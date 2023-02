La Conselleria replica al El Campello que ha hecho tres inspecciones del vertedero en los últimos meses La Generalitat asegura que se han hecho tres inspecciones en los últimos meses y lamenta que el Consistorio no acuda a las últimas reuniones del Consorcio, asegurando que el único interés del PP es abaratar los costes de la basura, no mejorar su tratamiento. También afirma que el alcalde no ha solicitado reunión alguna con la consellera