Peligrosa imprudencia de un conductor en San Vicente del Raspeig. Los hechos han ocurrido en las vías del TRAM, sobre las que un vehículo aparece circulando en una grabación que ha sido difundida en las últimas horas en las redes sociales. La usuaria @valjgarcia ha sido quien la ha publicado en su cuenta de Twitter, donde el vídeo ya supera el medio millar de interacciones.

De momento, se desconocen las causas que llevaron al coche a invadir el recorrido de la Línea 2 del TRAM, concretamente, el tramo previo a la parada de la UA, que es donde el vehículo aparece circulando en sentido Alicante. A tenor de lo que se observa en las imágenes, la explicación más probable es que la persona al volante tomara por error una salida equivocada (e inexistente) cuando conducía por la rotonda que une la calle Alicante con las calles Perú y del Aeroplano, espacio que también atraviesa el TRAM.

Esta glorieta -uno de los puntos más oscuros en la ruta de la L2- es el único lugar previo a la posición del coche en cuestión en el que las vías y la carretera comparten trazado. Además, resulta difícil imaginar que el turismo accediera a los raíles por otra zona, ya que varios metros de acera separan la calzada de este tramo que recorre el TRAM, por lo que es prácticamente inverosímil que el automóvil llegara a la vía por otro lado.

El diseño de la rotonda por la que a priori el conductor accedió al raíl no invita a la confusión, pero lo cierto es que hay un historial de accidentes que se han originado por este tipo de despistes o fallos a la hora de interpretar la carretera. De hecho, existe un listado de casos protagonizados por coches que, al igual que este, se metieron por donde no debían. Este tipo de sucesos acabaron con los vehículos atrapados en la vía del TRAM, ya que la única forma de salir de ella es llegar a una nueva glorieta, siempre que claro, no te cruces con el tranvía en tu camino, algo que en diversas ocasiones ha ocurrido. Este infortunio generado por un descuido ha producido ya numerosos choques entre el tranvía y vehículos que tomaron por error una salida que no les correspondía.

En este caso, parece que el conductor pudo remediar su error antes de provocar un accidente. No hay registros recientes de colisiones entre el TRAM y un vehículo, por lo que lo más probable es que la persona al volante regresara a la carretera por la raqueta ubicada junto a la entrada principal de la Universidad de Alicante, intersección que también atraviesa la Línea 2 del tranvía.

No hay información acerca del momento exacto en el que ocurrieron los hechos, pero si tenemos en cuenta la fecha de publicación del tuit en el que va insertado el vídeo, parece ser que el suceso se dio sobre las 19:42h del domingo 5 de febrero. La hora y el día parecen coincidir con uno de los detalles que se aprecia en las imágenes, como la solitaria presencia de una persona, que era la única que en ese instante se encontraba esperando en la parada del TRAM (algo poco habitual durante el resto de días de la semana).

Este pasajero que se encontraba esperando el TRAM terminó siendo testigo de una inesperada y peculiar escena -producida a escasos metros donde semanas atrás un niño de 13 años perdió la vida en un trágico accidente- que acabó sin consecuencias y sin castigo para el conductor responsable del acto.