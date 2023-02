La huelga del transporte por autobús en la comarca de l'Alacantí entra en una nueva fase, y a la falta de servicio nocturno se van a unir a partir del 23 de febrero una huelga de varios días puntuales, salvo que las negociaciones lleguen a buen puerto.

Desde el sindicato CGT han explicado que el pasado viernes tuvieron comisión paritaria y "no hay avance con la empresa. Nos vemos obligados a convocar huelga. En principio el 23 de febrero. Luego, 6 y 20 de marzo y los días 3, 17 y 24 de abril. Si esto no llevara a ninguna conclusión, a partir de 22 de mayo convocaríamos una huelga indefinida", han afirmado desde la organización sindical este lunes.

"En la comisión paritaria no ha habido acuerdo. La empresa quiere negociar pero no puede ofrecer más. La empresa entiende que la solución la tiene que aportar Conselleria. No sabemos si la solución sería una reunión a tres bandas pero la situación está así. Mañana por la mañana vamos a presentar toda la documentación a la Conselleria de Trabajo" para la convocatoria de los nuevos paros.

CGT ha hablado con el grupo de Podemos en el Ayuntamiento de Alicante, "que va a presentar una moción en Alicante apoyando las reivindicaciones el día 23 de febrero. Por eso hemos convocado para ese día". El sindicato ha recordado que "el preacuerdo de la empresa lo alcanzó con una parte minoritaria de la plantilla y se rechazó en pleno. En ese acta la empresa ya decía que era la última oferta que hacía". Los municipios afectados por la huelga del bus nocturno han reclamado una solución urgente al conflicto.

El PP carga contra la Generalitat

Por su parte el PP ha cargado contra la Generalitat por el nuevo anuncio de huelga. El diputado autonómico por la provincia de Alicante, José Antonio Rovira, ha denunciado este lunes que el Consell de Ximo Puig “es responsable de la huelga de autobuses que comenzará en la comarca de l’Alacantí el 23 de febrero, por no haber mediado a tiempo para solucionar este conflicto”. Un problema que ahora va a entrar en una nueva fase.

“Hace semanas que le exigimos a la Conselleria que mediara en el conflicto que mantienen empresa y trabajadores y que tiene a toda la comarca desde Semana Santa sin autobuses nocturnos los fines de semana. Pero en lugar de ejercer su responsabilidad, la Generalitat ha optado por ponerse de perfil en este asunto que afecta a miles de vecinos y dejar que el conflicto se enquiste”, ha señalado Rovira.

El diputado autonómico recuerda que la Conselleria de Transporte “es la encargada de la contrata de los autobuses interurbanos y por tanto es la que tiene que intervenir para que se resuelva este conflicto”.

“La huelga de autobuses nocturnos está ocasionando muchos quebraderos de cabeza a los jóvenes de la comarca, ya que les obliga a depender de sus vehículos para desplazarse los fines de semana a Alicante, con el peligro que esto conlleva”, lamenta Rovira. “Ahora, la huelga entra en una nueva fase, lo que afectará a muchas líneas de autobús y a muchos vecinos, ante la pasividad de un Consell más preocupado en resolver sus líos internos que en gobernar”, añade el diputado.

Rovira advierte también que las concesiones de las líneas interurbanas “llevan años caducadas”, por lo que insta a la Conselleria de Transporte “a ponerse a trabajar de una vez, ya que los vecinos de l’Alacantí tienen el mismo derecho que el resto de ciudadanos de la Comunidad de disfrutar de un servicio de autobús de calidad”.