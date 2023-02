Nou Nazareth sigue dando quebraderos de cabeza. La construcción de la que es ya la mayor ampliación urbanística de Sant Joan d’Alacant se está enquistando tanto como ya lo estuvo el que pudiera iniciarse su desarrollo, cuando se paralizó en 2010. Los futuros residentes que han comprado una vivienda en la zona muestran su desesperación al ver que la urbanización no está acabada. El plazo que se les había dado era el 28 de febrero, pero ya saben que es imposible llegar a esa fecha.

El nuevo concejal de Urbanismo, Manuel Aracil, es consciente de la inquietud de los nuevos vecinos. Muchos se han puesto en contacto con él para tratar de tener información concreta. Y el edil reconoce que ver el fin de la urbanización de Nou Nazareth es una prioridad. Y admite que la urbanización acumula unos retrasos y ahora quiere que se dé un impulso definitivo.

Nueva reunión el 28

Su objetivo es «agilizar» las obras de urbanización. Y en ese sentido, esta semana ha mantenido dos reuniones: un encuentro con propietarios, en torno a una veintena de compradores de una vivienda en la nueva barriada, para explicarles la situación y en qué punto está la urbanización. Y otra reunión con la urbanizadora CHM a quien le ha pedido un plan de actuación con plazos que permitan a los futuros residentes ver la luz. El próximo 28 de febrero volverá a reunirse con la mercantil para comprobar lo que se ha hecho. «Han hecho un plan que se revisará cada semana para ver los avances. El 28 de febrero nos volveremos a reunir y esperamos que haya avances que se puedan ver y que ya quede lo menos».

Entre las actuaciones que tienen que desarrollarse, Aracil explica que una de las prioridades que tiene por delante la urbanizadora es acabar la rotonda de Benimagrell, y un pequeño tramo de asfaltado. También culminar las zonas verdes y dotarlas de bancos y de espacios deportivos. Una de las acciones que ya se ha hecho es la revisión de las canalizaciones de agua. Con esta intervención, Aracil asegura que el mes que viene la urbanización de Nou Nazareth podría estar finalizada y que así se lo ha comunicado la empresa, que cree muy probable que en el mes de marzo los trabajos hayan acabado.

Entrar a las viviendas

Adelanta que los propietarios podrán empezar a ocupar sus viviendas, aunque todavía de forma precaria, puesto que tendrán luz de obra mientras se construye la nueva estación del Cantalar.

«Los vecinos van a poder entrar a las viviendas porque se les va a dar conexión parcial», declara el edil de Urbanismo. La estación que tiene que darles la energía tardará aún en hacerse pero «Iberdrola ha garantizado las conexiones dando el suministro de forma parcial. Se podrán ir ocupando viviendas, que es lo que más preocupaba, y a partir de ahí ya se irán solucionando las cosas».

El retraso de la urbanización de Nou Nazareth está afectando mucho a los propietarios y «es lamentable y muy triste», expresa el edil, la situación en la que se encuentran quienes han comprado una vivienda en la zona. «Te genera una impotencia brutal, así que vamos a ver si poniéndole algo de cariño al tema se puede avanzar y al final, si no en tiempo y forma, pues en un poquito más de tiempo, pero se puede conseguir».

«Lo más importante es acabar con la urbanización», insiste el edil de Urbanismo. Aracil explica que la obra se ha retrasado por muchos motivos y afirma que también por inacción municipal, al apuntar a la paralización sufrida por la falta de un responsable de la empresa pública municipal Pycsa. Y señala que también el desarrollo de las zonas verdes ha estado paralizado por un problema burocrático relacionado con la conexión eléctrica.

Mientras tanto, los propietarios denuncian la falta de información sobre el desarrollo de las obras y se sienten impotentes ante los retrasos. Uno de los futuros vecinos advierte de que «siguen los escombros acumulados junto a las pistas deportivas, donde no se ha hecho absolutamente ningún trabajo en estos dos años. No se ha avanzado nada en la finalización de la rotonda de conexión con Conrado Albadalejo. No se ha realizado ningún avance tampoco en las zonas ajardinadas. La basura se acumula por los solares vacíos».

A ello se une el hecho de que hay varias torres de luz en medio de algunas calles y los vecinos desconocen quién tiene que ocuparse de que se eliminen, si es la compañía eléctrica o la urbanizadora.