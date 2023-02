El pabellón cubierto de Xixona parece estar maldito y vuelve a quedar presumiblemente bloqueado a las puertas de las elecciones. La ruptura del equipo de gobierno por la salida de dos de los ediles de Cs deja al ejecutivo sin la mayoría necesaria para aprobar la licitación que se tramita con la única empresa que se presentó al negociado sin publicidad para acometer las obras, después de que quedara desierto el concurso iniciado en 2018, y que se alargó hasta 2022, por el encarecimiento de los materiales.

Cs ha justificado su salida en la aprobación por parte de la Generalitat de la ampliación del vertedero, pese a que el Ayuntamiento se manifestó en contra del proyecto y presentó alegaciones por su impacto y desproporcionado tamaño. Y en el pabellón, por el coste que va a suponer, pese a que desde que entró en el ejecutivo Cs ha apoyado la tramitación y ha aprobado la adjudicación, que no se ha cristalizado por la renuncia el pasado año de las dos empresas que optaban a la obra. El proyecto está valorado en cuatro millones, pero la revisión de precios podría elevarlo hasta los cinco millones. Y todo en el marco de la desbandada de políticos naranjas que se acercan al PP, que ha lanzado una "opa" contra Cs.

El proyecto quedó en el aire hace cuatro años por un recurso de una empresa y el resultado de las elecciones, y en 2022 quedó desierto por el encarecimiento de los materiales

La alcaldesa Isabel López (PSOE) reconoce que "lo que está claro es que el proyecto no sale", pero hay que esperar a la propuesta final. Y es que desde hace varios meses se abrió la mesa de contratación para valorar la única oferta presentada de las cinco empresas que mostraron interés y a las que se invitó al proceso a finales del pasado año. Y aún no se ha llegado a abrir la oferta económica, por lo que López no entiende las manifestaciones de Cs, justificando la marcha de dos de sus ediles porque el pabellón pasaría de cuatro a seis millones, cuando aun no se sabe la propuesta de la empresa.

La primera edil ha reconocido que "nos preocupa el tema de los precios y tenemos consignada una dotación presupuestaria para el proyecto", pero "no entendemos que los dos ediles de Cs pongan de excusa el pabellón para romper. Se politiza el proyecto, y cuanto más tiempo pasa más suben los precios. Xixona necesita más instalaciones deportivas y me duele que no salga adelante. La gente lo pide y es difícil de explicar".

Del mismo modo López muestra su sorpresa por la salida del ejecutivo de Javier Gutiérrez y José Martínez, ya que "no habían dicho nada sobre el pabellón, y el propio Gutiérrez votó a favor hace unos días en la Junta de Gobierno la licencia para ampliar en vertedero", una obra ante la que ha recordado ella siempre se ha mostrado en contra, y que la Generalitat ha aceptado a instancias del Ayuntamiento limitar de momento a la mitad de lo solicitado por la empresa. "He hecho todo lo posible para frenar la ampliación con el consenso de todos". Así, ha lamentado que se emplee como arma política dos temas tan sensibles como la planta de Piedra Negra y el pabellón.

El PSOE, con cinco ediles, más el apoyo del tercer edil de Cs que se mantiene en el ejecutivo, no llega a los siete que marca la mayoría absoluta. Y el resto de grupos no van a facilitar su aprobación ni siquiera con una abstención: Los dos concejales naranjas que salen del ejecutivo ya se han mostrado en contra, el PP y Compromís han sido siempre críticos con el proyecto por su coste, y el edil de Més Xixona, grupo que en el pasado mandato aprobó el proyecto cuando formaba parte del equipo de gobierno, en este mandato ha dado marcha atrás y lo rechaza.

Camino tortuoso

El camino del pabellón ha sido muy tortuoso, ya que el PSOE inició su tramitación en el mandato entre 2011 y 2015, con la licitación del proyecto. En la legislatura entre 2015 y 2019, los socialistas lograron finalmente que sus socios de gobierno, Més Xixona, apoyaran el pabellón y saliera adelanta la adjudicación de las obras, pero un recurso de una de las empresas bloqueó el proceso meses antes de las elecciones de 2019, y cuando el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales lo desestimó, ya no dio tiempo para culminar la adjudicación por la llegada de las elecciones.

Y los comicios dejaron sin mayoría a PSOE y Més Xixona, gobernando en minoría los socialistas hasta el verano de 2020 cuando entró en el ejecutivo Cs, que pese a hacer bandera durante la campaña electoral de su rechazo al pabellón, después ha aprobado la adjudicación de unas obras que si no han llegado a arrancar ha sido por la renuncia de las dos empresas, debido al encarecimiento de los materiales cuatro años después de abrirse el concurso.