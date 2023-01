El desarrollo urbanístico de Nour Nazareth, la gran zona de expansión urbana de Sant Joan d'Alacant, va a un ritmo más lento de lo previsto. Y los principales perjudicados son los futuros residentes de las viviendas, que ven con desesperación que los plazos de urbanización de la zona no se están cumpliendo. Buena parte de las familias que ha comprado una casa en el nuevo sector santjoaner está pagando un alquiler y ha previsto un traslado a sus nuevas viviendas que no se va a poder cumplir.

La urbanización que está desarrollando CHM tendría que estar acabada a finales de febrero, pero los plazos no van a poder cumplirse por los retrasos que acumula la obra. Y los futuros vecinos miran hacia el Ayuntamiento, reclaman información y explicaciones; y que se les aclaren los plazos. La desconfianza ahora es grande porque advierten de la desinformación a la que están sometidos sobre el estado de las obras y sobre las fechas de finalización.

Un futuro vecino explica con desesperación que el domingo visitó su futuro barrio con la esperanza de que ya habría comenzado las obras para finalizar la urbanización, puesto que desde el Ayuntamiento se les informó de que el día 16 de enero iban a empezar. Y su decepción fue mayúscula al ver que no se había avanzado.

El propietario enumera toda una serie de deficiencias detectadas: "Siguen los escombros acumulados junto a las pistas deportivas, donde no se ha hecho absolutamente ningún trabajo en estos dos años. No se ha avanzado nada en la finalización de la rotonda de conexión con Conrado Albadalejo. No se ha realizado ningún avance tampoco en las zonas ajardinadas. La basura se acumula por los solares vacíos". El vecinos explica que hay varias torres de luz en medio de las calles y desconoce si es la compañía eléctrica Iberdrola o la urbanizadora CHM la responsable, y lamenta que todavía estén ahí.

"Y mientras, mi casa ya está terminada y tanto mi familia como las de mis vecinos de Entre Olivos y de las otras promociones que ya están finalizadas: Marea de Solpriga, Amaire de Aedas Home, nos vemos perjudicados por no poder mudarnos hasta no sabe cuándo", cuenta el propietario.

El 28 de febrero era la fecha prevista para el fin de obra "pero teniendo en cuenta el estado de abandono del barrio, me parece imposible que en un mes escaso vayan a poder terminar", cuenta el vecino.

Uno de los principales escollos que ha retrasado el desarrollo de la urbanización ha sido la instalación de la línea eléctrica del Cantalar que debe dar suministro a esta nueva zona de viviendas y a otros sectores, y que finalmente se desbloqueó a finales de noviembre, y Urbanismo recibió luz verde para poder realizar las obras. La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y el Servicio Territorial de Industria de Alicante daba el visto bueno a la ejecución de la línea eléctrica. Y el Ayuntamiento advirtió que ha tenido que pasar casi un año desde que se presentara la documentación relativa al expediente.