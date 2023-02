El concejal de Cs José Martínez, que con el diputado Javier Gutiérrez ha abandonado el equipo de gobierno de Xixona, ha denunciado este lunes que el coste de la construcción del pabellón de Xixona se iba a disparar hasta los 6,5 millones, y de ello era consciente la alcaldesa Isabel López (PSOE). El regidor asegura que intentaron que el PSOE aparcara este proyecto y se estudiarán otras alternativas más económica, sin éxito, siendo esta una de las razones de la ruptura de los naranjas y socialistas.

La salida de dos de los tres concejales de Cs -uno de sus ediles, Eduardo Ferrer, sigue en el ejecutivo-, bloquea otra vez este proyecto cuando estaba en su fase final la segunda licitación, tras quedar desierta la primera, tal y como informó este medio el pasado domingo. Y la alcaldesa mostró el viernes su sorpresa por la salida de los naranjas y que alegaran que era por el pabellón, cuando la plica con la oferta económica aún no se ha abierto en la mesa de contratación.

Martínez ha explicado este lunes que "el problema es que sin haberse abierto el sobre, la alcaldesa ha negociado con la empresa", y ha señalado que "la empresa nos ha dicho a nosotros cuál era su oferta, 6,5 millones". El edil ha recordado que "con el pacto de gobierno acordamos seguir adelante con el pabellón por un coste de 4,5 millones, pero este no es el precio", señalando que en reuniones internas con el PSOE pidieron aparcar el proyecto y buscar alternativas más económicas, ya que la inflación ha disparado su coste". Así, el regidor ha asegurado que la primera edil era conocedora del coste de la obra, y ha insistido en el que no hay demanda en Xixona para una infraestructura como este pabellón cubierto.

Y en cuanto a la ampliación del vertedero, la otra causa que argumentan los dos ediles de Cs que se han marchado, ha explicado que "es un tema delicado. La parte legal, si los informes técnicos vienen con el visto bueno, tienes que decir que sí", en referencia a que su compañero Gutiérrez votó en la Junta de Gobierno a favor de la licencia de obras. Pero ha señalado que "lo que no es coherente es ser alcaldesa y defender que no se vaya ampliar, y al mismo tiempo ser la presidencia del Consorcio" al que da servicio. Por ello asegura que López "no ha luchado de verdad" contra la ampliación del vertedero. "Por un lado defiende una cosa, y por otra defiende otra".

Réplica de la alcaldesa

Por su parte López, ante estas declaraciones, ha asegurado que con Cs "no hubo ninguna conversación sobre el pabellón. Nunca pidieron aparcar el proyecto. Es mentira. Si buscan una excusa para romper el pacto al menos que tenga la decencia de no mentir. La mesa de contratación para abrir el sobre de la oferta económica aún no se ha celebrado". Y ha mostrado su sorpresa por que Martínez haya hablado directamente con la empresa y "tenga información privilegiada".

Además, ha destacado que independientemente de la oferta, después la empresa puede pedir actualizar los precios antes de la licitación, y el Ayuntamiento también puede modificar el proyecto para quitar algunas cosas para rebajar el precio, por lo que había aún mucho margen para fijar el precio final.

Del mismo modo ha añadido que "hay cosas que no cuadran en toda esta historia. La realidad que ha podido ver todo el mundo en los plenos es que apoyaron la licitación del proyecto. Ahora son excusas fuera de lugar y a destiempo", lamentando "que Xixona no disponga de pabellón es una noticia muy negativa".