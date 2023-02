Con abrigos dentro del complejo sanitario, manos congeladas y miedo a tener que desnudarse para una exploración. Y todo ante una semana en la que viene lluvia, viento y frío por un temporal de levante. Usuarios y personal del consultorio médico de Aigües denuncian que desde hace semanas sufren temperaturas que llegan incluso a bajar de los 10 grados, coincidiendo con la ola de frío que trajo enero. Están a la espera de una reparación que el Ayuntamiento asegura que llegará este martes. De cualquier forma, este lunes el aparato parece que funcionaba mejor, ya que la temperatura era de 21 grados, aunque los afectados afirman que ha sido una excepción.

El Consistorio instaló el pasado verano un nuevo equipo de aire acondicionado que ya entonces dio problemas. Y ahora requiere de una reparación que según el Ayuntamiento no se ha podido hacer antes debido a que a que el técnico que lo instaló estaba de baja, y al estar en garantía no se podía recurrir a otro. Y han aclarado que el primer aviso se recibió el 25 de enero y que la situación no es tan grave, ya que aseguran que la bomba de calor sí que funciona, aunque no al 100%, por lo que no se llegan a temperaturas tan bajas. Además hay otros dos radiadores y no se han pedido más estufas. En cambio, fuentes del consultorio aseguran que desde que acabó la navidad vienen sufriendo estas bajas temperaturas sin que se haya hecho nada.

Según fuentes del consultorio, "se está mejor fuera que dentro". Y es que cada vez que hay que hacer un electrocardiograma o una exploración que requiere que el paciente se desnude total o parcialmente, "lo pasamos muy mal". Tanto el paciente, por el frío, como el personal sanitario, que asegura "tenemos las manos congeladas y es un problema a la hora de tocar al paciente".

Así afirman que vienen aguantando desde después de la Navidad. Con la llegada del frío en enero "lo estamos pasando mal". Y usuarios del centro recuerdan que "esta semana anuncian lluvia, nieve y más frío pero seguimos sin calefacción". Las fuentes consultadas explican que el médico se ha traído de su casa un calefactor, pero siguen pasando frío.

Ayuntamiento

Por su parte el edil de Servicios, José Vicente García, ha explicado que el primer aviso por problemas con la calefacción lo recibieron el pasado 25 de enero, pero al ir a llamar al técnico responsable de la instalación, este estaba de baja por enfermedad, y no ha sido hasta este lunes que se ha reincorporado, por lo que está previsto que visite Aigües este martes para ver qué le pasa al aparato. García ha aclarado que no se podía llamar a otro técnico, ya que está en garantía y debía ser el que estaba de baja.

Por otra parte García ha señalado que la situación en el consultorio no es grave, ya que asegura que la bomba de calor del aparato funciona aunque no al 100%, por lo que sí que calienta aunque en menor medida, y no de forma uniforme todas las estancias. Además, asegura que hay dos radiadores más en el consultorio, y al Ayuntamiento tampoco se le han pedido más estufas, agregando que "no se puede ir en marga corta", pero la situación no es de un consultorio "congelado". "Yo he estado allí y frío tampoco hace". Este lunes, sobre las 13.30, la situación era de aparente normalidad.

El edil ha explicado que el verano se instaló un nuevo aparato, con una inversión de más de 2.000 euros, y este dio problemas entonces, ya que perdía gas por lo que se avisó al técnico, al estar en garantía, y se solucionó. Y hasta el 25 de enero no habían recibido otro aviso, cuando se alertó que no calentaba. Tras personarse allí, afirma que comprobó que "sí que funciona, pero no produce el calor que debería", por lo que llamó al técnico, que coincidió que estaba de baja.

Este lunes la temperatura poco después del mediodía era de 21 grados, aunque la bomba de calor estaba al máximo de su potencia, 30 grados. Y el personal sanitario llevaba mallas y camisetas térmicas debajo para soportar el frío, ya que aseguran que en estas semanas no era normal que se llegara a 21 grados, ya que otros días directamente no salía aire caliente. Podría ser también que la bomba de calor funcione solo a veces, o de forma intermitente, por la avería, apuntan algunos usuarios.