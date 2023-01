Pocas comidas hay tan honestas como un bocadillo. Una combinación sencilla de ingredientes sin ninguna pretensión que puedes elaborar a tu gusto, y que es capaz de quitarte el hambre y de darte unos minutos de felicidad. Cumple exactamente lo que promete (a veces, incluso más). Pero hay ocasiones en las que la reputación de este plato es atacada con creaciones que nunca deberían haber visto la luz. Una de ellas es la que se le sirvió a una joven en un local de San Vicente del Raspeig y que ha sido publicada por la principal afectada en sus redes sociales.

La clienta no solo publicó la imagen del bocata en cuestión, sino que hizo saber lo ocurrido a la franquicia responsable del establecimiento, 100 montaditos. La instantánea del bocadillo es del todo reveladora. En ella, se aprecia el ingrediente elemental, el pan, dividido en dos rodajas, que abiertas, dejan ver lo que hay en su interior. En el caso, claro, de que haya algo que ver. Restos de una salsa barbacoa mal repartida, una pobre pieza de carne vegetal y un no muy generoso puñado de patatas fritas estilo paja. Estos son los ingredientes que componen este excesivamente ligero bocado, y que de hecho, coinciden con uno de los montaditos veganos que ofrece la compañía.

La joven que tomó la fotografía así lo reveló en su tuit. "Este es el "montadito" vegano que te sirven en 100 montaditos", expuso en su mensaje, que cerró con un consejo: "Mejor no pedirlo". Ante esta situación, la cadena se vio obligada a responder y a saber más de lo sucedido. La cuenta oficial de la franquicia se puso en contacto con la autora de la publicación para saber "en qué local fue" y también, para intentar dar una explicación al respecto: "Claramente no han puesto la cantidad adecuada, no es la normal general".

Este es el "montadito" vegano que te sirven en @100montaditos , mejor no pedirlo pic.twitter.com/dAOF5cv5rn — 🐱Luuciaa🌈 (@Luciamg_30813) 21 de enero de 2023

En referencia al lugar en el que se había servido el montadito, la joven les informó que fue en el establecimiento que la cadena tiene abierto en San Vicente. La compañía agradeció saber el dato y señaló que hablarán "con el gerente para solucionarlo", ya que tal como indicaron en el último mensaje de la conversación, ya han "recibido varias reclamaciones de ese local". Unas palabras cargadas de razón.

Tal como se puede comprobar en una sencilla búsqueda, en Twitter aparecen otras quejas recientes que giran en torno a los bocadillos veganos que sirven en el local ubicado en el centro comercial The Outlet Stores. En este caso, se trata de dos clientas diferentes que expresan la misma disconformidad: el estado en el que se sirve la carne vegetal, que es colocada en el pan tal como viene en la caja de la marca distribuidora, es decir, cruda.

Real que a mí también me ha pasado al ir a @100montaditos ! Eso es malgastar la @HeuraFoods ... Está riquísima si la pasáis por la plancha tan solo 2 o 3 minutos https://t.co/VJB7qIsLLw — Salty (@alvarez_donaire) 20 de enero de 2023

Al igual que en el caso anterior, la cadena volvió a actuar con diligencia y se puso en contacto con cada una de las afectadas para notificar lo ocurrido al local responsable con el fin de corregir estos errores y mejorar el servicio ofrecido.