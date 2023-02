Sexta marcha senderista para reclamar medidas para salvar de la ruina la Torre de Reixes. EU, Podemos, PSOE y Red han convocado esta actividad para este domingo, a las 10.00 horas, desde el cruce de la calle Orihuela con Cabeçó d'Or, junto a la urbanización El Poblet, bajo el lema "Salvem la Torre de Reixes. Defensem el Patrimoni Cultural Campeller". Así estas formaciones para a exigir de nuevo que se actúe para frenar el enorme deterioro que sufre este Bien de Interés Cultural (BIC) desde hace décadas.

La Conselleria de Cultura ha requerido ya en siete ocasiones desde 2020 al Ayuntamiento para que reclame a la empresa propietaria, Campelmar, que adopte medidas, aunque esta ha recurrido y tumbado los dos primeros intentos del Consistorio por defectos de forma. El Ayuntamiento prepara un tercer requerimiento sobre este bastión del siglo XVI, llamado también Torre del Barranc d'Aigües.

Desde 2019 EU lleva organizando estas marchas reivindicativas a las que se le han ido sumando el apoyo cada vez más formaciones políticas municipales. EU ha "envidiado" que haya municipios que "dedican enormes esfuerzos para que su patrimonio obtenga el máximo reconocimiento que otorga la legislación, como es el BIC, por los enormes beneficios que conlleva" y que, en cambio, en El Campello "estemos dando largas para perderlo".

En esta línea, el responsable de patrimonio del grupo de izquierdas, Juanjo Galvañ, ha declarado que "poco o nada bueno dice de un alcalde que no se preocupa por los bienes histórico-culturales tan importantes que se encuentran en su municipio como la Torre de Reixes. Las exigencias por parte de esta formación municipalista han sido "ímprobas", pero Galvañ ha asegurado que "la respuesta en cuanto a falta de responsabilidad ha sido absoluta".

Red

Eduardo Seva, edil de Red, ha lamentado que "repetir todos los años el mismo cuento de la adquisición y restauración del BIC Torre de Rejas como obligación del Consistorio de El Campello no cansa mucho. Repetir la solicitud de que se actúe pronto en cada uno de los requisitorios que hace la Conselleria y el Síndic de Greuges ya molesta un poco ante la laxitud y la desgana del concejal de Urbanismo (Berenguer). Pero tenerlo que recordar cada mes en la sesión plenaria por uno u otro partido de la oposición merece ya un adjetivo calificativo: ignorante".

Seva ha agregado que "porque ignorar a sabiendas que la cultura y el patrimonio cultural son una pieza inseparable de las pretensiones de una economía basada en el turismo (pueblecitos costeros del mismo calibre que El Campello y con muchas cualidades potenciales similares de Italia o Francia o Croacia) es de ser muy ignorante. No creo que las ayudas al turismo sostenible con fondos Next Generation que ha otorgado el Ministerio de Industria y Turismo se hayan dado pensando que va a ser este mismo gobierno de El Campello quien se vaya a encargar de gestionarlas en la próxima legislatura. La ignorancia no es contagiosa. Así pues, esperamos con ansiedad que el próximo gobierno municipal pase a ser un poco más ilustrado y que tenga en mente la cultura en todos los puntos de su territorio y no solamente en la plaza de la iglesia del pueblo".

Podemos

El edil de Podemos Eric Quiles ha destacado que "la desconsideración del concejal del área y actual alcalde Juanjo Berenguer, por el patrimonio del municipio está siendo una lacra durante toda la legislatura. La falta de trabajo unida a la falta de ideas ha provocado una inacción total. El ejemplo perfecto de falta de ideas y parálisis lo encontramos en los tres años que ha tardado el Ayuntamiento en hacer el requerimiento al propietario de la Torre de Reixes. El Campello no puede permitirse otra legislatura con un alcalde y concejal de Patrimonio con este".

PSOE

El portavoz del PSOE, Vicent Vaello, ha señalado que "la Torre de Reixes es un Bien de Interés Cultural y símbolo de nuestra historia general y particular campellera. A pesar de los distintos requerimientos para protegerla, nunca se ha hecho nada en pos de mantenerla y restaurarla. Se encuentra en un estado deplorable de deterioro y completamente abandonada. Su estado de conservación es ruinoso, a pesar de más de 20 años de los primeros informes donde ya se daba a conocer su mal estado y como su esqueleto se erosionaba 'sin que nadie se preocupe'; nunca se ha hecho nada para solucionar este tema (al menos algo, realmente serio)".

En referencia al estudio que encargó el PSOE cuando formaba parte del equipo de gobierno en el pasado mandato, vaello ha apuntado que "de las tres fases que se nos recomendaba, no se ha iniciado ni tan siquiera la primera, encaminada simplemente a evitar el colapso o pérdida irreparable de la torre. No se han tomado las medidas adecuadas para evitar que se pueda acceder al bastión. Tan simple como cerrar bien su acceso".

El PSOE ha destacado que "es urgente poner este patrimonio nuestro, de todos, a salvo. Desde las demás administraciones nos están diciendo que entre todos podemos realizar un buen proyecto de conservación, restauración y puesta en valor de este BIC. Hagámoslo. La legislatura se ha agotado y no hemos visto acciones determinantes que agilicen la solución a este deterioro… que podría acabar en derrumbe. El Consistorio debe actuar rápido y con decisión. No se puede permitir que nuestro patrimonio caiga en ruina o peor, se derrumbe ante nuestros propios ojos, por acciones laxas o inacción de nuestro Ayuntamiento".

EU

Finalmente, el edil de EU Pedro Mario ha insistido en la cantidad de actividades que ha realizado la formación "para que el alcalde se responsabilice del patrimonio local y actúe de una vez por todas para su conservación y puesta en valor". Además, ha apelado a la ciudadanía, esperando "que los vecinos y vecinas que tienen la decisión sobre el futuro del municipio que queremos no otorguen el respaldo a continuar igual", refiriéndose al voto en las elecciones. "Desde EU vamos a seguir exigiendo no perder el patrimonio de casi 500 años de historia porque un alcalde, coyuntural, no lo considere una prioridad. La responsabilidad de quien ostenta la Alcaldía de El Campello debe ser mayor a la actual".