hábitos alimentarios inadecuados. Así como prevenir y detectar precozmente los principales problemas de salud más prevalentes en la edad escolar.