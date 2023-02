Los ascensores en edificios comunitarios y urbanizaciones cumplen, a menudo, la función de “tablón de anuncios vecinal”. No es raro ir a hacer uso del elevador y tomarse con algún cartel en el espejo que advierta, anuncie o se queje de cualquier tema relacionado con el civismo y la convivencia de los vecinos. El socorrido método tiende a viralizarse en redes, ya sea por las faltas ortográficas, por la extravagancia de las quejas o, como ha ocurrido en este ascensor de San Vicente del Raspeig, lo directo del mensaje que, se podría decir, comienza con un insulto aunque rápidamente el lector asume la literalidad de las palabras cuando se acaba de leer la frase compuesta por adjetivos como “guarro” y acciones relacionadas con mocos y espejos. Agradable no es. La publicación iba acompañado del comentario “vecindarios con mucho glamour en San Vicente” y no ha dejado indiferente a nadie.